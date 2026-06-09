/RBI का मास्टरस्ट्रोक, देश में बरसेंगे 50 अरब डॉलर, खुद उठाएगा फॉरेक्स रिस्क का पूरा बोझ!

RBI Forex Risk: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश में विदेशी पूंजी और डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके लिए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा से जुड़े रिस्क (Forex Risk) को खुद उठाने का फैसला किया है. इससे विदेशी निवेशकों और प्रवासी भारतीयों (NRI) को देश की तरफ आकर्षित किया जा सकेगा. इसके अलावा सरकारी कंपनियों (PSU) को भी विदेशों से सस्ता लोन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि आरबीआई (RBI) के इस मास्टरस्ट्रोक से देश की अर्थव्यवस्था में करीब 50 अरब डॉलर की भारी रकम आ सकती है.
आरबीआई के इस कदम से न केवल ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि घरेलू बाजार में भी नकदी का संकट दूर होगा. आरबीआई (RBI) ने बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR-B) डिपॉजिट के जरिये डॉलर जुटाने का रास्ता आसान कर दिया है. अब इस डिपॉजिट के जरिये जुटाए जाने वाले डॉलर को बदलने (स्वैपिंग) के लिए केंद्रीय बैंक की तरफ से किसी तरह का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, यानी पूरा फॉरेक्स रिस्क अब आरबीआई का होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारतीय बैंक अब एनआरआई कस्टमर को उनकी जमा राशि पर ज्यादा रिटर्न (ब्याज) दे सकेंगे.
इसके अलावा, तीन से पांच साल की अवधि वाले FCNR-B डिपॉजिट को कैश रिजर्व रेशियो (CRR) और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेश्यो (SLR) के दायरे से बाहर रखा गया है. इससे बैंकों के लिए फंड जुटाने की लागत कम हो जाएगी. आरबीआई के इस फैसले से प्रवासी भारतीयों को प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिलेगा. वे विदेशों से सस्ते में लोन लेकर उसे भारत में ज्यादा ब्याज पर जमा कर सकेंगे. एक्सटरनल कमर्शियल बॉरोइंग (ECB) को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने सालाना स्वैप कॉस्ट को महज 1.5 फीसदी कर दिया है.
इस रियायत के बाद देश की टॉप-रेटेड सरकारी कंपनियों (PSU) के लिए घरेलू बाजार के मुकाबले विदेशों से लोन लेना किफायती और आकर्षक हो गया है. आरबीआई (RBI) ने बैंकों को एक और बड़ी राहत देते हुए डॉलर स्वैप डील्स को 'नेट ओपन पोजीशन' की लिमिट से बाहर रखने का फैसला किया है. इस कदम से बैंकों पर बैलेंस शीट का किसी तरह का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा. साथ ही वे बिना किसी रेगुलेटरी रुकावट या सट्टेबाजी के डर के इस योजना में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकेंगे.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि इस योजना के तहत फंड जुटाने की कोई लिमिट तय नहीं की गई है. हालांकि, उन्होंने यह साफ किया कि ईसीबी (ECB) के तहत मिलने वाली इस रियायत का फायदा केवल सरकारी कंपनियों को मिलेगा. इसका कारण यह है कि सरकारी कंपनियां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जन-उपयोगी कामों से जुड़ी होती हैं. इस रियायत का सीधा फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा.
समयसीमा की बात करें तो FCNR-B स्वैप विंडो 16 अक्टूबर 2026 तक खुली रहेगी. वहीं, ईसीबी (ECB) और ओएफसीबी (OFCB) के लिए यह सुविधा 15 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी. सभी स्वैप पूरी तरह से नॉन कैंसिलेबल (Non-Cancellable) होंगे और समय से पहले निकासी पर एक साल का लॉक-इन पीरियड लागू होगा.