Advertisement
trendingNow13052280
Hindi Newsबिजनेसचेक से पेमेंट करते हैं? RBI ने बदल दिया प्लान, ये नया अपडेट आपके लिए है जरूरी

चेक से पेमेंट करते हैं? RBI ने बदल दिया प्लान, ये नया अपडेट आपके लिए है जरूरी

पहले, बैंकों से 4 अक्टूबर, 2025 से फिक्स्ड बैच फॉर्मेट के बजाय एक कंटीन्यूअस चेक क्लियरिंग सिस्टम अपनाने के लिए कहा गया था. ताकि कस्टमर्स को ज्यादा सुविधा मिल सके.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेक से पेमेंट करते हैं? RBI ने बदल दिया प्लान, ये नया अपडेट आपके लिए है जरूरी

Reserve Bank of India : अगर आप  चेक से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है.  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि बैंकों को अपने ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने और समय देने के लिए चेक क्लियरिंग सिस्टम के दूसरे फेज को अगले नोटिस तक के लिए टाल दिया गया है. पहले, बैंकों से 4 अक्टूबर, 2025 से फिक्स्ड बैच फॉर्मेट के बजाय एक कंटीन्यूअस चेक क्लियरिंग सिस्टम अपनाने के लिए कहा गया था. ताकि कस्टमर्स को ज्यादा सुविधा मिल सके.

RBI ने क्या घोषणा की?

RBI ने कहा, 'फेज 2 का इम्प्लीमेंटेशन अगले नोटिस तक के लिए टाला जा रहा है. ताकि बैंकों को अपने ऑपरेशन्स को बेहतर बनाने के लिए और समय मिल सके. साथ ही, प्रेजेंटेशन सेशन का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और कन्फर्मेशन सेशन का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : क्या आपके इंस्टाग्राम, ई-मेल और फेसबुक पर है इनकम टैक्स की नजर? जान लें पूरी सच्चाई

RBI ने क्यों लगाई रोक?

24 दिसंबर को RBI ने बताया कि CCS फ्रेमवर्क के फेज 2 को फिलहाल टाल दिया गया है. बैंकों की तकनीकी तैयारी, सिस्टम अपग्रेड और ऑपरेशनल चुनौतियों को देखते हुए RBI ने ये फैसला लिया गया है. RBI ने ये भी साफ किया है कि जब तक नई तारीख घोषित नहीं होती, तब तक मौजूदा सिस्टम यानी फेज 1 पहले की तरह चलता रहेगा. बता दें, फेज 1 को इस साल की शुरुआत में लागू किया गया था. इसके तहत चेक ट्रंकेशन सिस्टम यानी CTS के जरिए चेक की फिजिकल मूवमेंट खत्म कर दी गई है. अब चेक की डिजिटल इमेज और इलेक्ट्रॉनिक डेटा के जरिए क्लियरेंस होता है

FY25 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत ट्रांजैक्शन की वैल्यू 71.13 ट्रिलियन रुपये थी और ट्रांजैक्शन की संख्या 609.54 मिलियन थी. FY26 के अप्रैल-अगस्त महीने में ट्रांजैक्शन की वैल्यू 29.39 ट्रिलियन रुपये थी.

 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Reserve Bank of India

Trending news

अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में गोली लगने से गई जवान की जान, जांच में जुटी टीम
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
India Malta Relations
भारत की बढ़ती ताकत के कायल हुए माल्टा के राजदूत, बोले- पीएम मोदी से प्रभावित हूं
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
PK Sreemathi
ट्रेन में सोते हुए पूर्व मंत्री का बैग गायब! 40 हजार नकद, सोना और फोन लूटा, फिर...
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर
Maharashtra
बंटोगे तो पिटोगे...महाराष्ट्र में नया नारा, शिवसेना दफ्तर के बाहर किसने लगाया पोस्टर