Advertisement
Consumer Food Price Index: आरबीआई की तरफ से रेपो रेट कम क‍िये जाने का असर महंगाई दर पर भी देखा जा रहा है. प‍िछले कुछ महीने से इंफ्लेशन रेट लगातार नीचे जा रहा है. अब जुलाई के महीने में यह ग‍िरकर आठ साल के म‍िन‍िमम लेवल पर आ गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:43 PM IST
Retail Inflation in July: र‍िजर्व बैंक की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का असर घरेलू बाजार पर देखने को म‍िल रहा है. खुदरा महंगाई दर ग‍िरकर आठ साल के न‍िचले स्‍तर पर पहुंच गई है. जुलाई महीने में कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) गिरकर 1.55% पर आ गया. यह पिछले आठ साल यानी जून 2017 के बाद महंगाई दर का सबसे निचला लेवल है. एक महीने यानी जून 2025 के मुकाबले महंगाई दर में 55 बेसिस प्‍वाइंट की बड़ी गिरावट दर्ज की गई.

फरवरी से जून तक रेपो रेट में 100 बेस‍िस प्‍वाइंट की कमी

गौरतलब है क‍ि महंगाई दर में कमी लाने और जीडीपी ग्रोथ को मजबूत करने के लि‍ए आरबीआई की तरफ से फरवरी से लेकर जून तक रेपो रेट में 100 बेस‍िस प्‍वाइंट की कमी गई. इसका असर बाजार में द‍िखाई दे रहा है. अगस्‍त के महीने में हुई एमपीसी में आरबीआई की तरफ से ब्‍याज दर को पुराने स्‍तर पर ही बरकरार रखने का फैसला क‍िया गया. फूड इंफ्लेशन महंगाई दर ज‍िसे कंज्‍यूमर फूड प्राइस इंडेक्‍स (CFPI) से मापा जाता है ग‍िरकर -1.76% पर पहुंच गई. इसका भी यह जनवरी 2019 के बाद सबसे कम लेवल है.

सब्जियों, अनाज, अंडों और चीनी आद‍ि की कीमत में कमी
गांवों में खाद्य महंगाई दर -1.74% रही, जबकि शहरों में यह -1.90% रही. जून महीने के मुकाबले इसमें 75 बेसिस प्‍वाइंट की ग‍िरावट आई है. इसका अहम कारण दालों, सब्जियों, अनाज, अंडों, चीनी और ट्रांसपोर्ट सर्व‍िस की कीमत में कमी आना रहा. जून के मुकाबले गांवों में महंगाई दर (Inflation Rate) 1.72% से घटकर 1.18% रह गई. वहीं, गांवों में खाने-पीने की चीजों से जुड़ी महंगाई दर -0.87% से गिरकर -1.74% हो गई. शहरों में भी महंगाई कम हुई है. शहरों में महंगाई दर 2.56% से घटकर 2.05% हो गई है और खाने-पीने की चीजों पर महंगाई दर -1.17% से गिरकर -1.90% पर आ गई.

महंगाई दर में यह गिरावट चीजों की कीमत में कमी के कारण आई है. इसमें पिछले साल की कीमत में ग‍िरावट और खाने-पीने की जरूरी चीजों व सर्व‍िस का लगातार कम होना शामिल है. इस कारण शहरों और गांव में रहने वाले लोगों को राहत म‍िली है. हालांकि, इस दौरान कुछ चीजों की कीमत में तेजी भी देखी गई. जुलाई के महीने में गांवों और शहरों में ईंधन और बिजली की महंगाई दर बढ़कर 2.67% हो गई, यह जून 2025 में 2.55% पर थी. शहरों में घरों की महंगाई दर जुलाई 2025 में 3.17% रही, यह जून 2025 में 3.18% से थोड़ी कम है. 

FAQ
सवाल: जुलाई 2025 में महंगाई दर घटकर क‍ितनी रह गई?
जवाब: जुलाई 2025 में महंगाई दर घटकर 1.55% पर आ गई. यह पिछले आठ साल यानी जून 2017 के बाद इंफ्लेशन रेट का सबसे निचला स्‍तर है.

सवाल: फरवरी से जून 2025 तक आरबीआई ने क‍ितना रेपो रेट कम क‍िया?
जवाब: फरवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक र‍िजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में तीन बार कमी की गई. तीनों बार म‍िलाकर यह कमी 100 बेस‍िस प्‍वाइंट की रही. अभी रेपो रेट 5.5 पर है.

