शेयर मार्केट में क्रैश! क्या आने वाला है एक और बड़ा आर्थिक संकट? Robert Kiyosaki ने दी चेतावनी

Robert Kiyosaki Warning : ‘रिच डैड पुअर डैड’ के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि जल्द ही शेयर बाजार और क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है. लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे इस गिरावट से डर नहीं रहे हैं बल्कि इस मौके को खरीदारी का अवसर मान रहे हैं.

सोना और बिटकॉइन पर कियोसाकी का बड़ा दांव

रॉबर्ट कियोसाकी ने भविष्यवाणी की है कि साल 2026 तक सोने की कीमत $27,000 प्रति औंस और बिटकॉइन की कीमत $2,50,000 तक पहुंच सकती है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं नकली नोटों की वजह से चेतावनी दे रहा हूं. अमेरिकी फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी लगातार पैसा छाप रहे हैं, जिससे असली संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा. कियोसाकी ने बताया कि उनका सोने पर भरोसा नया नहीं है. उन्होंने 1971 में सोना खरीदना शुरू किया था, जब अमेरिका ने डॉलर को सोने के मानक से अलग किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

CRASH COMING: Why I am buying not selling. My target price for Gold is $27k. I got this price from friend Jim Rickards….and I own two goldmines. I began buying gold in 1971….the year Nixon took gold from the US Dollar. Nixon violated Greshams Law, which states “When fake… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 9, 2025

'नकली पैसे से असली पैसा छिप जाता है'

कियोसाकी ने अमेरिकी आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जब सिस्टम में नकली पैसा आता है, तो असली पैसा गायब हो जाता है. इसी वजह से मैं सोना, चांदी, बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश करता रहता हूं, चाहे कीमतें गिरें या बढ़ें.

चांदी और एथेरियम को लेकर भी भविष्यवाणी

कियोसाकी ने अपनी पोस्ट में बताया कि चांदी (Silver) की कीमत साल 2026 तक $100 प्रति औंस तक जा सकती है. वहीं एथेरियम (Ethereum) के लिए उन्होंने $60 का लक्ष्य तय किया है.

संकट या अवसर?

रॉबर्ट कियोसाकी पहले भी कई बार आर्थिक संकट की भविष्यवाणी कर चुके हैं. उनका मानना है कि हर गिरावट के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है. वे बार-बार निवेशकों को सलाह देते हैं कि सरकारी मुद्रा (Fiat Money) पर निर्भर रहने के बजाय वास्तविक संपत्तियों (Real Assets) जैसे सोना, चांदी और क्रिप्टो में निवेश करें.