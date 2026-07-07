/खाली पड़े ATM पर RBI सख्त, बैंकों से मांगा कैश का पूरा हिसाब; कई राज्यों में मचा हाहाकार

Reserve Bank of India: प‍िछले कुछ महीने के दौरान आप एटीएम से कैश न‍िकालने गए होंगे तो हो सकता है वहां आपको पैसा नहीं म‍िला हो. जी हां, देश के कुछ हिस्सों में प‍िछले तीन महीने से एटीएम में नकदी की किल्लत देखी जा रही है. इसे देखते हुए आरबीआई (RBI) ने सख्त रुख अपनाया है. आरबीआई (RBI) ने अलग-अलग बैंक शाखाओं और एटीएम नेटवर्क में नकदी की उपलब्धता की समीक्षा करना शुरू कर दिया है. यह कदम उन र‍िपोर्ट के बाद उठाया गया है, ज‍िनमें बताया गया था कि कई एर‍िया में लोगों को नगदी निकालने के लिए अलग-अलग एटीएम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. र‍िजर्व बैंक की तरफ से यह जांच की जा रही है क‍ि क्‍या बैंक अपने पास पर्याप्‍त कैश रख रहे हैं या नहीं?