Wow! Momo में ₹75 करोड़ निवेश करेगा ये दिग्गज इन्वेस्टर, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

Wow! Momo में ₹75 करोड़ निवेश करेगा ये दिग्गज इन्वेस्टर, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

2008 में क्लासमेट सागर दरयानी और बिनोद होमागाई द्वारा शुरू की गई यह कोलकाता की कंपनी 80 से ज्यादा शहरों में काम कर रही है और अगले दो सालों में भारत में 100 से अधिक शहरों में एंट्री करने और 1,500 से ज्यादा स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 07:50 PM IST
Wow! Momo में ₹75 करोड़ निवेश करेगा ये दिग्गज इन्वेस्टर, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

Wow! Momo Foods :  कोलकाता की क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन Wow Momo Foods ने एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिंगुलैरिटी AMC के फाउंडर जाने-माने इन्वेस्टर मधुसूदन केला से 75 करोड़ रुपये जुटाए हैं. कंपनी ने बताया कि इस नई फंडिंग से Wow! Momo के अगले ग्रोथ फेज को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. मधुसूदन केला के नेतृत्व में ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के चल रहे ब्रिज फंडिंग राउंड का हिस्सा है. इस ब्रिज राउंड में पहले मलेशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड खजाना नेशनल बरहाद के साथ-साथ 360One और हल्दीराम के कमल अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया था. इस वक्त Wow! Momo के भारत में 800 से अधिक आउटलेट हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले कंपनी ने हल्दीराम फूड्स के कमल अग्रवाल और मलेशिया के सॉवरेन वेल्थ फंड खजाना नेशनल बरहाद के लीडरशिप में एक ब्रिज फंडिंग राउंड में लगभग 130-150 करोड़ रुपये जुटाए थे.

कब शुरू हुआ था Wow! Momo?

2008 में क्लासमेट सागर दरयानी और बिनोद होमागाई द्वारा शुरू की गई यह कोलकाता की कंपनी 80 से ज्यादा शहरों में काम कर रही है और अगले दो सालों में भारत में 100 से अधिक शहरों में एंट्री करने और 1,500 से ज्यादा स्टोर खोलने का लक्ष्य रखा है. फाउंडिंग टीम ने एक बयान में कहा, ये इन्वेस्टमेंट भारत से एक बड़ी, टिकाऊ QSR कंपनी बनाने के हमारे लॉन्ग-टर्म विजन का एक मजबूत सबूत है. हमारी यात्रा में मधुसूदन केला का विश्वास हमें तेजी से आगे बढ़ने, इनोवेशन और एक ऐसा ब्रांड बनाने के हमारे विश्वास को मजबूत करता है जिसे भारतीय पसंद करते हैं और भरोसा करते हैं.

ये भी पढ़ें : ₹56 लाख से बनाए ₹8 करोड़? फाइनेंस एक्सपर्ट ने बताया कैसे हुआ कारनामा

850 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का टारगेट 

Wow Momo Foods ने अगले साल बाद में एक बड़े राउंड के लिए एवेंडस को बैंकर भी नियुक्त किया है. ये कंपनी अभी चार ब्रांड - Wow! Momo, Wow! China, Wow! Chicken और Wow! Kulfi चलाती है. कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 640 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया है. ये पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी है. जबकि इसी अवधि में सेम-स्टोर-सेल्स-ग्रोथ 40 प्रतिशत से अधिक थी. Wow Momo Foods का लक्ष्य मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 850 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल करना है.

