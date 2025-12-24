चेक से पेमेंट करते हैं? RBI ने बदल दिया प्लान, ये नया अपडेट आपके लिए है जरूरी

Reserve Bank of India : अगर आप चेक से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि बैंकों को अपने ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने और समय देने के लिए चेक क्लियरिंग सिस्टम के दूसरे फेज को अगले नोटिस तक के लिए टाल दिया गया है. पहले, बैंकों से 4 अक्टूबर, 2025 से फिक्स्ड बैच फॉर्मेट के बजाय एक कंटीन्यूअस चेक क्लियरिंग सिस्टम अपनाने के लिए कहा गया था. ताकि कस्टमर्स को ज्यादा सुविधा मिल सके.

RBI ने क्या घोषणा की?

RBI ने कहा, 'फेज 2 का इम्प्लीमेंटेशन अगले नोटिस तक के लिए टाला जा रहा है. ताकि बैंकों को अपने ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने के लिए और समय मिल सके. साथ ही, प्रेजेंटेशन सेशन का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और कन्फर्मेशन सेशन का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है.'

RBI ने क्यों लगाई रोक?

24 दिसंबर को RBI ने बताया कि CCS फ्रेमवर्क के फेज 2 को फिलहाल टाल दिया गया है. बैंकों की तकनीकी तैयारी, सिस्टम अपग्रेड और ऑपरेशनल चुनौतियों को देखते हुए RBI ने ये फैसला लिया गया है. RBI ने ये भी साफ किया है कि जब तक नई तारीख घोषित नहीं होती, तब तक मौजूदा सिस्टम यानी फेज 1 पहले की तरह चलता रहेगा. बता दें, फेज 1 को इस साल की शुरुआत में लागू किया गया था. इसके तहत चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS के जरिए चेक की फिजिकल मूवमेंट खत्म कर दी गई है. अब चेक की डिजिटल इमेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए क्लियरेंस होता है

FY25 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत ट्रांजैक्शन की वैल्यू 71.13 ट्रिलियन रुपये थी और ट्रांजैक्शन की संख्या 609.54 मिलियन थी. FY26 के अप्रैल-अगस्त महीने में ट्रांजैक्शन की वैल्यू 29.39 ट्रिलियन रुपये थी.