सरकार की ओर से RoDTEP के तहत निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क लाभ में 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले पर निर्यातकों ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस पर फिर से समीक्षा की जानी चाहिए. इस योजना की शुरुआत साल 2021 में की गई थी.
Trending Photos
Govt cuts RoDTEP benefits: केंद्र सरकार की ओर से निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क लाभों में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले के बाद उद्योग जगत के संगठनों ने इसकी समीक्षा करने की मांग की है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से कहा गया कि RoDTEP दरें अब मौजूदा अधिसूचित दरों और मूल्य सीमाओं के आधे तक ही सीमित रहेंगी.
दरअसल, इस योजना की शुरुआत साल 2021 में की गई थी. इसके अंतर्गत अब तक 0.3 प्रतिशत से लेकर 3.9 प्रतिशत तक कर एवं शुल्क की वापस देने की पंरपरा रही है. बताया जाता है कि इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान लगने वाले उन टैक्स, शुल्क और उपकरों की भरपाई करना है, जो केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व्यवस्था के तहत वापस नहीं किए जाते हैं.
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO) के अध्यक्ष एससी राल्हन ने बताया कि यह कटौती निर्यातकों के लिए एक कठिन समय में आई है, जो वैश्विक आर्थिक दबावों का इस वक्त सामना कर रहे हैं.
आगे कहा कि ब्याज दरों में कमी और मूल्य सीमा में 50 प्रतिश की कटौती ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हुई है, जब भारतीय निर्यात पहले से ही वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. इसमें धीमी मांग, बढ़ती अनिश्चितता और बढ़ता संरक्षणवाद शामिल हैं. उन्होंने सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने का भी आग्रह किया.
यह भी पढ़ें: ऑनलाइन पैसा भेजने पर भी बैंक वसूलती है फीस,पर UPI में सब फ्री, फिर कैसे करोड़ों का मुनाफा कमा रहीं Gpay,फोनपे, Paytm?
गौरतलब है कि सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में देश का निर्यात मामूली रूप से 0.061 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब डॉलर हो गया. वहीं व्यापार घाटा तीन महीने के उच्चतम स्तर पर 34.78 अरब डॉलर के करीब पहुंचा है.
यह भी पढ़ें: फॉर्म-16, 26AS से लेकर इनका बदलेगा नाम; 1 अप्रैल से नए इनकम टैक्स एक्ट में क्या-क्या बदलेगा?