Govt cuts RoDTEP benefits: केंद्र सरकार की ओर से निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना के तहत निर्यातकों को मिलने वाले शुल्क लाभों में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई है. सरकार के इस फैसले के बाद उद्योग जगत के संगठनों ने इसकी समीक्षा करने की मांग की है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से कहा गया कि RoDTEP दरें अब मौजूदा अधिसूचित दरों और मूल्य सीमाओं के आधे तक ही सीमित रहेंगी.

दरअसल, इस योजना की शुरुआत साल 2021 में की गई थी. इसके अंतर्गत अब तक 0.3 प्रतिशत से लेकर 3.9 प्रतिशत तक कर एवं शुल्क की वापस देने की पंरपरा रही है. बताया जाता है कि इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान लगने वाले उन टैक्स, शुल्क और उपकरों की भरपाई करना है, जो केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व्यवस्था के तहत वापस नहीं किए जाते हैं.

'कठिन समय में की गई कटौती'

टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (FIEO) के अध्यक्ष एससी राल्हन ने बताया कि यह कटौती निर्यातकों के लिए एक कठिन समय में आई है, जो वैश्विक आर्थिक दबावों का इस वक्त सामना कर रहे हैं.

आगे कहा कि ब्याज दरों में कमी और मूल्य सीमा में 50 प्रतिश की कटौती ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हुई है, जब भारतीय निर्यात पहले से ही वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है. इसमें धीमी मांग, बढ़ती अनिश्चितता और बढ़ता संरक्षणवाद शामिल हैं. उन्होंने सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने का भी आग्रह किया.

क्या कहते हैं सरकार के आंकड़े

गौरतलब है कि सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी में देश का निर्यात मामूली रूप से 0.061 प्रतिशत बढ़कर 36.56 अरब डॉलर हो गया. वहीं व्यापार घाटा तीन महीने के उच्चतम स्तर पर 34.78 अरब डॉलर के करीब पहुंचा है.

