रिलायंस JIO लाने जा रहा मेगा IPO, Zee मीडिया ने पूछे 14 सीधे सवाल

टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. 21-23 अक्टूबर तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने जा रहे इस मेगा आईपीओ के जरिये कंपनी को 30 हजार करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है. आईपीओ जारी किये जाने से पहले एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन गुरुवार को मुंबई में किया गया. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जी मीडिया ने रिलायंस जियो के आईपीओ को लेकर कुछ सवाल दागे. इस पर रिलायंस जियो के सीईओ ने कहा कि आप इन सवालों को ई-मेल कर दें. जी मीडिया ने इन सवालों को रिलायंस जियो के सीईओ को ई-मेल भी किया है. आइए एक नजर डालते हैं इन सवालों पर-