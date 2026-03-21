Advertisement
trendingNow13148997
Hindi Newsबिजनेसरिटायरमेंट टेंशन खत्म! 40 की उम्र में बनाएं ये SIP प्लान, मिलेंगे ₹3 करोड़

रिटायरमेंट टेंशन खत्म! 40 की उम्र में बनाएं ये SIP प्लान, मिलेंगे ₹3 करोड़

SIP के तहत आप नियमित रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं. इससे आपको रुपये की औसत लागत (rupee-cost averaging) और लंबी अवधि में बाजार की ग्रोथ दोनों का फायदा मिलता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 04:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिटायरमेंट टेंशन खत्म! 40 की उम्र में बनाएं ये SIP प्लान, मिलेंगे ₹3 करोड़

Retirement Planning :  भारत में युवा निवेशकों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर दूर की बात लगती है. लेकिन, जैसे ही उम्र 40 के पार पहुंचती है ये स्थिति पूरी तरह बदल जाती है. यही वो समय होता है जब जिम्मेदारियां अपने पीक पर होती हैं और आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगती है. हालांकि, अगर आप 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास लगभग 20 साल का समय होता है. लेकिन, 20 की उम्र में शुरू करने वालों की तुलना में कंपाउंडिंग का फायदा यहां सीमित हो जाता है. ऐसे में इस अंतर को कम करने के लिए एक मजबूत तरीका है.

SIP के तहत आप नियमित रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं. इससे आपको रुपये की औसत लागत (rupee-cost averaging) और लंबी अवधि में बाजार की ग्रोथ दोनों का फायदा मिलता है.

₹3 करोड़ का रिटायरमेंट फंड कैसे बनाएं?

Add Zee News as a Preferred Source

₹3 करोड़ का बड़ा फंड बनाना एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. इसके लिए लंबी अवधि की निवेश रणनीति जरूरी होती है. इसमें निवेश की अवधि (investment horizon) धन निर्माण और वित्तीय स्थिरता दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अगर निवेश में देरी होती है, तो आपके पैसे के निवेशित रहने का समय कम हो जाता है. इससे कंपाउंडिंग का फायदा भी घट जाता है. कुछ साल की देरी भी कुल रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि रिटर्न दोबारा निवेश होकर और मुनाफा पैदा करते हैं.

₹3 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए उदाहरण

इस लक्ष्य को समझने के लिए नीचे दिए गए आंकड़े देखें:

मासिक SIP: ₹31,000

निवेश अवधि: 20 साल

अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना

कुल निवेश: ₹74,40,000

अनुमानित रिटर्न: ₹2,35,33,585

कुल फंड वैल्यू: ₹3,09,73,585

म्यूचुअल फंड क्यों हैं बेहतर विकल्प?

लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड्स को सबसे बेहतर विकल्पों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनमें बाजार से जुड़े ज्यादा रिटर्न पाने की संभावना होती है. ये न केवल निवेश में विविधता (diversification) देते हैं. बल्कि, लंबे समय में पारंपरिक फिक्स्ड इनकम विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं. SIP उन निवेशकों के लिए खास तौर पर उपयुक्त है जो एकमुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय नियमित रूप से छोटी-छोटी राशि निवेश करना चाहते हैं.

स्टेप-अप SIP से बढ़ाएं निवेश की ताकत

महंगाई को ध्यान में रखते हुए निवेशक स्टेप-अप SIP का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. इसमें आप हर साल अपने निवेश को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ाते हैं. इससे आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ती है. मान लीजिए 40 साल का कोई व्यक्ति हर महीने ₹20,000 का निवेश 12% सालाना रिटर्न के साथ शुरू करता है और हर साल निवेश में 10% की बढ़ोतरी करता है, तो 60 साल की उम्र तक स्थिति कुछ इस तरह होगी:

मासिक निवेश: ₹20,000

अवधि: 20 साल

स्टेप-अप: 10% हर साल

ब्याज दर: 12% सालाना

कुल निवेश: ₹1,37,45,748

अनुमानित रिटर्न: ₹2,60,31,157

कुल वैल्यू: ₹3,97,76,905

सिर्फ आंकड़े नहीं, मानसिक सुकून भी है

निवेश केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा भी देता है. सही प्लानिंग से आप रिटायरमेंट के बाद बिना किसी आर्थिक चिंता के अपनी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल से समझौता नहीं करना पड़ता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

retirement planning

Trending news

क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
Iran war
क्रूड ऑयल के रिजर्व का कांटा गिरा, क्या भारत ईरान से तेल की खरीददारी फिर शुरू करेगा?
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
Assembly Election 2026
BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
IMD
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
Nishikant Dubey
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
Mamata Banerjee
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम