PNB पर 1.8 करोड़ और ICICI पर लगा 30 लाख का जुर्माना, RBI ने बताई वजह

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को कहा कि उसने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 1.8 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई (ICICI) बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के निगरानी मूल्यांकन को लेकर सांविधिक जांच-पड़ताल की थी. यह जांच-पड़तान 31 मार्च, 2019 को वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की गयी थी.

RBI imposes a penalty of Rs 30 lakhs on ICICI Bank Ltd for non-compliance with its directions on ‘levy of penal charges on non-maintenance of minimum balances in savings bank accounts’ pic.twitter.com/d9PrNO8SAr

