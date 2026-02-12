बजट में भी नहीं मिली राहत, अब महंगाई की मार, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2.75 परसेंट पर पहुंची, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Reatail Inflation : महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं मिली है. अब महंगाई के आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ है. जनवरी 2026 में बेस ईयर 2024 के साथ रिवाइज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज के तहत रिटेल महंगाई बढ़कर 2.75% हो गई है. ये नए मेथड के तहत सरकार की पहली रिलीज है.

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया गया ये डेटा, भारत के महंगाई के माप को मौजूदा कंजम्प्शन पैटर्न का ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के मकसद से एक बड़े स्टैटिस्टिकल बदलाव को दिखाता है. बेस ईयर 2024 के साथ ऑल इंडिया CPI पर बेस्ड साल-दर-साल महंगाई जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में प्रोविजनल बेसिस पर 2.75% थी.

शहरी हाउसिंग महंगाई 1.92%

ग्रामीण महंगाई 2.73% रही है. जबकि शहरी महंगाई 2.77% रही है. कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स या CFPI के मुताबिक, देश भर में फूड महंगाई 2.13% रही. ग्रामीण फूड महंगाई 1.96% थी, जबकि शहरी इलाकों में ये 2.44% थी. जनवरी में हाउसिंग महंगाई 2.05% रही. ग्रामीण हाउसिंग महंगाई 2.39% अधिक रही, जबकि शहरी हाउसिंग महंगाई 1.92% दर्ज की गई. इंडेक्स के हिसाब से ऑल इंडिया CPI (जनरल) 104.46 रहा है. इसमें ग्रामीण 104.59 और शहरी 104.30 रहा. ऑल इंडिया CFPI इंडेक्स 104.04 रहा.

बेस ईयर को बदलकर 2024 किया गया

CPI बेस ईयर को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है. इसमें आइटम बास्केट और वेट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से लिए गए हैं. ये बदलाव इंडेक्स के स्ट्रक्चर को अपडेट करता है ताकि मौजूदा खर्च के पैटर्न को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके. सरकार ने कहा कि ये एक्सरसाइज कवरेज और रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाती है. साथ ही पॉलिसीमेकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, बिजनेस और नागरिकों के लिए ज्यादा डिटेल्ड डेटा पेश करती है. रिवाइज्ड सीरीज में रूरल अर्बन और कंबाइंड सेक्टर्स के लिए ऑल इंडिया और स्टेट-लेवल आइटम इंडेक्स भी पेश किए गए हैं. इससे ट्रांसपेरेंसी और एनालिटिकल डेप्थ बढ़ती है.

क्या इन है, क्या आउट है?

नई बास्केट दिखाती है कि पिछले एक दशक में कंजम्पशन पैटर्न कैसे डेवलप हुए हैं. नई चींजों में गांव के घर, ऑनलाइन मीडिया और स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर, वैल्यू-एडेड डेयरी प्रोडक्ट, जौ और उसके प्रोडक्ट, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबीसिटर और एक्सरसाइज इक्विपमेंट शामिल हैं. बास्केट से हटाए गए आइटम में VCR, VCD और DVD प्लेयर और उनके हायरिंग चार्ज, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सेकंड-हैंड कपड़े, CD और DVD ऑडियो और वीडियो कैसेट, और नारियल या रस्सी शामिल हैं. डिजिटल सर्विस और मॉडर्न घरेलू खर्च कैटेगरी को शामिल करने से शहरीकरण, टेक्नोलॉजी अपनाने और लाइफस्टाइल में बदलाव को शामिल करने की ओर बदलाव का संकेत मिलता है.

आपके लिए इस बदलाव का क्या मतलब है?

बेस रिवीजन सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं है. ये कैटेगरी में वेट को रीकैलिब्रेट करता है और महंगाई के रास्ते को बदल सकता है. खासकर अगर पिछले बेस ईयर 2012 के बाद से कंजम्प्शन पैटर्न में काफी बदलाव आया हो. खाने की महंगाई 2.13% और हेडलाइन महंगाई 2.75% पर होने के साथ, कीमतों का दबाव अभी कंट्रोल में है. हालांकि, ट्रेंड और पॉलिसी के असर का अंदाजा लगाने के लिए नई सीरीज के तहत भविष्य की रीडिंग पर करीब से नजर रखी जाएगी. अपडेटेड CPI फ्रेमवर्क से उम्मीद है कि यह अलग-अलग सेक्टर और जगहों पर कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में अधिक सटीक, डेटा-ड्रिवन जानकारी देगा. इससे आगे चलकर आर्थिक फैसले लेने के लिए अधिक साफ सिग्नल मिलेगा.