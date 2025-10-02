RBI : भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोट चलन से हटा दिए थे. उस समय इन नोटों की कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपये थी. इसके बाद से अधिकांश नोट बैंक वापस आ गए हैं और अब तक कुल 98.35% नोट बैंक में जमा हो चुके हैं. हालांकि, RBI के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 5,884 करोड़ रुपये वैल्यू के 2,000 रुपये के नोट लोगों के पास हैं. ये नोट अभी भी सरकारी चलन में माने जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें रद्द किया जा सकता है.

कहां बदले जा रहे नोट?

रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बदलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. नोट बैंक में जमा कराने के लिए RBI के 19 निर्गम कार्यालय और भारतीय डाक के माध्यम से अपने बैंक खाते में भेजना संभव है. निर्गम कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं.

जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं नोट

इस बीच आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे बचे हुए नोटों को जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं, ताकि इन्हें कानूनी रूप से रद्द किए जाने से पहले बैंकिंग सिस्टम में लौटाया जा सके. अधिकतर नोट वापस आ चुके हैं, लेकिन 5,884 करोड़ रुपये वैल्यू के नोट अभी भी लोगों के पास हैं, जो यह सवाल उठाते हैं कि ये नोट किनके पास हैं और किस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं.

हालांकि 2,000 रुपये के बैंक नोट अब भी वैध मुद्रा के रूप में माने जाते हैं. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि 30 सितंबर, 2025 तक चलन में मौजूद इन नोटों का कुल वैल्यू घटकर 5,884 करोड़ रुपये रह गया.