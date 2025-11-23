'ये आपको और अमीर बना देगा'...रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी पर लगाया दांव, मार्केट क्रैश की बड़ी भविष्यवाणी

बेस्टसेलिंग बुक रिच डैड और पुअर डैड लेखक और वित्तीय सलाहकार रॉबर्ट कियोसाकी ने वैश्विक बाजारों में 2025 में ‘इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश’ आने की चेतावनी दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि उनकी 2013 की किताब Rich Dad’s Prophecy में की गई भविष्यवाणी सच हो रही है.

कियोसाकी ने लिखा, 'इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश शुरू हो रहा है! यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यूरोप और एशिया भी क्रैश कर रहे हैं. AI से नौकरियां समाप्त होंगी और जैसे-जैसे नौकरियां घटेंगी, ऑफिस और रियल एस्टेट की कीमतें भी गिरेगी. हालांकि, वे इस आर्थिक तूफान में अवसर भी तलाश रहे हैं और लोगों को उन संपत्तियों में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं जिनमें वास्तविक और औद्योगिक मूल्य है.

2026 में $200 तक पहुंच सकती है चांदी

Add Zee News as a Preferred Source

BIGGEST CRASH IN HISTORY STARTING In 2013 I published RICH DADs PROPHECY predicting the biggest crash in history was coming. Unfortunately that crash has arrived. It’s not just the US. Europe and Asia are crashing. AI will wipe out jobs and when jobs crash office and… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 23, 2025

कियोसाकी ने कहा, 'मैं सालों से कह रहा हूं कि सोना, चांदी, बिटकॉइन और हाल ही में एथेरियम में निवेश करें. आज मेरा मानना है कि चांदी और एथेरियम सबसे अच्छे हैं क्योंकि ये न केवल मूल्य रखते हैं बल्कि उद्योग में भी इस्तेमाल होते हैं. कीमतें अभी कम हैं. उन्होंने भविष्यवाणी की कि चांदी, जो वर्तमान में $50 है. जल्द ही $70 तक जा सकती है और 2026 में $200 तक पहुंच सकती है.

उन्होंने इस ‘अस्थिर समय’ को धन बनाने का एक अवसर बताया और कहा, 'जब लाखों लोग सब कुछ खो देंगे… अगर आप तैयार हैं… यह क्रैश आपको अमीर बना सकता है. कियोसाकी ने अपने पोस्ट का अंत इस वादे के साथ किया कि वे आगे आने वाले ट्वीट्स या X पोस्ट्स में और अधिक वित्तीय रणनीति साझा करेंगे ताकि लोग बाजार में गिरावट के बावजूद संपत्ति बना सकें.