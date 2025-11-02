Advertisement
trendingNow12985816
Hindi Newsबिजनेस

बुलेट की धूम, 2.49 लाख यूनिट बिकीं, रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर सेल्स में जोरदार उछाल

कंपनी ने बयान में कहा कि घरेलू बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 1,16,844 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर 2024 में 1,01,886 इकाई थी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 02, 2025, 11:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुलेट की धूम, 2.49 लाख यूनिट बिकीं, रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर सेल्स में जोरदार उछाल

Royal Enfield Sales :  लोकप्रिय बाइक बुलेट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने रविवार को बताया कि अक्टूबर में उसकी कुल बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 1,24,951 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में बिक्री 1,10,574 यूनिट थी. इस मजबूत ग्रोथ की वजह त्योहारी मांग और बाजार धारणा में सुधार होना था. कंपनी ने बयान में कहा कि घरेलू बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 1,16,844 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर 2024 में 1,01,886 इकाई थी.

हालांकि, निर्यात 7 प्रतिशत घटकर 8,107 यूनिट रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 8,688 यूनिट था. आयशर मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के CEO बी गोविंदराजन ने कहा कि त्योहारी माहौल ने देश भर में बिक्री को बढ़ावा दिया.  उन्होंने कहा, 'हमने सितंबर और अक्टूबर के त्योहारी महीनों में 2.49 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों की बिक्री की है, जो कि कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, यह एक ऐसी उपलब्धि है जो हमारी गति और ब्रांड के प्रति राइडर्स के अटूट प्रेम को दर्शाता है.'

जीएसटी सुधार के कारण तेजी 

Add Zee News as a Preferred Source

आयशर मोटर्स समूह की कंपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बुलेट, हंटर 350 और हिमालयन जैसे लोकप्रिय मॉडलों की मैन्युफैक्चरिंग करती है. रॉयल एनफील्ड का यह मजबूत प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब भारत की पूरी दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में जीएसटी सुधार के कारण तेजी देखी जा रही है.

टीवीएस मोटर कंपनी और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया सहित कई प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अक्टूबर में जीएसटी सुधारों और त्योहारी मांग के चलते 8 से 11 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की है. इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, 'जीएसटी सुधारों और मजबूत त्योहारी मांग के चलते भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आई है और प्रमुख वाहन निर्माताओं ने अक्टूबर 2025 के दौरान बिक्री में 8 से 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है.'

विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर धारणा और नए मॉडलों के लॉन्च के साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री को और बढ़ावा मिला है.

आईएएनएस

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Royal Enfield

Trending news

अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
weather update
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
isro news
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा