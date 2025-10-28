Advertisement
र‍िटायर होने के बाद भी नहीं है पेंशन का ऑप्‍शन? अपने घर से ही आप हर महीने कमा लेंगे लाखों रुपये

Retirment Plan: यद‍ि आप ब‍िजनेस करते हैं या ऐसी नौकरी में थे, जहां से आपको पेंशन नहीं म‍िलती और आपकी पूरी जमा-पूंजी खत्‍म हो गई तो च‍िंता की बात नहीं है. जी हां, हम आपको बताएंगे कैसे आप र‍िटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कर सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 28, 2025, 07:12 PM IST
र‍िटायर होने के बाद भी नहीं है पेंशन का ऑप्‍शन? अपने घर से ही आप हर महीने कमा लेंगे लाखों रुपये

How To Earn After Retirment: रिटायरमेंट के बाद भव‍िष्‍य की चिंता हर क‍िसी को सताती है. नौकरी के दौरान म‍िलने वाली रेगुलर सैलरी बंद होने पर लोग सेव‍िंग या फ‍िर बच्चों पर ड‍िपेंड हो जाते हैं. लेकिन क्या होगा यद‍ि आपका घर ही आपकी रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाए? रिवर्स मॉर्गेज योजना यही करती है. यह आपके घर को मंथली पेंशन में बदल देती है, बिना घर को बेचे या छोड़े. आइए जानते हैं इस स्‍कीम के बारे में क्‍या है यह और कैसे काम करती है?

रिवर्स मॉर्गेज स्‍कीम क्या है?

रिवर्स मॉर्गेज खास तरह की फाइनेंश‍ियल स्‍कीम है, जो 60 साल से ज्‍यादा उम्र वाले ऐसे सीन‍ियर स‍िटीजन के लिए है. इस स्‍कीम का फायदा उन्‍हीं लोगों को म‍िलता है ज‍िनके पास पूरी तरह से बना हुआ घर होता है. नॉर्मल होम लोन में उधार लेने वाला शख्‍स बैंक को हर महीने किश्त देता है, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज में बैंक मकान मालिक को पैसे देता है. घर को बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, लेकिन मालिक इसमें ज‍िंदगीभर रह सकता है. इसके साथ ही रेगुलर इनकम हास‍िल कर सकता है.

कैसे काम करती है यह स्‍कीम?
बैंक घर के मार्केट प्राइस का आकलन करता है और तय करता है कि मकान मालिक को कितना पैसा मिलेगा. यह पैसा एकमुश्त या मंथली किश्तों में मिल सकता है. यह पैसा घर की कीमत, मालिक की उम्र और डील की शर्तों पर निर्भर करती है. उदाहरण के लिए यद‍ि घर की कीमत 50 लाख रुपये है तो बैंक हर महीने 20,000 से 30,000 रुपये तक दे सकता है, जो क‍ि पेंशन की तरह काम करता है. अच्‍छी बात यह है क‍ि मकान मालिक को अपनी लाइफ में क‍िसी तरह की क‍िश्‍त का भुगतान नहीं करना होता.

कौन ले सकता है योजना का फायदा?
मकान मालिक की मौत के बाद बैंक घर बेचकर अपनी राशि वसूल कर लेता है. लेकिन कानूनी वारिस चाहें तो बकाया लोन चुकाकर घर अपने पास रख सकते हैं. यद‍ि घर की कीमत लोन से ज्यादा हो तो बाकी राश‍ि वारिस को मिल जाती है. आरबीआई (RBI) और केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर इस योजना को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और कुछ प्राइवेट बैंक देते हैं. इसके लिए आवेदक की उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए. साथ ही घर पर क‍िसी तरह का पुराना लोन नहीं होना चाहिए. प्रॉपर्टी देश में ही होनी चाह‍िए. यद‍ि घर दो लोगों जैसे पति-पत्‍नी के नाम पर है तो दोनों को एग्रीमेंट में शामिल होना होगा.

सीन‍ियर स‍िटीजन के ल‍िए वरदान है यह योजना
फाइनेंश‍ियल एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि यह योजना देश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए खास है. खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पेंशन का ऑप्‍शन नहीं है, लेकिन कीमती घर है. यह योजना सीन‍ियर स‍िटीजन को आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान देती है.

