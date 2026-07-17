Renting Security Deposit: घर किराये पर लेने की सोचने वाले ज्यादातर लोगों के लिए महीने का किराया और ऊपर से सिक्योरिटी अमाउंट देना किसी आफत से कम नहीं है. सिक्योरिटी अमाउंट की कहानी घर में कदम रखने से पहले शुरू हो जाती है. इसमें मकान मालिक सिक्योरिटी के नाम पर मोटी रकम की मांग करता है. किरायेदारों को अलग-अलग शहर के चलन के हिसाब से महीनों का एडवांस रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर देना पड़ता है. देश के कई महानगरों में घर बदलने के दौरान दिया जाने वाला यह एडवांस पेमेंट किराये के घर में रहने का सबसे बड़ा और छिपा हुआ खर्च बन गया है. इसके बारे में आमतौर पर कम ही चर्चा होती है.
इस समस्या को लेकर हाल ही में नई रिपोर्ट सामने आई है. इसने सिक्योरिटी डिपॉजिट की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख दी है. हाल ही में जारी 'नोब्रोकर रेंट रिपोर्ट 2026' (NoBroker Rent Report 2026) के अनुसार देश के छह सबसे बड़े महानगरों में रहने वाले किरायेदारों की बहुत बड़ी रकम मकान मालिकों के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में फंसी है. इस रकम का आंकड़ा 1,26,042 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. इस रकम का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह राशि देश के कई राज्यों के पूरे साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट से भी ज्यादा है.
देश के छह प्रमुख महानगरों में इस रिपोर्ट के लिए की गई स्टडी से पता चलता है कि मुंबई के किरायेदारों का पैसा सबसे फंसा हुआ है. आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले मुंबई में ही करीब 41,156 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मकान मालिकों के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा है. आइए जानते हैं किस शहर में कितना पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में फंसा है?
आमतौर पर जब भी रहने-खाने और घर की बढ़ती कॉस्ट पर बात होती है तो बातचीत का फोकस लगातार बढ़ता हुआ मंथली रेंट होता है. रिपोर्ट के अनुसार, नए घर में शिफ्ट होने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती हर महीने का किराया चुकाना नहीं, बल्कि घर में घुसने से पहले सिक्योरिटी के लिए मोटी रकम का इंतजाम करना होता है. बेंगलुरु ऐसा शहर बन गया है जहां के जहां लोग एडवांस पेमेंट के बोझ से सबसे ज्यादा तंग हैं. वहां रहने वाले करीब 75 फीसदी किरायेदारों ने यह स्वीकार किया है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ज्यादा होने के कारण वे अपनी पसंद का घर किराये पर नहीं ले पाए.
महीने के किराये और सिक्योरिटी डिपॉजिट में बड़ा अंतर रहता है. किराया हर महीने दिया जाता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम तब तक ब्लॉक रहती है जब तक किरायेदार मकान में रहता है. रिपोर्ट में इस रकम को घरेलू पूंजी का हिस्सा बताया गया है. यह रकम बिना किसी यूज के पूरी तरह इनएक्टिव पड़ी रहती है. यदि यह पैसा किरायेदार की पॉकेट में रहता है तो वे इसे शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर अच्छा रिटर्न कमा सकते थे. इसे बच्चों की पढ़ाई पर भी खर्च किया जा सकता था. लेकिन यह सिक्योरिटी के रूप में सालों-साल तक मकान मालिकों के पास बिना ब्याज के पड़ा रहता है.
शुरुआत में इस भारी-भरकम रकम को जमा करना तो प्राब्लम है ही. लेकिन जब घर खाली करने का टाइम आता है तो इस पैसे को मकान मालिक से वापस लेना भी बड़ी चुनौती होता है. इस मामले में चेन्नई का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है. रिपोर्ट से सामने आया है कि चेन्नई में सर्वे में शामिल करीब 11 फीसदी किरायेदारों को मकान खाली करने के बाद उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिला ही नहीं. घर की टूट-फूट, रंग-रोगन, मेंटेनेंस और सामान्य खर्च के नाम पर मकान मालिक की तरफ से की जाने वाली पैसों की कटौती आज भी विवाद का कारण बनी हुई है.