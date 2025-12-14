शेयर बाजार में महासंकट की चेतावनी के बाद अब बैंक पर रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी वॉर्निंग, बैकिंग सिस्टम का पूरा खेल खोल कर रख दिया

Robert Kiyosaki on Global Banking : बेस्टसेलिंग लेखक और फाइनेंशियल कमेंटेटर रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे ग्लोबल इकोनॉमी नए तनाव का सामना कर रही है. आम टैक्सपेयर्स को नुकसान होगा. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने कहा, 'बैंकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वे ग्लोबल कैश फ्लो को कंट्रोल करते हैं और कहा कि हेड्स बैंकर जीतते हैं... टेल्स बैंकर जीतते हैं... लेकिन आप हारते हैं.'

LESSON # 8: How to get richer as the global economy crashes. NAMES of the REAL GAME Add Zee News as a Preferred Source “HEADS I WIN

TAILS you LOSE.” The bankers of the world control the world because they control global Cash Flow. The game bankers play is “Heads bankers win…tails bankers win…. but you… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) December 11, 2025

जनता पर डाल दिया जाता है बोझ

कियोसाकी ने दावा किया कि जब बैंकों को फायदा होता है, तो वे मुनाफा अपने पास रखते हैं. लेकिन जब नुकसान होता है, तो बोझ जनता पर डाल दिया जाता है. 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट का जिक्र करते हुए कियोसाकी ने कहा कि जब बैंकों को भारी नुकसान हुआ, तो जनता ने टैक्स में बढ़ोतरी के जरिए उनके नुकसान की भरपाई की. उनके अनुसार, यही वजह है कि टैक्सपेयर्स को बार-बार फाइनेंशियल नाकामियों की कीमत चुकानी पड़ती है.

बड़े वित्तीय संकट की चेतावनी

कियोसाकी ने कहा, 'मैं वह गेम नहीं खेलना चाहता और उन्होंने कहा कि वह कानूनी तौर पर टैक्स कम करना और पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बाहर एसेट्स रखना पसंद करते हैं जिसमें 'असली सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम' शामिल हैं.'

1773 में अमेरिका के एक टैक्स-फ्री देश के रूप में बनने की बात भी रॉबर्ट कियोसाकी ने याद दिलाई है. इसके साथ ही उन्होंने टैक्स विरोध पर विचारों को सपोर्ट करने के लिए बोस्टन टी पार्टी का उल्लेख किया है.

कियोसाकी ने पाठकों को टैक्स प्लानिंग के बारे में खुद को एजुकेट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया और अपने सलाहकार टॉम व्हीलराइट की किताब 'टैक्स फ्री वेल्थ' पढ़ने की सलाह दी. कियोसाकी ने लिखा, 'हारने वाले मत बनो. अपने पैसे के साथ स्मार्ट बनो.' रॉबर्ट कियोसाकी की ये टिप्पणियां आर्थिक मंदी और ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता के नए डर के बीच आई हैं, जिसमें लेखक अक्सर आगे और बड़े वित्तीय संकट की चेतावनी दे रहे हैं.