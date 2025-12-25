Advertisement
trendingNow13053151
Hindi NewsबिजनेसGST 2.0 इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज, लोगों की खरीदारी से भरा सरकारी खजाना, आंकड़े देख लीजिए

GST 2.0 इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज, लोगों की खरीदारी से भरा सरकारी खजाना, आंकड़े देख लीजिए

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया, 2.0  को लागू कर दिया. जीएसटी रिफॉर्म के चलते हाई टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है. जीएसटी स्लैब में कटौती होने से मांग और खपत बढ़ी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 25, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST 2.0 इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज, लोगों की खरीदारी से भरा सरकारी खजाना, आंकड़े देख लीजिए

GST Reform Effect: केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया, 2.0  को लागू कर दिया. जीएसटी रिफॉर्म के चलते हाई टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है. जीएसटी स्लैब में कटौती होने से मांग और खपत बढ़ी. जीएसटी दरों में सुधार से कीमतों में कमी आई तो लोगों की ओर से खरीदारी बढ़ी, जिसका असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है.  

जीएसटी कटौती का असर   

 सरकार ने  22 सितंबर को जीएसटी दरों में बदलाव करते हुए रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम कर दिया. वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी 2.0 का असर अब दिखने लगा है। लोगों की खरीदारी बढ़ी है, खासकर गाड़ियों जैसे क्षेत्रों में बिक्री ज्यादा हुई है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है.इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यों की बढ़ी कमाई 

नवंबर महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई. त्योहारों के बाद की मांग, जीएसटी दरों में कटौती और शादी के सीजन की वजह से गाड़ियों की बिक्री बढ़ी. एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी. वहीं, थोक बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4.1 लाख यूनिट तक पहुंच गई.  इसके अलावा, जीएसटी दरों में बदलाव से राज्यों की कमाई भी बढ़ी है. सितंबर से नवंबर के बीच राज्यों को मिलने वाला जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा रहा.  

हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) के सितंबर से नवंबर के दौरान जीएसटी संग्रह 2024-25 की इसी अवधि में 2,46,197 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,59,202 करोड़ रुपए हो गया. सरकार का मानना है कि जीएसटी सुधार और व्यापार को आसान बनाने की नीतियों से लोगों की खरीदारी और बढ़ेगी.  इससे आने वाले समय में जीएसटी से होने वाली कमाई भी ज्यादा होगी.  

जीएसटी सुधारों के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है और बैंक से लिए जाने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी हुई है. कई आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी सुधारों के बाद देश की आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान ई-वे बिल जनरेशन में वार्षिक आधार पर 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल जीएसटी संग्रह में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बताती है कि मजबूत खपत और नियमों के बेहतर अनुपालन के चलते राजस्व का मूल स्रोत स्थिर बना हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, अब सरकार का अगला लक्ष्य कस्टम टैक्स को आसान बनाना है.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
bangladesh news in hindi
दीपू की हत्या का सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे यूजर्स पर असम सरकार का चाबुक. 1 अरेस्ट
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
BMC elections
'जिहादी मानसिकता को कुचल देंगे...' फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर साधा निशाना
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
Mithun Chakraborty
'बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें...', मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर मचा सियासी घमासान
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई कमर्शियल उड़ानें, देखें- Video
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
BLO
बंगाल में BLO गायब, मचा हड़कंप? 33 वोटरों को दिया था नोटिस, परिवार बोला-प्रेशर था
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
BMC Election
'शिवसेना-UBT और MNS 2 खाली डिब्बे...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
zee archive
नेहरू की वो पॉलिसी जिसका वाजपेयी ने खुलकर किया समर्थन, 30 साल पुराना इंटरव्यू
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?