Advertisement
trendingNow13040436
Hindi Newsबिजनेसशेयर बाजार में महासंकट की चेतावनी के बाद अब बैंक पर रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी वॉर्निंग, बैकिंग सिस्टम का पूरा खेल खोल कर रख दिया

शेयर बाजार में महासंकट की चेतावनी के बाद अब बैंक पर रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी वॉर्निंग, बैकिंग सिस्टम का पूरा खेल खोल कर रख दिया

कियोसाकी ने दावा किया कि जब बैंकों को फायदा होता है, तो वे मुनाफा अपने पास रखते हैं. लेकिन जब नुकसान होता है, तो बोझ जनता पर डाल दिया जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 14, 2025, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शेयर बाजार में महासंकट की चेतावनी के बाद अब बैंक पर रॉबर्ट कियोसाकी की बड़ी वॉर्निंग, बैकिंग सिस्टम का पूरा खेल खोल कर रख दिया

Robert Kiyosaki on Global Banking : बेस्टसेलिंग लेखक और फाइनेंशियल कमेंटेटर रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे ग्लोबल इकोनॉमी नए तनाव का सामना कर रही है. आम टैक्सपेयर्स को नुकसान होगा.  सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में रिच डैड पुअर डैड के लेखक ने कहा, 'बैंकर दुनिया को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वे ग्लोबल कैश फ्लो को कंट्रोल करते हैं और कहा कि हेड्स बैंकर जीतते हैं... टेल्स बैंकर जीतते हैं... लेकिन आप हारते हैं.'

जनता पर डाल दिया जाता है बोझ 

कियोसाकी ने दावा किया कि जब बैंकों को फायदा होता है, तो वे मुनाफा अपने पास रखते हैं. लेकिन जब नुकसान होता है, तो बोझ जनता पर डाल दिया जाता है. 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल संकट का जिक्र करते हुए कियोसाकी ने कहा कि जब बैंकों को भारी नुकसान हुआ, तो जनता ने टैक्स में बढ़ोतरी के जरिए उनके नुकसान की भरपाई की. उनके अनुसार, यही वजह है कि टैक्सपेयर्स को बार-बार फाइनेंशियल नाकामियों की कीमत चुकानी पड़ती है.

यह भी पढ़ें : IRCTC ने 3 करोड़ फर्जी IDs की बंद, कालाबाजारी पर कसा शिकंजा

बड़े वित्तीय संकट की चेतावनी 

कियोसाकी ने कहा, 'मैं वह गेम नहीं खेलना चाहता और उन्होंने कहा कि वह कानूनी तौर पर टैक्स कम करना और पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम के बाहर एसेट्स रखना पसंद करते हैं जिसमें 'असली सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम' शामिल हैं.'

1773 में अमेरिका के एक टैक्स-फ्री देश के रूप में बनने की बात भी रॉबर्ट  कियोसाकी ने याद दिलाई है. इसके साथ ही उन्होंने  टैक्स विरोध पर विचारों को सपोर्ट करने के लिए बोस्टन टी पार्टी का उल्लेख किया है.

कियोसाकी ने पाठकों को टैक्स प्लानिंग के बारे में खुद को एजुकेट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया और अपने सलाहकार टॉम व्हीलराइट की किताब 'टैक्स फ्री वेल्थ' पढ़ने की सलाह दी. कियोसाकी ने लिखा, 'हारने वाले मत बनो. अपने पैसे के साथ स्मार्ट बनो.' रॉबर्ट कियोसाकी की ये टिप्पणियां आर्थिक मंदी और ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता के नए डर के बीच आई हैं, जिसमें लेखक अक्सर आगे और बड़े वित्तीय संकट की चेतावनी दे रहे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Economic slowdown

Trending news

तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
Goa
कांग्रेस को वोट मत देना वरना... गोवा में केजरीवाल का विरोधियों पर बड़ा हमला
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग
DNA Analysis
DNA Analysis: इंडिगो की उड़ान करना हुआ खतरनाक! रांची में फ्लाइट की हार्ड लैेंडिंग