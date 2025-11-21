Advertisement
अब चुटकियों में भारत से यूरोप पहुंचेगा पैसा, TIPS से जुड़ेगा UPI; RBI का बड़ा फैसला

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:33 PM IST
UPI interlinked with TIPS : भारत का पॉपुलर मोबाइल पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यूरोपियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम TARGET इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (TIPS) से इंटरलिंक होगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में ये जानकारी दी है. RBI और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर UPI को TARGET इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (TIPS) से जोड़ने की पहल कर रहे हैं. 

रियलाइजेशन फेज शुरू 

RBI ने बताया, कंस्ट्रक्टिव और लगातार बातचीत के बाद दोनों पक्ष UPI-TIPS लिंक के लिए रियलाइजेशन फेज शुरू करने पर सहमत हुए हैं. NPCI, देश के सबसे पॉपुलर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म UPI को चलाता है. ये एक महीने में लगभग 27 लाख करोड़ रुपये के 20 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है.

यह भी पढ़ें  : डॉलर के मुकाबले रुपया पिटा, अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरावट, जानिए क्या हैं कारण?

 क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा

भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को बढ़ाने के लिए G20 रोडमैप के हिस्से के तौर पर भारत के घरेलू पेमेंट सिस्टम को दूसरे देशों से जोड़ने की पहल कर रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) को दूसरे देशों के तेज पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ने पर एक्टिव है. रेगुलेटर का फ़ोकस देश के बड़े पैमाने पर सस्ता, कुशल, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और आसान रेमिटेंस पहुंचाना रहा है.

 दोनों देशों के यूजर्स को होगा फायदा

सेंट्रल बैंक के बयान के मुताबिक, प्रस्तावित UPI-TIPS इंटरलिंकेज का मकसद भारत और यूरो एरिया के बीच क्रॉस-बॉर्डर रेमिटेंस को आसान बनाना है और इससे दोनों देशों के यूजर्स को फायदा होने की उम्मीद है. RBI ने कहा कि वो UPI-TIPS लिंक को चालू करने के लिए NIPL के जरिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, जिसमें टेक्निकल इंटीग्रेशन, रिस्क मैनेजमेंट और सेटलमेंट अरेंजमेंट शामिल हैं.

