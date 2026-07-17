Renting Security Deposit: घर क‍िराये पर लेने की सोचने वाले ज्यादातर लोगों के लि‍ए महीने का किराया और ऊपर से स‍िक्‍योर‍िटी अमाउंट देना क‍िसी आफत से कम नहीं है. स‍िक्‍योर‍िटी अमाउंट की कहानी घर में कदम रखने से पहले शुरू हो जाती है. इसमें मकान मालिक स‍िक्‍योर‍िटी के नाम पर मोटी रकम की मांग करता है. किरायेदारों को अलग-अलग शहर के चलन के ह‍िसाब से महीनों का एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देना पड़ता है. देश के कई महानगरों में घर बदलने के दौरान दिया जाने वाला यह एडवांस पेमेंट किराये के घर में रहने का सबसे बड़ा और छिपा हुआ खर्च बन गया है. इसके बारे में आमतौर पर कम ही चर्चा होती है.