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रिलायंस JIO लाने जा रहा मेगा IPO, Zee मीडिया ने पूछे 14 सीधे सवाल

रिलायंस जियो के 21-23 अक्टूबर तक ओपन होने जा रहे आईपीओ के जरिये कंपनी को 30 हजार करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. आईपीओ जारी होने से पहले आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में जी मीडिया की तरफ से कुछ सवाल किये गए-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 16, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 02:01 PM IST
रिलायंस JIO लाने जा रहा मेगा IPO, Zee मीडिया ने पूछे 14 सीधे सवाल

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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