‘सबसे बड़ा क्रैश’ आने वाला है! बाजार में तूफान से पहले सन्नाटा? रॉबर्ट कियोसाकी का बड़ा अलर्ट

Robert Kiyosaki’s on Stock Market : रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ये ऐलान करके फाइनेंशियल मार्केट में नई चिंता पैदा कर दी है कि 'इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश' आखिरकार आ गया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में कियोसाकी ने दावा किया कि 2013 में उन्होंने जिस मंदी की भविष्यवाणी की थी, वो आने वाली सच्चाई है. कियोसाकी ने कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश अब होने वाला है और इन्वेस्टर्स को याद दिलाया कि ये अमीर बनने का एक मौका बन सकता है. उन्होंने कहा कि आने वाला क्रैश आपको आपके सपनों से भी ज्यादा अमीर बना देगा. जो लोग तैयार नहीं हैं उनके लिए आने वाला क्रैश सबसे बुरा सपना होगा.

मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव?

I Am Warning You: In Rich Dad’s Prophecy published 2013 I warned of the biggest stock market crash in history still coming. Add Zee News as a Preferred Source That giant crash is now imminent. The good news is those of you who followed my rich dad’s warning and prepared….the coming crash will make you richer… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 17, 2026

कियोसाकी की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मार्केट में काफी उतार-चढ़ाव है. फरवरी 2026 का हालिया डेटा एक अस्थिर माहौल दिखाता है सोने और चांदी में हाल ही में तेज बिकवाली हुई है. चांदी एक ही दिन में 4% तक गिर गई, जिससे जरूरी सपोर्ट लेवल टेस्ट हुए हैं.

ये भी पढ़ें : 8वें वेतन आयोग के नाम पर ठगी! जानिए कैसे खाली हो रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के खाते

क्रिप्टोकरेंसी: बिटकॉइन अपनी रफ्तार बनाए रखने के लिए जूझ रहा है. हाल ही में यह $70,000 के निशान से नीचे चला गया है. रिटेल में दिलचस्पी कम होने से इथेरियम में भी साइडवेज मूवमेंट देखा जा रहा है.

स्टॉक्स: कुछ एनालिस्ट के S&P 500 के लिए एक स्थिर साल का अनुमान लगाने के बावजूद कियोसाकी का मानना ​​है कि एक 'बड़ी गिरावट' से अरबों लोग पारंपरिक बॉन्ड और स्टॉक्स से बाहर निकल जाएंगे.

'रियल एसेट' स्ट्रैटेजी

कियोसाकी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं; वो खरीद भी रहे हैं. उन्होंने बताया कि वो फिजिकल सोना, चांदी और बिटकॉइन पर डबल दांव लगा रहे हैं. उन्होंने वादा किया है कि जैसे-जैसे लोग पैनिक करेंगे मैं और बिटकॉइन खरीदूंगा. रिच डैड के लेखक के लिए फार्मूला आसान है. जब दुनिया पैनिक करती है, तो तैयार लोग अमीर बनते हैं.