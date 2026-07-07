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खाली पड़े ATM पर RBI सख्त, बैंकों से मांगा कैश का पूरा हिसाब; कई राज्यों में मचा हाहाकार

ATM Cash Shortage: एटीएम के खाली पड़े रहने और ग्राहकों के नकदी के लि‍ए परेशान होने की खबरें सोशल मीड‍िया पर वायरल होने के बाद आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है. र‍िजर्व बैंक ने ग्राहकों से उनके कैश का ह‍िसाब मांगा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 07, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:40 PM IST
खाली पड़े ATM पर RBI सख्त, बैंकों से मांगा कैश का पूरा हिसाब; कई राज्यों में मचा हाहाकार
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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