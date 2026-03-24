Advertisement
trendingNow13152291
Hindi Newsबिजनेसबढ़ेगी महंगाई और चुकानी पड़ेगी ज्‍यादा EMI, FD पर भी म‍िलेगा बंपर ब्‍याज; क‍िसने की यह भव‍िष्‍यवाणी

बढ़ेगी महंगाई और चुकानी पड़ेगी ज्‍यादा EMI, FD पर भी म‍िलेगा बंपर ब्‍याज; क‍िसने की यह भव‍िष्‍यवाणी

Goldman Sachs Growth Forecast: ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग का असर हर देश की इकोनॉमी पर देखने को म‍िल रहा है. गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ऐलान क‍िया गया क‍ि क्रूड ऑयल की सप्‍लाई में आ रही द‍िक्‍कत से देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 24, 2026, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बढ़ेगी महंगाई और चुकानी पड़ेगी ज्‍यादा EMI, FD पर भी म‍िलेगा बंपर ब्‍याज; क‍िसने की यह भव‍िष्‍यवाणी

India Growth Forecast: ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने देश की 2026 वाली ग्रोथ रेट का अनुमान काफी घटा दिया है. ईरान वॉर और तेल की बढ़ती कीमत के कारण अब बैंक का मानना है कि देश की इकोनॉमी 2026 में महज 5.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. इजरायल और ईरान जंग से पहले ग्रोथ रेट को लेकर अनुमान 7 प्रतिशत था. गोल्डमैन सैक्स की तरफ से मंगलवार को जारी की गई र‍िपोर्ट में कहा गया क‍ि 13 मार्च को भी उसने अनुमान को 6.5 प्रतिशत क‍िया था. लेकिन अब तेल की सप्‍लाई में रुकावट और दाम के नए अनुमान के बाद ग्रोथ रेट नीचे आ गई है.

ईरान वॉर के चलते होर्मुज स्‍ट्रेट में तेल सप्‍लाई लगभग बंद होने जैसी स्थिति अप्रैल के म‍िड तक रह सकती है. बैंक ने अनुमान जताया क‍ि मार्च में ब्रेंट क्रूड तेल के एवरेज दाम 105 डॉलर प्रति बैरल रहेगी, अप्रैल में यह 115 डॉलर तक पहुंच सकती है. हालांक‍ि, बाद में इसमें सुधार देखा जाएगा और साल के अंत तक दाम ग‍िरकर 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक आ सकते हैं. आपको बता दें भारत की तरफ से अपनी जरूरी का करीअब 85 प्रत‍िशत तेल आयात क‍िया जाता है. ऐसे में भारत के ल‍िए महंगे तेल पर खर्च क‍िया जाना व‍िदेशी मुद्रा, महंगाई और सरकारी खर्च पर बड़ा खतरा है.

RBI को ब्‍याज दर बढ़ानी पड़ सकती है

गोल्डमैन सैक्स की तरफ से यह भी कहा गया क‍ि 2026 के लिए देश की महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है. पहले यही 4 प्रत‍िशत से नीचे 3.9 प्रतिशत पर था. हालांकि महंगाई दर का आंकड़ा आरबीआई (RBI) के 2 से 6 प्रतिशत के दायरे में रहेगा. लेकिन रुपये के कमजोर होने से महंगाई दर बढ़ सकती है. इसलिए बैंक की तरफ से चेतावनी दी गई है क‍ि आरबीआई (RBI) को रेपो रेट में 50 बेस‍िस प्‍वाइंट (0.5 प्रतिशत) की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

रुपया में लगातार ग‍िरावट

साल 2026 में अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 4 प्रतिशत गिर चुका है. पिछले साल यह 4.7 प्रतिशत कमजोर हुआ था. बैंक का कहना है कि रुपये के दबाव से र‍िटेल प्राइस पर विदेशी मुद्रा का असर काफी ज्यादा होगा. रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2026 में भारत का चालू खाता घाटा GDP का 2 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. दिसंबर 2025 तिमाही में यह 1.3 प्रतिशत था.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

RBIGDP

Trending news

'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर पर ममता का हल्ला बोल
Mamata Banerjee
'पता चल गया कौन कंट्रोल कर रहा चुनाव', EC के खत पर BJP की मुहर पर ममता का हल्ला बोल
बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़
bangladesh
बांग्लादेश के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गिरफ्तार, अधिकारी पर लदा है केसों का पहाड़
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
West Asia crisis
ईरान, इजरायल, अमेरिका के संपर्क में... PM ने बताया, भारत ने हमलों का कैसे विरोध किया
प्रवासी भारतीय, तेल-गैस और कोविड का जिक्र... RS में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
प्रवासी भारतीय, तेल-गैस और कोविड का जिक्र... RS में PM मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
Kerala Elections 2026
Kerala: हैट्रिक की राह पर LDF, लेकिन अंदरूनी कलह और UDF की चुनौती बनी बड़ी परीक्षा
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
West Bengal Election 2026
डीजे नहीं बजेगा, 500 से ज्यादा नहीं... हावड़ा में रामनवमी शोभायात्रा पर शर्तें लागू
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
Supreme Court News
धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बने तो... सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको पढ़ना चाहिए
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
Bhagwant Mann
CM भगवंत मान ने हुसैनीवाला में शहीदाें काे दी श्रद्धांजलि, केंद्र पर साधा निशाना
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
america iran war
सोने-चांदी, बर्तन से लेकर बच्चों के गुल्लक भी... भारतीयों का दान ईरान कैसे जाएगा?
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!
assam election 2026
असम में इंडिया अलाइंस के बीच सिर-फुटव्वल, सहयोगी पार्टी ने ही दी कांग्रेस को टेंशन!