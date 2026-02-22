5 लाख लगाकर बनाएं ₹1.75 लाख हर महीना; कौन-सा मॉडल देता है इतना रिटर्न? पूरी डिटेल यहां

रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है, समय रहते ऐसा फंड तैयार करना जो आपके जीवन-यापन, स्वास्थ्य खर्च और आकस्मिक जरूरतों को आराम से पूरा कर सके. जितनी जल्दी योजना शुरू की जाए. उतना ही चक्रवृद्धि (कंपाउंडिंग) का फायदा मिलता है.
Retirement Planning: भारत में रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर हमेशा से बहस होती रही है. पारंपरिक सोच ये रही है कि परिवार ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा. लेकिन, बदलती जीवनशैली, न्यूक्लियर फैमिली और बढ़ती महंगाई ने इस सोच को चुनौती दी है. आज के समय में केवल बचत कर लेना काफी नहीं है, बल्कि सही निवेश और लंबी अवधि की रणनीति जरूरी है. लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना होगा. ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उनकी आय का सोर्स बना रहे और वे किसी पर निर्भर न रहें.
जल्दी निवेश शुरू करें
निवेश में समय सबसे बड़ा साथी होता है. महंगाई हर साल आपके लक्ष्य की रकम बढ़ाती रहती है. अगर शुरुआत देर से करेंगे, तो कंपाउंडिंग का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा और आपको अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा. वहीं, जल्दी निवेश शुरू करने पर आपका पैसा लंबे समय तक बढ़ता रहता है और धीरे-धीरे बड़ा फंड तैयार कर देता है.
5 लाख से 1.5 करोड़ तक की संभावित बढ़त
मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में ₹5 लाख एकमुश्त किसी म्यूचुअल फंड में लगाए और औसतन 12% सालाना रिटर्न मिला. अगर ये निवेश 30 साल तक बिना छेड़े पड़ा रहे, तो 60 की उम्र तक यह रकम लगभग ₹1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है. यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है.
30 साल का गणित: ₹5 लाख से ₹1.5 करोड़ तक का सफर
फेज 1: रिटायरमेंट कॉर्पस
आज का एकमुश्त निवेश: ₹5,00,000
समय : 30 साल
अनुमानित रिटर्न: 12% सालाना (CAGR)
अगर ₹5 लाख को 12% की सालाना चक्रवृद्धि दर से 30 साल तक निवेशित रखा जाए, तो ये रकम लगभग बढ़कर हो सकती है:
निवेश राशि: ₹5,00,000
30 साल बाद अनुमानित वैल्यू: लगभग ₹1,49,79,961 (करीब ₹1.50 करोड़)
यानी 30 साल की अवधि में ₹5 लाख का एकमुश्त निवेश. अगर अनुमानित रिटर्न बना रहे, तो 60 वर्ष की उम्र तक लगभग ₹1.5 करोड़ का रिटायरमेंट फंड बन सकता है.
रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कैसे मिलेगी ?
अगर रिटायरमेंट के समय यह ₹1.5 करोड़ किसी अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में लगाया जाए और करीब 8% रिटर्न मिले, तो सिस्टमेटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) के जरिए हर महीने लगभग ₹1.75 लाख निकाले जा सकते हैं. 10 साल में आप करीब ₹2.10 करोड़ निकाल सकते हैं. जबकि शेष राशि पर रिटर्न मिलता रहेगा.