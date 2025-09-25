PF का पैसा कब निकालना चाहिए, क्या रिटायरमेंट के बाद भी इस पर ब्याज मिलता है? जानें EPFO का नियम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी संगठन है. ये देश के प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सेविंग प्लान का काम करता है. जिससे रिटायरमेंट के बाद भी व्यक्ति के पास फाइनेंस सिक्योरिटी रहे.

ये फंड एंप्लॉयी के वेतन से ही उसके सर्विस के दौरान हर महीने काटा जाता है. इसमें सैलरी का 12% प्रतिशत एंप्लायी और उतनी ही राशि कंपनी देती है. इसे आप 58 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो निकाल सकते हैं. लेकिन कई लोग इसे ब्याज कमाने के इरादे से लंबे समय तक नहीं निकालते हैं. क्या इससे फायदा मिलता है? चलिए समझते हैं.



EPFO इंटरेस्ट पॉलिसी

ईपीएफओ के नियम के मुताबिक यदि आपके पीएफ अकाउंट में लगातार कोई कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं किया जाता है, तो ऐसे में 3 साल के बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है. जिसके बाद इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है.

रिटायरमेंट के बाद कब निकाले PF का पैसा

यदि आप 58 की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं, तो आप तीन साल तक अपने पीएफ के पैसे को जमा रख सकते हैं. इस दौरान आपको इस पर हर साल 2024-25 के नियम के अनुसार, 8.25 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. ये इसके लिए सभी ईपीएफ धारक कर्मचारी योग्य हैं.

कैसे निकाले पीएफ का पैसा?

EPFO से पैसा निकालना अब कहीं ज्यादा आसान हो गया है, खासकर अगर आपका खाता UAN (Universal Account Number) से जुड़ा हुआ है और KYC पूरी है. इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं.

ऑनलाइन तरीका-

सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाकर UAN लॉगिन करें. KYC अपडेट करें. लॉगिन के बाद Online Services में जाएं. Claim (Form-31, 19, 10C) पर क्लिक करें. अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें. EPF Withdrawal Reason चुनें (जैसे Retirement, Medical, Home Purchase आदि). OTP से वेरीफाई करें और क्लेम सबमिट करें. इसके बाद 7-8 दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.

ऑफलाइन तरीका

इसके लिए आपको नजदीक के EPFO ऑफिस जाना होगा. उसके बाद क्लेम के अनुसार फॉर्म-19, फॉर्म-10C या फॉर्म-31 भरना होगा. इसके बाद पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी लगाएं. अगर जरूरी हो तो कंपनी से साइन और स्टैम्प करवाएं. उसके बाद फॉर्म जमा करें. आमतौर पर 7–10 कार्यदिवस में पैसा आपके बैंक खाते में आएगा.