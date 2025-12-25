GST 2.0 इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज, लोगों की खरीदारी से भरा सरकारी खजाना, आंकड़े देख लीजिए

GST Reform Effect: केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म किया, 2.0 को लागू कर दिया. जीएसटी रिफॉर्म के चलते हाई टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है. जीएसटी स्लैब में कटौती होने से मांग और खपत बढ़ी. जीएसटी दरों में सुधार से कीमतों में कमी आई तो लोगों की ओर से खरीदारी बढ़ी, जिसका असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है.

जीएसटी कटौती का असर

सरकार ने 22 सितंबर को जीएसटी दरों में बदलाव करते हुए रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम कर दिया. वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी 2.0 का असर अब दिखने लगा है। लोगों की खरीदारी बढ़ी है, खासकर गाड़ियों जैसे क्षेत्रों में बिक्री ज्यादा हुई है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है.इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्यों की बढ़ी कमाई

नवंबर महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई. त्योहारों के बाद की मांग, जीएसटी दरों में कटौती और शादी के सीजन की वजह से गाड़ियों की बिक्री बढ़ी. एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी. वहीं, थोक बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4.1 लाख यूनिट तक पहुंच गई. इसके अलावा, जीएसटी दरों में बदलाव से राज्यों की कमाई भी बढ़ी है. सितंबर से नवंबर के बीच राज्यों को मिलने वाला जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा रहा.

हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) के सितंबर से नवंबर के दौरान जीएसटी संग्रह 2024-25 की इसी अवधि में 2,46,197 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,59,202 करोड़ रुपए हो गया. सरकार का मानना है कि जीएसटी सुधार और व्यापार को आसान बनाने की नीतियों से लोगों की खरीदारी और बढ़ेगी. इससे आने वाले समय में जीएसटी से होने वाली कमाई भी ज्यादा होगी.

जीएसटी सुधारों के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है और बैंक से लिए जाने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी हुई है. कई आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी सुधारों के बाद देश की आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान ई-वे बिल जनरेशन में वार्षिक आधार पर 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल जीएसटी संग्रह में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बताती है कि मजबूत खपत और नियमों के बेहतर अनुपालन के चलते राजस्व का मूल स्रोत स्थिर बना हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, अब सरकार का अगला लक्ष्य कस्टम टैक्स को आसान बनाना है.आईएएनएस