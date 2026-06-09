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RBI का मास्टरस्ट्रोक, देश में बरसेंगे 50 अरब डॉलर, खुद उठाएगा फॉरेक्स रिस्क का पूरा बोझ!

US Dollar in Economy: आरबीआई ने व‍िदेशी पूंजी और डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा से जुड़े फॉरेक्‍स र‍िस्‍क को खुद उठाने का फैसला किया है. इसके जर‍िये न‍िवेशकों और प्रवासी भारतीयों को आकर्षित क‍िया जा सकेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:59 AM IST
RBI का मास्टरस्ट्रोक, देश में बरसेंगे 50 अरब डॉलर, खुद उठाएगा फॉरेक्स रिस्क का पूरा बोझ!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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