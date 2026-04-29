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Hindi Newsबिजनेसबड़ा क्रैश तय है...आर्थिक संकट की आहट? रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी से मचा हड़कंप

'बड़ा क्रैश तय है'...आर्थिक संकट की आहट? रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी से मचा हड़कंप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 28 अप्रैल 2026 को किए गए एक पोस्ट में कियोसाकी ने कहा कि आने वाला 'जायंट क्रैश' बेहद गंभीर हो सकता है और ये 'ग्रेट डिप्रेशन' जैसी स्थिति की ओर भी इशारा कर सकता है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:32 PM IST
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Robert kiyosaki Predicts Massive Market Crash in 2026 :  ग्लोबल बेस्टसेलर Rich Dad Poor Dad के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर वैश्विक वित्तीय बाजारों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने चेतावनी दी है कि 2026 से 2027 के बीच एक बड़ा आर्थिक संकट या मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 28 अप्रैल 2026 को किए गए एक पोस्ट में कियोसाकी ने कहा कि आने वाला 'जायंट क्रैश' बेहद गंभीर हो सकता है और ये 'ग्रेट डिप्रेशन' जैसी स्थिति की ओर भी इशारा कर सकता है. 

उन्होंने इसके पीछे बढ़ता वैश्विक कर्ज, सेंट्रल बैंकों द्वारा भारी मात्रा में पैसे की छपाई और शेयर बाजारों में बनी अनिश्चितता को मुख्य कारण बताया. उनके मुताबिक, ये सभी कारक धीरे-धीरे सभी एसेट क्लासेज पर दबाव बना रहे हैं. ये आगे चलकर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में तेज गिरावट का कारण बन सकते हैं.

‘Giant Crash’ को लेकर चेतावनी और निवेशकों की स्थिति

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अपने X पोस्ट में कियोसाकी ने सवाल उठाया कि आने वाले वित्तीय संकट में निवेशक 'FU’CD UP होंगे या LU’CD UP'. उन्होंने 1987, 2000, 2008, 2015, 2019 और 2022 जैसे पुराने मार्केट क्रैश का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी दौर में वह खुद 'गरीब नहीं, बल्कि और अमीर' हुए थे. कियोसाकी ने ये भी कहा कि 2026–27 के संभावित क्रैश में भी वो इसी रणनीति को अपनाएंगे और उनका लक्ष्य 'गरीब नहीं, बल्कि और अमीर बनना' है.

ये भी पढ़ें : गंगा एक्सप्रेसवे के खुलते ही लगेगी लॉटरी, खजाने में आएंगे ₹47000 करोड़

‘क्रैश में अच्छे एसेट सस्ते हो जाते हैं’

कियोसाकी ने अपने पुराने विचार को दोहराते हुए कहा कि वित्तीय संकट के दौरान अच्छे एसेट्स की कीमतें गिर जाती हैं. इससे निवेशकों के लिए उन्हें सस्ते में खरीदने का मौका बनता है. उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति हमेशा यही रही है कि मंदी, क्रैश और आर्थिक संकट के समय एसेट्स को इकट्ठा किया जाए और लंबे समय में उनके रिकवरी साइकल का फायदा उठाया जाए.

निवेश को लेकर उनका नजरिया स्थिर

कियोसाकी लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि आर्थिक गिरावट को डर के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए. उनके मुताबिक, सही समय पर निवेश और एसेट्स की खरीद से लंबे समय में बड़ा फायदा हो सकता है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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Giant stock market crash in 2026?

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