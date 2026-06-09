/RBI का मास्टरस्ट्रोक, देश में बरसेंगे 50 अरब डॉलर, खुद उठाएगा फॉरेक्स रिस्क का पूरा बोझ!

RBI Forex Risk: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देश में व‍िदेशी पूंजी और डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसके ल‍िए केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा से जुड़े र‍िस्‍क (Forex Risk) को खुद उठाने का फैसला किया है. इससे विदेशी न‍िवेशकों और प्रवासी भारतीयों (NRI) को देश की तरफ आकर्षित क‍िया जा सकेगा. इसके अलावा सरकारी कंपनियों (PSU) को भी विदेशों से सस्ता लोन जुटाने के ल‍िए प्रोत्साहित किया जा रहा है. बैंक‍िंग सेक्‍टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि आरबीआई (RBI) के इस मास्टरस्ट्रोक से देश की अर्थव्यवस्था में करीब 50 अरब डॉलर की भारी रकम आ सकती है.