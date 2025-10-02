Advertisement
trendingNow12944396
Hindi Newsबिजनेस

क्‍या अभी भी मार्केट में मौजूद हैं 2000 के नोट? RBI का आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से हटा दिया था. उस समय इन नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्‍या अभी भी मार्केट में मौजूद हैं 2000 के नोट? RBI का आंकड़ा जानकर नहीं होगा यकीन

RBI : भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोट चलन से हटा दिए थे. उस समय इन नोटों की कुल वैल्यू 3.56 लाख करोड़ रुपये थी. इसके बाद से अधिकांश नोट बैंक वापस आ गए हैं और अब तक कुल 98.35% नोट बैंक में जमा हो चुके हैं. हालांकि, RBI के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 5,884 करोड़ रुपये वैल्यू के 2,000 रुपये के नोट लोगों के पास हैं. ये नोट अभी भी सरकारी चलन में माने जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें रद्द किया जा सकता है.

कहां बदले जा रहे नोट?

रिजर्व बैंक ने इन नोटों को बदलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. नोट बैंक में जमा कराने के लिए RBI के 19 निर्गम कार्यालय और भारतीय डाक के माध्यम से अपने बैंक खाते में भेजना संभव है. निर्गम कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : RBI GDP growth 2025: RBI ने GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया

 जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं नोट

इस बीच आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे बचे हुए नोटों को जल्द से जल्द बैंक में जमा कराएं, ताकि इन्हें कानूनी रूप से रद्द किए जाने से पहले बैंकिंग सिस्टम में लौटाया जा सके. अधिकतर नोट वापस आ चुके हैं, लेकिन 5,884 करोड़ रुपये वैल्यू के नोट अभी भी लोगों के पास हैं, जो यह सवाल उठाते हैं कि ये नोट किनके पास हैं और किस उद्देश्य के लिए रखे गए हैं.

हालांकि 2,000 रुपये के बैंक नोट अब भी वैध मुद्रा के रूप में माने जाते हैं. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि 30 सितंबर, 2025 तक चलन में मौजूद इन नोटों का कुल वैल्यू घटकर 5,884 करोड़ रुपये रह गया.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

2000 Notes Circulation

Trending news

Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
;