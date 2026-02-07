राइड बुकिंग पर पड़ेगा असर! Ola, Uber और Rapido ड्राइवर सड़कों पर उतरे, जानिए क्या है राइडर की मांगें?

Uber-Ola-Rapido Strike : Ola, Uber और Rapido जैसे ऐप-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर न्यूनतम बेस किराए की मांग को लेकर 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' के बैनर तले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत शनिवार यानी आज हड़ताल करेंगे. ये हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने अन्य राष्ट्रीय मजदूर संगठनों के साथ मिलकर बुलाई है और उम्मीद है कि ड्राइवर एक साथ अपने ऐप बंद कर देंगे. लेबर ग्रुप ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर देश भर में ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को होने वाली लंबे समय से चली आ रही और अनसुलझी समस्याओं के बारे में बताया है.

यूनियन ने क्या कहा है?

यूनियन ने कहा कि चूंकि Ola, Uber, Rapido, Porter और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सरकार द्वारा तय किराए का कोई सिस्टम नहीं है. इसलिए कंपनियां खुद ही किराया तय करती हैं. TGPWU ने X पर लिखा कि पूरे भारत में ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स 7 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन करेंगे. कोई न्यूनतम किराया नहीं. कोई नियम नहीं. अंतहीन शोषण है.

लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर

यूनियनों ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत न्यूनतम बेस किराए को नोटिफाई करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता को उठाया है. इन दिशानिर्देशों के मौजूद होने के बावजूद एग्रीगेटर कंपनियां एकतरफा किराया तय करना जारी रखे हुए हैं. इससे श्रमिकों को अस्थिर कामकाजी परिस्थितियों में धकेला जा रहा है और घटती कमाई के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

TGPWU के संस्थापक अध्यक्ष और IFAT के सह-संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव शेख सलाउद्दीन ने कहा कि सरकार द्वारा नोटिफाई बेस किराए की अनुपस्थिति ने प्लेटफॉर्म कंपनियों को मनमाने ढंग से कीमतें कम करने की अनुमति दी है. सलाउद्दीन ने कहा कि एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025, स्पष्ट रूप से किराया तय करने से पहले मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियनों के साथ परामर्श अनिवार्य करते हैं. हालांकि, सरकारें कार्रवाई करने में विफल रही हैं, इससे प्लेटफॉर्म को शोषण को करने में मदद मिली है.

यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा?

यात्रियों को यात्रा में असुविधा के लिए तैयार रहना चाहिए हालांकि यात्रियों की पूरे भारत में अलग-अलग हो सकती है क्योंकि ड्राइवर अलग-अलग क्षेत्रों में हड़ताल करेंगे.

किन शहरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा?

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में ओला, उबर स्ट्राइक का सबसे अधिक असर दिखने की संभावना है. इन शहरों में ऐप-बेस्ड टैक्सी सर्विस पर निर्भरता काफी अधिक है.