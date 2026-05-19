महाराष्ट्र के इस सहकारी बैंक पर RBI ने लगाया ताला, ग्राहकों की जमा रकम का क्या होगा?

Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के फलटन स्थित द यशवंत सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और मजबूत कमाई की संभावनाएं नहीं होने के कारण केंद्रीय बैंक ने यह सख्त कदम उठाया. RBI का यह आदेश 19 मई 2026 को कारोबार बंद होने के बाद से प्रभावी हो गया है. रिजर्व बैंक के अनुसार, द यशवंत सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की कई जरूरी शर्तों का पालन करने में विफल रहा. बैंक की वित्तीय स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह जमाकर्ताओं को उनकी पूरी राशि लौटाने की स्थिति में नहीं था.

लिक्विडेटर नियुक्त करना होगा

RBI ने साफ कहा कि ऐसी परिस्थिति में बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हितों के खिलाफ होता. केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और उसके परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है. साथ ही बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने की भी बात कही गई है.

RBI ने यह भी बताया कि बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के तहत प्रत्येक खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि मिलेगी. बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक करीब 99.02 फीसदी जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि वापस पाने के हकदार हैं. इसके अलावा, DICGC पहले ही 20 अप्रैल 2026 तक कुल 106.96 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुका है. इससे बड़ी संख्या में जमाकर्ताओं को राहत मिली है.

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क्यों रद्द हुआ लाइसेंस?

RBI के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और उसकी आय की संभावनाएं भी कमजोर थीं. बैंक लगातार बैंकिंग विनियमन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था. इन वित्तीय और नियामकीय कमियों को देखते हुए RBI ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक का आगे संचालन संभव नहीं है.

जमाकर्ताओं पर क्या होगा असर?

लाइसेंस रद्द होने के बाद द यशवंत सहकारी बैंक अब किसी भी तरह का बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा. हालांकि, जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए DICGC के तहत 5 लाख रुपये तक की बीमा सुविधा उपलब्ध रहेगी. बैंक के आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश खाताधारकों को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी.