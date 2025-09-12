Retail Inflation Rate: लगातार घटती महंगाई दर को फ‍िर लगे पंख, अगस्‍त में बढ़कर इतनी हुआ र‍िटेल इन्फ्लेशन रेट
Inflation Rate in August: प‍िछले सात महीने से ग‍िरकर आठ साल के न‍िचले लेवल पर पहुंची महंगाई दर में एक बार फ‍िर से तेजी देखी गई. जुलाई के महीने में 1.55 पर पहुंची महंगाई दर अगस्‍त के महीने में बढ़कर 2.07 प्रत‍िशत पर पहुंच गई.

Sep 12, 2025
Inflation Rate in August: प‍िछले कुछ महीने से महंगाई दर के मोर्चे पर म‍िल रही राहत को इस महीने झटका लगा है. देश में रिटेल महंगाई दर अगस्त के महीने में बढ़कर 2.07% पर पहुंच गई, यह आंकड़ा जुलाई के महीने में 1.55% था. जुलाई के महीने में खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा आठ साल का सबसे निचला स्तर था. सरकारी डाटा के अनुसार हाई बेस इफेक्ट का असर कम होने और फूड प्रोडक्‍ट की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई दर में तेजी आई है. बेस इफेक्ट ने पिछले कुछ महीनों के दौरान महंगाई के लेवल को कम रखा था.

महंगाई दर 4 से 6 प्रत‍िशत के बीच मेंटेन रखने का टारगेट

कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (CPI) के आधे ह‍िस्‍से में आने वाले फूड प्रोडक्‍ट की कीमत में बदलाव हुआ है. 40 इकोनॉम‍िस्‍ट के रॉयटर्स पोल ने अगस्त के महीने में महंगाई दर 2.10% रहने को लेकर भविष्यवाणी की थी. आपको बता दें आरबीआई (RBI) को सरकार ने महंगाई दर को 4 से 6 प्रत‍िशत के बीच मेंटेन करने का टारगेट दे रखा है. लगातार सातवें महीने अगस्‍त में महंगाई दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के 4% के टारगेट से नीचे रही.

यह भी पढ़ें: खुशखबरी! लगातार छठे महीने महंगाई दर में ग‍िरावट, जान‍िए क‍ितनी नीचे आएगी ब्‍याज दर?

रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा गया
आरबीआई (RBI) की यह ज‍िम्‍मेदारी है क‍ि महंगाई दर 2%-6% के टॉलरेंस रेंज से ज्यादा न बढ़े. फूड इंफ्लेशन रेट जुलाई के महीने में 1.76% कम हुआ था, जो अगस्त में 0.69% कम हुआ. पिछले महीने की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में RBI ने रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा था. इस दौरान र‍िजर्व बैंक ने कहा था क‍ि महंगाई का रुख 'ज्‍यादा अनुकूल' है. फरवरी से रेपो रेट में तीन बार 100 बेसिस प्‍वाइंट की कटौती क‍िये जाने के बाद अभी यह 5.50% पर बरकरार है. ईंधन और बिजली की कीमतें अगस्त महीने में 2.43% रही, जो क‍ि जुलाई में 2.67% पर थीं.

फूड प्रोडक्‍ट की कीमतें बढ़ने की उम्‍मीद
अगस्त के महीने में सब्जियों की कीमत 15.92% गिरीं थी, जुलाई में 20.69% की गिरावट थी. अगस्त में सामान्‍य से ज्यादा बारिश और सितंबर के महीने में ऐसी बारिश की उम्मीद से चावल, कपास, सोयाबीन और दालों को नुकसान होने की उम्‍मीद है. इससे फूड प्रोडक्‍ट की कीमतें बढ़ सकती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खाद्य और अन्य चीजों पर टैक्स में कटौती का ऐलान क‍िया गया है, जो क‍ि आने वाले महीनों में महंगाई को कम कर सकती है.

यह भी पढ़ें: महंगाई पर इस साल नहीं म‍िलेगी राहत! क्‍या है RBI के ड‍िप्‍टी गवर्नर के बयान के मायने?

आरबीआई (RBI) की एमपीसी (MPC) ने पिछले महीने कहा कि FY26 की आखिरी तिमाही में महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि फूड प्रोडक्‍ट की कीमतें, खासकर सब्जियों की कीमतों में उठा-पटक बनी हुई है. ग्‍लोबल ट्रेड में आने वाले टैरिफ का असर है, हालांकि ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल अन‍िश्‍च‍ितता कम हुई है. FY26 के लिए RBI की तरफ से 3.1% की महंगाई दर का अनुमान जताया गया है, जो जून के 3.70% से कम है. FY27 की पहली तिमाही में CPI 4.9% रहने का अनुमान जताया गया है, यह 4% के टारगेट से ज्‍यादा है.  

