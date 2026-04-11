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Hindi Newsबिजनेस₹10,887 पर पहुंचा 15 वाला शेयर; 775 गुने की तेजी; SEBI की नाक के नीचे कैसे हुआ खेल?

₹10,887 पर पहुंचा 15 वाला शेयर; 775 गुने की तेजी; SEBI की नाक के नीचे कैसे हुआ खेल?

Share Market Fraud: शेयर बाजार में कुछ स्‍टॉक्‍स से जुड़े फ्रॉड के मामले सामने आते हैं. जब क‍िसी शेयर में अचानक तेजी आती है तो इस पर नजर जाना लाज‍िमी है. अब ऐसे ही एक शेयर से जुड़ा मामला सामने आया है. ज‍िस कंपनी का यह शेयर है उसका नाम आरआरपी सेमीकंडक्‍टर ल‍िम‍िटेड है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 11, 2026, 12:42 PM IST
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सेबी ने इस मामले के सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. (Photo Credit: AI)
सेबी ने इस मामले के सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई की है. (Photo Credit: AI)

RRP Semiconductor Stock Price: अगर आप शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो इस खबर के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है. शेयर बाजार में कुछ शेयर बहुत तेजी से ऊपर-नीचे जाते हैं. कुछ लोग इन शेयर की तरफ आकर्ष‍ित होकर तुरंत न‍िवेश भी कर देते हैं. लेक‍िन इसके पीछे कई बार कुछ खास लोगों का हाथ होता है. कुछ ऐसा ही हुआ प‍िछले द‍िनों आरआरपी सेमीकंडक्‍टर ल‍िम‍िटेड (RRP Semiconductor Limited) के शेयर के साथ. आरआरपी सेमीकंडक्‍टर के शेयर (RRP Semiconductor Stock) में जबरदस्‍त उछाल आने के बाद सेबी (SEBI) की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई.

आरआरपी सेमीकंडक्‍टर के शेयर की तेजी चौंकाने वाली रही और यह 15 रुपये से चढ़कर 10,887 रुपये पर पहुंच गया. सेबी (SEBI) की तरफ से इस मामले में सख्‍त कार्रवाई की गई है. सेबी (SEBI) ने राजेंद्र कमलाकांत चोडणकर समेत 39 लोगों और संस्थाओं के स्‍टॉक मार्केट में ट्रेड‍िंग करने से रोक द‍िया है. इसके अलावा संदिग्ध अवैध प्रॉफ‍िट के दो करोड़ रुपये को जब्त करने का आदेश दिया है. सेबी ने यह कार्रवाई शुरुआती जांच के बाद की है.

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ऊपर की तरफ कैसे भागे स्‍टॉक?

कंपनी का शेयर ज‍िस तरह से ऊपर भागा, उसे देखकर कोई भी चौंक जाए. अप्रैल 2024 में बीएसई पर 15 रुपये वाला यह शेयर अक्‍टूबर 2025 में चढ़कर 10,887 रुपये पर पहुंच गया. केवल 19 महीने में ज‍िस तरह कंपनी का शेयर चढ़ा, ज‍िसने भी इसे नोट‍िस क‍िया इस तेजी को देखकर हैरान रह गया. अगर इस बढ़ोतरी को नोट‍िस करें तो यह 725 फीसदी होती है. गजब तो तब हो गया जब कंपनी ने नाम बदलकर जीडी ट्रेड‍िंग एंड एजेंसीज ल‍िम‍िटेड (G D Trading and Agencies Ltd.) से बदलकर आरआरपी सेमी कंडक्‍टर (RRP Semiconductor) कर द‍िया.

प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी हुआ खेल

कंपनी ने 1.35 करोड़ शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 12 रुपये प्रत‍ि शेयर के ह‍िसाब से क‍िया. शेयर अलॉटमेंट के बाद प्रमोटर की ह‍िस्‍सेदारी तेजी से ग‍िरी और महज 1.28% रह गई. इसके बाद पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़कर 98.72% पर पहुंच गई. इस पूरे खेल में राजेंद्र चोडणकर सबसे बड़े अलॉटी बन गए. उन्‍हें अलॉटमेंट में 1.01 करोड़ शेयर म‍िल गए. यह बढ़े हुए कुल कैप‍िटल का 74.5% था. हालांक‍ि, उन्‍हें पब्‍ल‍िक शेयर होल्‍डर के तौर पर द‍िखाया गया. सेबी (SEBI) को जांच में यह पता चला क‍ि चोडणकर और दूसरे कई अलॉटी के बीच संबंध थे. इससे यह साफ हुआ क‍ि कंपनी ने सब कुछ प्‍लान‍िंग के ह‍िसाब से क‍िया.

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सेबी की पकड़ में कैसे आया खेल?

भारतीय शेयर बाजार को सेबी (SEBI) की तरफ से रेग्‍युलेट क‍िया जाता है. सेबी की तरफ से शेयर बाजार में ल‍िस्‍टेड कंपन‍ियों पर नजर रखी जाती है. सेबी और बीएसई (BSE) ने शेयर की असामान्य तेजी पर नजर रखी थी. अक्टूबर 2025 में बीएसई ने स्टॉक को एन्हांस्ड सर्विलांस में डाल दिया. साथ ही शेयर की कीमत में हर दिन केवल 2% या 5% की बढ़ोतरी की ल‍िम‍िट लगा दी गई. बाद में नवंबर 2025 में ट्रेडिंग को वीकली सिर्फ एक दिन तक ल‍िम‍िटेड कर द‍िया गया. इसके बावजूद शेयर के दाम में लगातार इजाफा हो रहा था.

शेयर की कीमत पर कैसे हुई मनमानी

सेबी ने अपनी जांच में पाया क‍ि कुछ संस्थाओं ने हर द‍िन शेयर के बंद भाव को बढ़ाने और न‍िवेशकों को आकर्ष‍ित करने में अहम भूम‍िका न‍िभाई. सेबी की कार्रवाई न‍िवेशकों को क‍िसी भी तरह से होने वाली धोखाधड़ी को ध्‍यान में रखकर की गई है. कंपनी पर लगे आरोप सही साबित हुए तो सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं. बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि ऐसे मामलों में र‍िटेल इनवेस्‍टर को सतर्क रहना चाहिए और अचानक तेज उछाल वाले शेयर पर भरोसा करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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