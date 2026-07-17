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मुंबई-बेंगलुरु का सबसे बुरा हाल, द‍िल्‍ली भी पीछे नहीं...मकान मालिकों के पास फंसे किरायेदारों के सवा लाख करोड़

Renting Value: देश के महानगरों में मकानों का क‍िराया तेजी से बढ़ रहा है. क‍िराये के अलावा यहां लोगों को सबसे ज्‍यादा द‍िक्‍कत स‍िक्‍योर‍िटी ड‍िपॉज‍िट से होती है. देश के चुन‍िंदा शहरों में स‍िक्‍योर‍िटी ड‍िपॉज‍िट के नाम पर लाखों करोड़ रुपये फंसे हुए हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 17, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:13 PM IST
मुंबई-बेंगलुरु का सबसे बुरा हाल, द‍िल्‍ली भी पीछे नहीं...मकान मालिकों के पास फंसे किरायेदारों के सवा लाख करोड़
Image Credit: Zee NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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