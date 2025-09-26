Advertisement
पीएफआरडीए का बड़ा कदम, NPS और UPS के ल‍िये बदल द‍िये चार्ज; 1 अक्‍टूबर से होंगे लागू

NPS Vatsalya: पीएफआरडीए ने आने वाली 1 अक्‍टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), एनपीएस वात्सल्य, अटल पेंशन योजना (APY), एनपीएस-लाइट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए नई फीस की घोषणा की है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:40 PM IST
PFRDA New Rate List: अगर आप र‍िटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों को ध्‍यान में रखकर एनपीएस या बच्‍चों के ल‍िए एनपीएस वात्सल्य और अटल पेंशन योजना आद‍ि में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, पेंशन फंड रेग्‍युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉर‍िटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), एनपीएस वात्सल्य, अटल पेंशन योजना (APY), एनपीएस-लाइट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए नई फीस की घोषणा की है. नई फीस को पीएफआरडीए की तरफ से 1 अक्टूबर 2025 से लागू क‍िया जाएगा. पीएफआरडीए की तरफ से यह फीस ऑनलाइन और ऑफलाइन अकाउंट के मेंटीनेंस पर लागू होती है.

पीआरएएन ओपन करने का चार्ज 18 रुपये

नई फीस कम निवेश करने वालों के लि‍ए कम होगी और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) कम शुल्क ले सकती हैं. यूपीएस के पेआउट फेज की फीस अलग से आएगी. 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों के लिए पीआरएएन (PRAN) खोलने की फीस 18 रुपये (E-PRAN किट) और 40 रुपये (फिजिकल PRAN कार्ड) होगी. सालाना मेंटीनेंस का चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा. यद‍ि अकाउंट में जीरो बैलेंस हो तो क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. ट्रांजेक्‍शन पर भी क‍िसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा.

अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट का चार्ज
एपीवाई (APY) और एनपीएस-लाइट (NPS Lite) के लिए पीआरएएन (PRAN) ओपन करने का चार्ज 15 रुपये होगा. एनुअल मेंटीनेंस चार्ज भी 15 रुपये एक अकाउंट का होगा. क‍िसी तरह का ट्रांजेक्‍शन चार्ज नहीं लगेगा. यह स्‍कीम कम आमदनी वाले लोगों के लिए है, इसलिए फीस को कम रखा गया है.

प्राइवेट सेक्‍टर के एनपीएस और एनपीएस वात्सल्य के लिए पीआरएएन (PRAN) ओपन करने का चार्ज 18 रुपये (E-PRAN) और 40 रुपये (फिजिकल कार्ड) होगा. क‍िसी तरह का ट्रांजेक्‍शन चार्ज नहीं लगेगा. इस फीस से भी छोटे निवेशकों को राहत म‍िलेगी. पीएफआरडीए की तरफ से फीस को आसान और सस्ता करने के लिए स्लैब-बेस्‍ड स्‍ट्रक्‍चर बनाया गया है. इससे पेंशन स्‍कीम सभी के लिए आसान हो सकेंगी.

एनुअल मेंटीनेंस चार्ज (AMC)
> जीरो रुपये: एक लाख रुपये तक की राशि के लिए
> 100 रुपये: 1 रुपये से 2,00,000 रुपये की राशि तक के ल‍िए
> 150 रुपये: 2,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक की राशि के लि‍ए
> 300 रुपये: 10,00,001 रुपये से 25,00,000 रुपये तक की राशि के ल‍िए
> 400 रुपये: 25,00,001 रुपये से 50,00,000 रुपये तक की राशि के ल‍िए
> 500 रुपये: 50,00,000 रुपये से ज्‍यादा की राशि के लि‍ए 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

