वोडाफोन आइडिया को ₹2113 करोड़ के बकाया मामले में मिली बड़ी राहत, 3% उछले शेयर

Vodafone-Idea: टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) को बड़ी राहत मिली है. कर्ज डूबी देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने 2113 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान मामले में Vi को राहत दी है. कोर्ट से मिली राहत के बाद Vi के शेयरों में आज तेजी आई. वोडाफोन के शेयर 3 फीसदी तक उछल गए. सरकार के बकाए के साथ 2 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी कंपनी को मिली राहत से आज शेयरों में ये तेजी देखने को मिली
वोडाफोन-आइडिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद दूरसंचार विभाग के साथ चल रहा विवाद सुलझा लिया गया है. कंपनी ने बताया कि स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर उनसे 2113 करोड़ रुपये की डिमांड की गई थी. कंपनी की पूर्व सब्सिडियरी स्पाइस कम्युनिकेशंस पर ये चार्ज लगाया गया था. कोर्ट ने 2012 के केंद्र सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कंपनी पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया गया था .
दरअसल 6.2 मोगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम रखने वाले टेलीकॉम ऑपरेटरों पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया गया था. कंपनी ने सरकार की इस मांग को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उस वक्त कोर्ट ने कंपनी को अंतरिम सुरक्षा देते हुए सरकार को विवादित बकाया को लेकर कंपनी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना करने की सलाह दी थी. अब बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बाद आज वोडाफोन-आइडिया के शेयर में तेजी लौटी है. वीआई के शेयर 3.61 फीसदी की तेजी के साथ 14.38 रुपये के साथ खुलकर 14.90 रुपये पर पहुंच गया. कंपनी को मिली इस राहत का फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है. वोडाफोन-आइडिया इस राहत का लाभ अपने प्लान को सस्ता और किफायती बनाकर अपने यूजर्स को भी फायदा दे सकती है.