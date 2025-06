Rich Dad Poor Dad Author Advice: मशहूर किताब ‘रिच डैड पुअर डैड’ (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) की तरफ से दी जाने वाली एडवाइज को लोगों को तरफ से काफी पसंद क‍िया जाता है. यही कारण है क‍ि उन्‍हें एक्‍स (X) पर 27 लाख से भी ज्‍यादा लोग फॉलो करते हैं. प‍िछले द‍िनों उनकी तरफ से दी गई कई फाइनेंश‍ियल एडवाइज सोशल मीड‍िया पर खूब वायरल हुई हैं. अब रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी क‍ि 'इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय संकट' (biggest crash in history) आने वाला है. उन्होंने एक्‍स पर की गई अपनी हाल‍िया पोस्‍ट में कहा, 'मुझे डर है कि क्रैश का समय अब नजदीक है और यह गर्मियों तक चलेगा.'

'शेयर, बॉन्ड और रियल एस्टेट मार्केट खतरे में'

कियोसाकी ने बताया क‍ि उनकी साल 2013 की किताब ‘रिच डैड्स प्रॉफेसी’ (Rich Dad’s Prophecy) में मौजूदा वित्तीय संकट को लेकर भविष्यवाणी की गई थी. उन्होंने चेतावनी दी कि शेयर, बॉन्ड और रियल एस्टेट मार्केट खतरे में है. उन्‍होंने च‍िंता जाह‍िर करते हुए कहा क‍ि बेबी बूमर जेनरेशन के बुजुर्ग निवेशकों की सेव‍िंग को बड़ा नुकसान हो सकता है. उन्होंने लिखा, 'दुख की बात है कि मेरी जेनरेशन के लाखों लोग शेयर और बॉन्ड मार्केट के क्रैश होने के साथ ही बर्बाद हो जाएंगे.'

समझदारी से न‍िवेश करने का मौका आएगा

हालांकि, कियोसाकी ने इस व‍ित्‍तीय संकट में भी उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा, मार्केट क्रैश होने से लोगों के लिए समझदारी से न‍िवेश करने का मौका आएगा. उनके अनुसार चांदी अभी मार्केट के अंदर न‍िवेश का सबसे अच्छा ऑप्‍शन है और 2025 के अंत तक इसका दाम बढ़कर तीन गुना तक हो सकता है. उन्होंने कहा, 'चांदी का दाम अभी 35 डॉलर प्रति औंस है जो क‍ि 60% कम है. सोना और बिटकॉइन अपने र‍िकॉर्ड लेवल पर हैं, लेकिन चांदी अभी तुलनात्‍मक रूप से सस्ती है.

लाखों लोग गरीब हो रहे...आपके पास अमीर बनने का मौका

कियोसाकी ने अपनी पोस्‍ट में यह भी कहा क‍ि वह जल्द ही अपने सोने और चांदी के लोकल डीलर से चांदी की खरीदारी करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि वे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में निवेश नहीं करेंगे, उन्‍हें वे 'नकली पैसा' मानते हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स से क‍िसी प्रकार के फाइनेंश‍िलय ड‍िसीजन (पैसे से जुड़े फैसले) सोच-समझकर लेने के लि‍ए कहा. उन्होंने फ‍िर कहा, 'चांदी की कीमत करीब 35 डॉलर प्रति औंस है, जिसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में करीब हर जगह और हर आदमी के पास... अमीर बनने का मौका है... जबकि लाखों लोग गरीब हो रहे हैं.'

Do not say I didn’t warn anyone.

As predicted in my book Rich Dad’s Prophecy (2013) the biggest crash in history is coming.

I am afraid that crash time is now and through this summer.

Unfortunately, millions, especially my generation of boomers will be wiped out when the…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) June 2, 2025