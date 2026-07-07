/खाली पड़े ATM पर RBI सख्त, बैंकों से मांगा कैश का पूरा हिसाब; कई राज्यों में मचा हाहाकार

Reserve Bank of India: पिछले कुछ महीने के दौरान आप एटीएम से कैश निकालने गए होंगे तो हो सकता है वहां आपको पैसा नहीं मिला हो. जी हां, देश के कुछ हिस्सों में पिछले तीन महीने से एटीएम में नकदी की किल्लत देखी जा रही है. इसे देखते हुए आरबीआई (RBI) ने सख्त रुख अपनाया है. आरबीआई (RBI) ने अलग-अलग बैंक शाखाओं और एटीएम नेटवर्क में नकदी की उपलब्धता की समीक्षा करना शुरू कर दिया है. यह कदम उन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिनमें बताया गया था कि कई एरिया में लोगों को नगदी निकालने के लिए अलग-अलग एटीएम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. रिजर्व बैंक की तरफ से यह जांच की जा रही है कि क्या बैंक अपने पास पर्याप्त कैश रख रहे हैं या नहीं?
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार कैश की सबसे ज्यादा किल्लत टियर-II और छोटे शहरों में देखने के लिए मिल रही है. जहां एटीएम में कैश रिफिल करने की रफ्तार धीमी हो गई है. सूत्रों के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत कई दूसरे बैंकों के ग्राहकों ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले कुछ समय से एटीएम लगातार खाली मिल रहे हैं. इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए आरबीआई (RBI) ने सभी बैंकों से उनकी ब्रांच में मौजूद कैश इन्वेंट्री की डिटेल मांगी है. आरबीआई का कहना है कि यदि बैंक समय पर एटीएम में कैश भरने में नाकाम रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
एटीएम खाली रहने का असर आम आदमी पर ही नहीं, बल्कि इस बिजनेस से जुड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनियों पर भी पड़ा है. इन कंपनियों ने पिछले कुछ महीने के दौरान भारी नुकसान उठाया है. कंपनियों का कहना है कि बैंकों की तरफ से उन्हें एटीएम में रिफिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैश की सप्लाई नहीं की जा रही. इसकी वजह से उनके पास काम होने के बावजूद एटीएम खाली पड़े हैं. दूसरी तरफ बैंकर्स का अपना अलग तर्क है. जानकारों का कहना है अब एटीएम चलाना काफी खर्चीला हो गया है.
एटीएम इंडस्ट्री की संस्था 'कॉन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री' (CATMi) ने भी इस मामले को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है. जून में भारतीय बैंक संघ (IBA) को चिट्ठी लिखकर पर्याप्त कैश सुनिश्चित करने का आग्रह किया था. संस्था के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल और मई के दौरान एटीएम में कैश भरने का लेवल केवल 57% से 64% के बीच ही रहा. यानी बड़ा हिस्सा खाली रह गया. इस दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा एटीएम खाली पाए गए. इस मामले को लेकर आबीआई या एसबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है.