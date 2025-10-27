Advertisement
trendingNow12977155
Hindi Newsबिजनेस

सावधान हो जाइए! 5 मिनट में लोन... 50,000 रुपये आपके अकाउंट में, कैसे होता है ये खेल, पूरी कहानी यहां पढ़ें

ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बल्कि असली घटनाएं हैं. ऐसे फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली. RBI को इन ऐप्स को लेकर रोजाना कई शिकायतें मिल रही हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान हो जाइए! 5 मिनट में लोन... 50,000 रुपये आपके अकाउंट में, कैसे होता है ये खेल, पूरी कहानी यहां पढ़ें

अक्सर फेसबुक,इंस्टा या गूगल पर एक विज्ञापन दिखाई देता है सिर्फ 5 मिनट में 50,000 रुपये आपके अकाउंट में वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट के! लालच में आकर लोग लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं और फिर यहीं से शुरू होती है मुसीबत ऐसे में लोग जल्दी पैसे पाने के ऑप्शन खोजने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है इंस्टेंट लोन ऐप्स का खेल. 

फेक लोन ऐप का धंधा

जैसे ही यूजर लिंक पर क्लिक करता है, ऐप कई पर्सनल परमिशन मांगता है जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और फोन की पूरी एक्सेस तक. 50,000 रुपये पाने की जल्दी में हम बिना सोचे-समझे “Allow” करते चले जाते हैं. लोन एग्रीमेंट के दर्जनों पेज, जिनमें ब्याज दर और पेनल्टी की सारी शर्तें लिखी होती हैं, आमतौर पर कोई नहीं पढ़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

.......शुरू होती हैं धमकियां

जब सब प्रक्रिया हो जाती है तो शुरुआत में लोन की रकम अकाउंट में आ जाती है, लेकिन असली समस्या तब आती है जब कोई किस्त देर हो जाती है. पहले ही दिन से एजेंट के फोन आने लगते हैं पैसे दो नहीं तो बहुत परिणाम भुगतना पड़ेगा. एक दिन की देरी पर ही ब्याज दर 35-40% तक पहुंच जाती है. कई मामलों में कर्ज वसूलने वाले एजेंट्स धमकियां देने लगते हैं, एडिट की हुई तस्वीरें भेजने की बात करते हैं, जिससे लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं.

RBI तक पहुंचीं हजारों शिकायतें

ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बल्कि असली घटनाएं हैं. ऐसे फर्जी इंस्टेंट लोन ऐप्स के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली. RBI को इन ऐप्स को लेकर रोजाना कई शिकायतें मिल रही हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिना मंजूरी वाले ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इनके जरिए लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी हो रही है.

क्या होते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप?

नाम से ही स्पष्ट है., ऐसे ऐप जो दावा करते हैं कि बिना किसी कागजी प्रक्रिया के तुरंत लोन दे देंगे. ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी इंस्टेंट लोन ऐप फर्जी नहीं होते. जिन ऐप्स को RBI से मान्यता (approval) मिली है, उन पर भरोसा किया जा सकता है.

फेक लोन ऐप्स का असली खेल

RBI से अप्रूव न होने वाले ऐप्स असल में डेटा चोरी और भारी ब्याज वसूलने के लिए बनाए जाते हैं. ये आपके फोन से पर्सनल जानकारी, फोटो और कॉन्टैक्ट्स चुरा लेते हैं, जिन्हें बाद में बेचा या ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. लोन लेने से पहले https://www.rbi.org.in/upload/publications/pdfs/59260.pdf RBI की वेबसाइट पर चेक जरूर करें.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Fraudulent Quick Loan Apps

Trending news

करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
Karnataka News
दुश्मन से बढ़कर निकला दोस्त; उधारी न चुकाने पर कर दिया हमला,इतने रुपये के लिए ली जान
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर SC सख्त! पूछा- क्या अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? सभी राज्य कर लिए तलब
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
Kailash Vijayvargiya
महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ पर भड़के आदित्य, मंत्री के बयान को बताया 'घटिया सोच'
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी
Weather
साइक्लोन मौंथा मचाएगा तबाही! इस राज्य में हैं तो फटाफट काम निपटा लीजिए, अलर्ट जारी