बुलेट की धूम, 2.49 लाख यूनिट बिकीं, रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर सेल्स में जोरदार उछाल

Royal Enfield Sales : लोकप्रिय बाइक बुलेट की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने रविवार को बताया कि अक्टूबर में उसकी कुल बिक्री 13 प्रतिशत बढ़कर 1,24,951 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में बिक्री 1,10,574 यूनिट थी. इस मजबूत ग्रोथ की वजह त्योहारी मांग और बाजार धारणा में सुधार होना था. कंपनी ने बयान में कहा कि घरेलू बिक्री 15 प्रतिशत बढ़कर 1,16,844 यूनिट हो गई, जो अक्टूबर 2024 में 1,01,886 इकाई थी.

हालांकि, निर्यात 7 प्रतिशत घटकर 8,107 यूनिट रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 8,688 यूनिट था. आयशर मोटर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और रॉयल एनफील्ड के CEO बी गोविंदराजन ने कहा कि त्योहारी माहौल ने देश भर में बिक्री को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा, 'हमने सितंबर और अक्टूबर के त्योहारी महीनों में 2.49 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलों की बिक्री की है, जो कि कंपनी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, यह एक ऐसी उपलब्धि है जो हमारी गति और ब्रांड के प्रति राइडर्स के अटूट प्रेम को दर्शाता है.'

जीएसटी सुधार के कारण तेजी

आयशर मोटर्स समूह की कंपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, बुलेट, हंटर 350 और हिमालयन जैसे लोकप्रिय मॉडलों की मैन्युफैक्चरिंग करती है. रॉयल एनफील्ड का यह मजबूत प्रदर्शन ऐसे समय में आया है जब भारत की पूरी दोपहिया वाहन इंडस्ट्री में जीएसटी सुधार के कारण तेजी देखी जा रही है.

टीवीएस मोटर कंपनी और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया सहित कई प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माताओं ने अक्टूबर में जीएसटी सुधारों और त्योहारी मांग के चलते 8 से 11 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की है. इंडस्ट्री के अनुमानों के अनुसार, 'जीएसटी सुधारों और मजबूत त्योहारी मांग के चलते भारत में दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आई है और प्रमुख वाहन निर्माताओं ने अक्टूबर 2025 के दौरान बिक्री में 8 से 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है.'

विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा आर्थिक सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर धारणा और नए मॉडलों के लॉन्च के साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री को और बढ़ावा मिला है.

आईएएनएस