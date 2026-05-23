Advertisement
trendingNow13226759
Hindi Newsबिजनेसशेयर बाजार में तबाही का अलर्ट! Robert Kiyosaki ने बताया कितना महंगा होगा गोल्ड-सिल्वर?

शेयर बाजार में तबाही का अलर्ट! Robert Kiyosaki ने बताया कितना महंगा होगा गोल्ड-सिल्वर?

कियोसाकी ने मशहूर मार्केट रणनीतिकार Jim Rickards का हवाला देते हुए कहा कि रिकर्ड्स का मानना है कि सोने की कीमत एक दिन 1 लाख डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है. वहीं, कियोसाकी ने खुद अनुमान जताया कि चांदी की कीमत 200 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 23, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : X/@theRealKiyosaki
Source : X/@theRealKiyosaki

Robert Kiyosaki on Share Market :  ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक Robert Kiyosaki ने एक बार फिर ग्लोबल शेयर मार्केट में हलचल मचा दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है और आने वाले समय में सोना और चांदी की कीमतों में विस्फोटक तेजी देखी जा सकती है. कियोसाकी ने मशहूर मार्केट रणनीतिकार Jim Rickards का हवाला देते हुए कहा कि रिकर्ड्स का मानना है कि सोने की कीमत एक दिन 1 लाख डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है. वहीं, कियोसाकी ने खुद अनुमान जताया कि चांदी की कीमत 200 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'क्रैश आने वाला है. जिम रिकर्ड्स का मानना है कि सोना 1,00,000 डॉलर तक जाएगा. आज सोना 4,500 डॉलर पर है. मेरा मानना है कि चांदी 200 डॉलर प्रति औंस तक जाएगी. आज चांदी 75 डॉलर पर है.

'दुनिया भर के बाजार पहले से ही है तनाव'

कियोसाकी की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दुनिया भर के बाजार पहले से ही जियो-पॉलिटिकल तनाव, लगातार महंगाई, बढ़ते सरकारी कर्ज और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. फिलहाल सोना करीब 4,500 डॉलर प्रति औंस और चांदी लगभग 75 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है. सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में दोनों धातुओं में अच्छी तेजी देखने को मिली है. कियोसाकी की नई चेतावनी ने फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या दुनिया एक बड़े वित्तीय रीसेट की ओर बढ़ रही है, जहां निवेशक पारंपरिक करेंसी छोड़कर हार्ड एसेट्स यानी सोना-चांदी जैसे निवेश ऑप्शन की तरफ रुख कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, 'सबसे अच्छे निवेशक भविष्य को पहले देख लेते हैं और उसी हिसाब से कदम उठाते हैं. याद रखिए आपको इस क्रैश का शिकार बनने की जरूरत नहीं है. आप इससे अमीर भी बन सकते हैं.'

कियोसाकी लंबे समय से सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसे वास्तविक एसेट्स में निवेश की वकालत करते रहे हैं. उनका मानना है कि केवल कागजी मुद्रा और पारंपरिक वित्तीय एसेट्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है.

शुक्रवार को सोना-चांदी का भाव

शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और लगातार दूसरे सप्ताह इसमें कमजोरी देखने को मिली. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई की चिंता बढ़ी है. इससे अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंका मजबूत हुई. स्पॉट गोल्ड 0.6 फीसदी गिरकर 4,515.83 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान इसमें 1 फीसदी तक की गिरावट भी देखी गई. इस सप्ताह अब तक सोना करीब 0.4 फीसदी कमजोर हुआ है. वहीं, जून डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.4 फीसदी गिरकर 4,523.20 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुए. दूसरी तरफ स्पॉट सिल्वर 1.1 फीसदी टूटकर 75.85 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है.

क्यों बढ़ रही है सोना-चांदी में दिलचस्पी?

वैश्विक बाजार इस समय अस्थिर तेल कीमतों, जियो-पॉलिटिकल तनाव और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाओं से जूझ रहे हैं. ऐसे माहौल में निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ लौट रहे हैं. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी पिछले कुछ वर्षों में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहे हैं. इससे सोने को लेकर तेजी का माहौल और मजबूत हुआ है.

वहीं, चांदी को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल कीमती धातु के रूप में ही नहीं बल्कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Robert Kiyosakishare market

Trending news

बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
Bakrid
बंगाल में बकरीद की छुट्टी 28 मई को, शुभेंदु अधिकारी ने बदला ममता बनर्जी का फैसला
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
Leh Helicopter Crash
लेह चॉपर क्रैश में बाल-बाल बचे 3 सैन्य अधिकारी, मेजर जनरल ने मलबे के साथ ली सेल्फी!
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
corruption
फेक कागजों से बनाया करोड़ों का साम्राज्य, ED की बड़ी कार्रवाई में अजय सहगल गिरफ्तार
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
Rozgar Mela 2026
भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है दुनिया... रोजगार मेले में बोले PM मोदी
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
Dr Subhash Chandra
एस्सेल ग्रुप के100 साल पूरे होने पर बोले डॉ सुभाष चंद्रा, बताया सफलता का मंत्र
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
Essel Group
'स्टार्टअप माइंडसेट' के साथ एस्सेल ग्रुप ने पूरे किए कामयाबी के 100 साल!
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
Punjab news
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
Marco Rubio India Visit
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
National politics
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
do you know
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?