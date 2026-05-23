शेयर बाजार में तबाही का अलर्ट! Robert Kiyosaki ने बताया कितना महंगा होगा गोल्ड-सिल्वर?

Robert Kiyosaki on Share Market : ‘रिच डैड पुअर डैड’ के लेखक Robert Kiyosaki ने एक बार फिर ग्लोबल शेयर मार्केट में हलचल मचा दी है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है और आने वाले समय में सोना और चांदी की कीमतों में विस्फोटक तेजी देखी जा सकती है. कियोसाकी ने मशहूर मार्केट रणनीतिकार Jim Rickards का हवाला देते हुए कहा कि रिकर्ड्स का मानना है कि सोने की कीमत एक दिन 1 लाख डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है. वहीं, कियोसाकी ने खुद अनुमान जताया कि चांदी की कीमत 200 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है.

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'क्रैश आने वाला है. जिम रिकर्ड्स का मानना है कि सोना 1,00,000 डॉलर तक जाएगा. आज सोना 4,500 डॉलर पर है. मेरा मानना है कि चांदी 200 डॉलर प्रति औंस तक जाएगी. आज चांदी 75 डॉलर पर है.

Crash imminent. Add Zee News as a Preferred Source Jim Richard’s calls for gold to get to

$ 100,000 Today gold is at $4,500 I think silver will hit $200 an ounce Today silver is at $75. What do you think? The best investors are able to see the future and take action. Remember you do not have to be a… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) May 23, 2026

'दुनिया भर के बाजार पहले से ही है तनाव'

कियोसाकी की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब दुनिया भर के बाजार पहले से ही जियो-पॉलिटिकल तनाव, लगातार महंगाई, बढ़ते सरकारी कर्ज और केंद्रीय बैंकों की नीतियों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. फिलहाल सोना करीब 4,500 डॉलर प्रति औंस और चांदी लगभग 75 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है. सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में दोनों धातुओं में अच्छी तेजी देखने को मिली है. कियोसाकी की नई चेतावनी ने फिर से इस बहस को तेज कर दिया है कि क्या दुनिया एक बड़े वित्तीय रीसेट की ओर बढ़ रही है, जहां निवेशक पारंपरिक करेंसी छोड़कर हार्ड एसेट्स यानी सोना-चांदी जैसे निवेश ऑप्शन की तरफ रुख कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, 'सबसे अच्छे निवेशक भविष्य को पहले देख लेते हैं और उसी हिसाब से कदम उठाते हैं. याद रखिए आपको इस क्रैश का शिकार बनने की जरूरत नहीं है. आप इससे अमीर भी बन सकते हैं.'

कियोसाकी लंबे समय से सोना, चांदी और बिटकॉइन जैसे वास्तविक एसेट्स में निवेश की वकालत करते रहे हैं. उनका मानना है कि केवल कागजी मुद्रा और पारंपरिक वित्तीय एसेट्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है.

शुक्रवार को सोना-चांदी का भाव

शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और लगातार दूसरे सप्ताह इसमें कमजोरी देखने को मिली. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई की चिंता बढ़ी है. इससे अमेरिकी ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी की आशंका मजबूत हुई. स्पॉट गोल्ड 0.6 फीसदी गिरकर 4,515.83 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान इसमें 1 फीसदी तक की गिरावट भी देखी गई. इस सप्ताह अब तक सोना करीब 0.4 फीसदी कमजोर हुआ है. वहीं, जून डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.4 फीसदी गिरकर 4,523.20 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुए. दूसरी तरफ स्पॉट सिल्वर 1.1 फीसदी टूटकर 75.85 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है.

क्यों बढ़ रही है सोना-चांदी में दिलचस्पी?

वैश्विक बाजार इस समय अस्थिर तेल कीमतों, जियो-पॉलिटिकल तनाव और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाओं से जूझ रहे हैं. ऐसे माहौल में निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश विकल्पों की तरफ लौट रहे हैं. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी पिछले कुछ वर्षों में डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व लगातार बढ़ा रहे हैं. इससे सोने को लेकर तेजी का माहौल और मजबूत हुआ है.

वहीं, चांदी को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल कीमती धातु के रूप में ही नहीं बल्कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर होता है.