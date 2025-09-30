Advertisement
महीने की इस तारीख पर SIP शुरू करके कमा सकते हैं ज्यादा रिटर्न, जानें कैसे काम करता है डेट का कैलकुलेशन

Best Date To Start SIP: एसआईपी में निवेश से बेहतर रिटर्न कमाने के लिए सही तरीका है कि आप अपनी आमदनी के हिसाब से एक तारीख चुनें. इससे निवेश नियमित और आसान बना रहता है. यदि आप मार्केट रिस्क को और कम करना चाहते हैं तो SIP को 2-3 हिस्सों में भी बांट सकते हैं.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:24 AM IST
Trending Photos

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है. इसमें आप थोड़ी-थोड़ी रकम को नियमित रूप से निवेश करके लंबी अवधि में एक अच्छा फंड बना सकते हैं. सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) म्यूचुअल फंड में निवेश का एक तरीका है. जिसकी मदद से आप अपनी पसंद का म्यूचुअल फंड चुनते हैं और हर महीने या हर छह महीने में एक निश्चित तारीख को निवेश करते हैं.

यह निवेश आपके बैंक अकाउंट से सीधे जुड़ा होता है, यानी कि चुनी गई तारीख पर रकम अपने-आप कट जाती है. हालांकि SIP में किस दिन निवेश किया जाए, इससे रिटर्न पर हल्का असर पड़ सकता है. इसलिए SIP की तारीख चुनते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें- 3 साल में ही इस SIP ने बना दिया अपने निवेशकों को लखपति, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं इंवेस्टमेंट

SIP शुरु करने का सही समय

माना जाता है कि शेयर बाजार हर दिन ऊपर-नीचे होता है. इसलिए जिस दिन म्यूचुअल फंड का NAV (नेट एसेट वैल्यू) जो की पर यूनिट की कीमत होती है, कम हो उस दिन निवेश करना चाहिए. इससे ज्यादा यूनिट मिलता है, जिससे लंबे समय में रिटर्न थोड़ा बेहतर हो सकता है. 

क्या तारीख मायने रखती है?

कुछ मामलों में यह देखा गया कि 1, 10 या 25 तारीख को निवेश करने पर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिला है. लेकिन जब डेटा को 10-15 साल की अवधि में देखा गया, तो फर्क बहुत मामूली निकला. सालाना यही सिर्फ 0.2%–0.3%. यानी कि SIP की तारीख से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कौन सा फंड चुनते हैं और कितने समय तक निवेश में बने रहते हैं.

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह

वित्तीय सलाहकारों का मानना है कि SIP की तारीख आपकी सैलरी या इनकम के अनुसार होनी चाहिए. यदि आप जॉब करते हैं, और आपकी सैलरी किसी तय तारीख पर हर महीने आती है तो आप उसी के आसपास SIP की तारीख रखें. इससे आप निवेश में लंबे समय तक बने रह सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न कमाने की पहली शर्त है. 

कुछ सलाहकार यह भी कहते हैं कि अगर आप SIP की राशि को 2-3 हिस्सों में बांटकर महीने में अलग-अलग तारीखों को निवेश करें (जैसे ₹9,000 को 5, 15 और 25 तारीख को ₹3,000-₹3,000), तो आपको बाजार के अलग-अलग NAV का फायदा मिल सकता है और उतार-चढ़ाव थोड़ा कम हो सकता है.

एक ही तारीख पर निवेश के फायदे

एक तय तारीख पर निवेश करना फायदेमंद होता है. कई लोग निवेश इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने SIP की कोई तय तारीख नहीं रखी या बाजार गिरने पर SIP बंद कर दी. जब आपकी SIP की तारीख सैलरी आने के साथ जुड़ी हो, तो आपको एक आदत बनती है, जैसे EMI या बिल का भुगतान. इससे निवेश में निरंतरता बनी रहती है.

इसे भी पढ़ें- 15 हजार की सैलरी में ऐसे बनाएं ₹1,00,000 का फंड, समझिए स्मार्ट SIP इंवेस्टमेंट प्लान

 

सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फंड या समय

SIP के रिटर्न पर तारीख से ज्यादा असर फंड टाइप, फंड मैनेजर असर डालते हैं. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ₹10,000 हर महीने 20 साल तक एक ऐसे इक्विटी फंड में SIP करता है जो 12% सालाना रिटर्न देता है, तो उसकी राशि बढ़कर लगभग ₹98 लाख हो जाती है. अब मान लीजिए कि किसी दूसरी SIP तारीख से आपको 0.2% ज्यादा रिटर्न मिला तो आपका कुल फंड ₹1 लाख नहीं बल्कि ₹99 लाख हो जाएगा. यानी फर्क कुछ हजार रुपए का होगा, जो बहुत छोटा है, अगर आप समय पर और लगातार निवेश कर रहे हैं.

(डिसक्लेमर- म्यूचुअल फंड मार्केट जोखिम के अधीन है. निवेश से पहले एक्सपर्ट से परामर्श जरूरी है.  )

Sharda singh

