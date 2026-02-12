Advertisement
trendingNow13107115
Hindi Newsबिजनेसबजट में भी नहीं मिली राहत, अब महंगाई की मार, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2.75 परसेंट पर पहुंची, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

बजट में भी नहीं मिली राहत, अब महंगाई की मार, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2.75 परसेंट पर पहुंची, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

India retail inflation 2.75 percent: बेस ईयर 2024 के साथ ऑल इंडिया CPI पर बेस्ड साल-दर-साल महंगाई जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में प्रोविजनल बेसिस पर 2.75% थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बजट में भी नहीं मिली राहत, अब महंगाई की मार, रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 2.75 परसेंट पर पहुंची, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

Reatail Inflation : महंगाई के मोर्चे पर राहत नहीं मिली है. अब महंगाई के आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ है. जनवरी 2026 में बेस ईयर 2024 के साथ रिवाइज्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीरीज के तहत रिटेल महंगाई बढ़कर 2.75% हो गई है. ये नए मेथड के तहत सरकार की पहली रिलीज है.

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया गया ये डेटा, भारत के महंगाई के माप को मौजूदा कंजम्प्शन पैटर्न का ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने के मकसद से एक बड़े स्टैटिस्टिकल बदलाव को दिखाता है. बेस ईयर 2024 के साथ ऑल इंडिया CPI पर बेस्ड साल-दर-साल महंगाई जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में प्रोविजनल बेसिस पर 2.75% थी.

शहरी हाउसिंग महंगाई 1.92% 

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीण महंगाई 2.73% रही है. जबकि शहरी महंगाई 2.77% रही है. कंज्यूमर  फूड प्राइस इंडेक्स या CFPI के मुताबिक, देश भर में फूड महंगाई 2.13% रही. ग्रामीण फूड महंगाई 1.96% थी, जबकि शहरी इलाकों में ये 2.44% थी. जनवरी में हाउसिंग महंगाई 2.05% रही. ग्रामीण हाउसिंग महंगाई 2.39% अधिक रही, जबकि शहरी हाउसिंग महंगाई 1.92% दर्ज की गई. इंडेक्स के हिसाब से ऑल इंडिया CPI (जनरल) 104.46 रहा है. इसमें ग्रामीण 104.59 और शहरी 104.30 रहा. ऑल इंडिया CFPI इंडेक्स 104.04 रहा.

बेस ईयर को बदलकर 2024 किया गया 

CPI बेस ईयर को 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है. इसमें आइटम बास्केट और वेट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से लिए गए हैं. ये बदलाव इंडेक्स के स्ट्रक्चर को अपडेट करता है ताकि मौजूदा खर्च के पैटर्न को बेहतर ढंग से दिखाया जा सके. सरकार ने कहा कि ये एक्सरसाइज कवरेज और रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाती है. साथ ही पॉलिसीमेकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स, बिजनेस और नागरिकों के लिए ज्यादा डिटेल्ड डेटा पेश करती है. रिवाइज्ड सीरीज में रूरल अर्बन और कंबाइंड सेक्टर्स के लिए ऑल इंडिया और स्टेट-लेवल आइटम इंडेक्स भी पेश किए गए हैं. इससे ट्रांसपेरेंसी और एनालिटिकल डेप्थ बढ़ती है.

ये भी पढ़ें : बैंक से लेकर स्कूल-कॉलेज तक...12 फरवरी को चक्का जाम, क्या खुलेंगे, क्या रहेंगे बंद

क्या इन है, क्या आउट है?

नई बास्केट दिखाती है कि पिछले एक दशक में कंजम्पशन पैटर्न कैसे डेवलप हुए हैं. नई चींजों में गांव के घर, ऑनलाइन मीडिया और स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर, वैल्यू-एडेड डेयरी प्रोडक्ट, जौ और उसके प्रोडक्ट, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अटेंडेंट, बेबीसिटर और एक्सरसाइज इक्विपमेंट शामिल हैं. बास्केट से हटाए गए आइटम में VCR, VCD और DVD प्लेयर और उनके हायरिंग चार्ज, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सेकंड-हैंड कपड़े, CD और DVD ऑडियो और वीडियो कैसेट, और नारियल या रस्सी शामिल हैं. डिजिटल सर्विस और मॉडर्न घरेलू खर्च कैटेगरी को शामिल करने से शहरीकरण, टेक्नोलॉजी अपनाने और लाइफस्टाइल में बदलाव को शामिल करने की ओर बदलाव का संकेत मिलता है.

आपके लिए इस बदलाव का क्या मतलब है?

बेस रिवीजन सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं है. ये कैटेगरी में वेट को रीकैलिब्रेट करता है और महंगाई के रास्ते को बदल सकता है. खासकर अगर पिछले बेस ईयर 2012 के बाद से कंजम्प्शन पैटर्न में काफी बदलाव आया हो. खाने की महंगाई 2.13% और हेडलाइन महंगाई 2.75% पर होने के साथ, कीमतों का दबाव अभी कंट्रोल में है. हालांकि, ट्रेंड और पॉलिसी के असर का अंदाजा लगाने के लिए नई सीरीज के तहत भविष्य की रीडिंग पर करीब से नजर रखी जाएगी. अपडेटेड CPI फ्रेमवर्क से उम्मीद है कि यह अलग-अलग सेक्टर और जगहों पर कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में अधिक  सटीक, डेटा-ड्रिवन जानकारी देगा. इससे आगे चलकर आर्थिक फैसले लेने के लिए अधिक साफ सिग्नल मिलेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

retail inflation

Trending news

जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
Airstrip on National Highway in India
जलकर राख हो जाएंगे दुश्मनों के मंसूबे, चीनी बॉर्डर के पास बना पहला हाईवे एयरस्ट्रिप
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
Karnataka News
कर्नाटक के दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि की पूजा पर SC ने सुनवाई से किया इनकार!
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
MEA
PM मोदी पर ट्रंप के बयान से बांग्लादेश चुनाव तक...सवालों की झड़ी पर MEA का जवाब
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
Rahul Gandhi
'चुनाव लड़ने से रोका जाए', बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मूल प्रस्ताव किया पेश
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
Hardeep Singh Puri
राहुल गांधी पर बरसे हरदीप पुरी, कहा- फ्रेमवर्क पढ़ा होता तो गधा बनने से बच जाते
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
mata vaishno devi bhawan video
कैमरा-मोबाइल ले जाना मना है फिर महिला ने भवन के अंदर का कैसे बना लिया वीडियो?
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
General MM Naravane
बुक लिखने से पहले लेनी होगी इजाजत,नरवणे की किताब पर बवाल के बीच एक्शन में मोदी सरकार
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
Telangana Municipal Elections
वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; नेता की इस हरकत ने चौंकाया
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
Rahul Gandhi
मैं BJP को देता हूं चुनौती..राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पर बोले KC वेणुगोपाल
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज
MHA guidelines national song
गृह मंत्रालय के नए निर्देश पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने जताया एतराज