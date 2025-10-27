सावधान हो जाइए! 5 मिनट में लोन... 50,000 रुपये आपके अकाउंट में, कैसे होता है ये खेल, पूरी कहानी यहां पढ़ें

अक्सर फेसबुक,इंस्टा या गूगल पर एक विज्ञापन दिखाई देता है सिर्फ 5 मिनट में 50,000 रुपये आपके अकाउंट में वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के! लालच में आकर लोग लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं और फिर यहीं से शुरू होती है मुसीबत ऐसे में लोग जल्दी पैसे पाने के ऑप्शन खोजने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है इंस्टेंट लोन ऐप्स का खेल.

फेक लोन ऐप का धंधा

जैसे ही यूजर लिंक पर क्लिक करता है, ऐप कई पर्सनल परमिशन मांगता है जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और फोन की पूरी एक्सेस तक. 50,000 रुपये पाने की जल्दी में हम बिना सोचे-समझे “Allow” करते चले जाते हैं. लोन एग्रीमेंट के दर्जनों पेज, जिनमें ब्याज दर और पेनल्टी की सारी शर्तें लिखी होती हैं, आमतौर पर कोई नहीं पढ़ता है.

.......शुरू होती हैं धमकियां

जब सब प्रक्रिया हो जाती है तो शुरुआत में लोन की रकम अकाउंट में आ जाती है, लेकिन असली समस्या तब आती है जब कोई किस्त देर हो जाती है. पहले ही दिन से एजेंट के फोन आने लगते हैं पैसे दो नहीं तो बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा. एक दिन की देरी पर ही ब्याज दर 35-40% तक पहुंच जाती है. कई मामलों में कर्ज वसूलने वाले एजेंट्स धमकियां देने लगते हैं, एडिट की हुई तस्वीरें भेजने की बात करते हैं, जिससे लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं.

RBI तक पहुंचीं हजारों शिकायतें

ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बल्कि असली घटनाएं हैं. ऐसे फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली. RBI को इन ऐप्स को लेकर रोजाना कई शिकायतें मिल रही हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिना मंजूरी वाले ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इनके जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी हो रही है.

क्या होते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप?

नाम से ही स्पष्ट है., ऐसे ऐप जो दावा करते हैं कि बिना किसी कागजी प्रक्रिया के तुरंत लोन दे देंगे. ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी इंस्टेंट लोन ऐप फर्जी नहीं होते. जिन ऐप्स को RBI से मान्यता (approval) मिली है, उन पर भरोसा किया जा सकता है.

फेक लोन ऐप्स का असली खेल

RBI से अप्रूव न होने वाले ऐप्स असल में डेटा चोरी और भारी ब्याज वसूलने के लिए बनाए जाते हैं. ये आपके फोन से पर्सनल जानकारी, फोटो और कॉन्टैक्ट्स चुरा लेते हैं, जिन्हें बाद में बेचा या ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लोन लेने से पहले https://www.rbi.org.in/upload/publications/pdfs/59260.pdf RBI की वेबसाइट पर चेक जरूर करें.