आने वाला है बड़ा मार्केट क्रैश! 'Rich Dad Poor Dad' वाले रॉबर्ट कियोसाकी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, निवेशकों में मची हलचल

कियोसाकी के मुताबिक, इस संकट से बचने का रास्ता सोना (Gold), चांदी (Silver) और क्रिप्टोकरेंसी (Bitcoin, Ethereum) जैसे एसेट्स में निवेश करना है. उनका मानना है कि ये 'आपकी सुरक्षा करेंगे' जब मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:54 PM IST
Robert Kiyosaki on Share Market : ‘Rich Dad Poor Dad’ के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने शेयर मार्केट को लेकर एक बार फिर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. उन्होंने कहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार में 'मैसिव क्रैश' (Massive Crash) शुरू हो चुका है और आने वाले समय में लाखों निवेशक बर्बाद हो सकते हैं. कियोसाकी के मुताबिक, इस संकट से बचने का रास्ता सोना (Gold), चांदी (Silver) और क्रिप्टोकरेंसी (Bitcoin, Ethereum) जैसे एसेट्स में निवेश करना है. उनका मानना है कि ये 'आपकी सुरक्षा करेंगे' जब मार्केट में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.

‘सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन और Ethereum आपको बचाएंगे’ 

एक पोस्ट में, जो उन्होंने X (पहले Twitter) पर साझा की, कियोसाकी ने लिखा, ‘सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन और Ethereum आपको बचाएंगे. उनकी ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और वित्तीय जगत (finance community) में बहस छिड़ गई. कुछ लोग उनकी चेतावनी से सहमत दिखे, तो कुछ ने इसे ‘हर साल दोहराई जाने वाली डराने वाली भविष्यवाणी’ बताया.

निवेशकों ने क्या कहा?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कियोसाकी की चिंता को सही ठहराया. उनका कहना है कि फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) ने जो हाल में रेट कट (Rate Cut) शुरू किया है, वह पहले के बड़े मार्केट क्रैश से पहले भी देखा गया था.एक यूजर ने लिखा, 'रेट कट्स 2000, 2007 और 2020 में भी शुरू हुए थे, जब मार्केट 49%, 56% और 35% तक गिरा था. ये डराने की बात नहीं, इतिहास खुद को दोहरा रहा है.'

दूसरे यूजर ने लिखा, '2008 याद है? तब भी विशेषज्ञों ने कहा था कि यह एक छोटा झटका है, लेकिन परिवारों ने अपने घर खो दिए. आज अमेरिका पर $35 ट्रिलियन का कर्ज है और लगातार पैसा छापा जा रहा है. ये बबल अब फटने वाला है.'

