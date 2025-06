Gurugram Property Price: द‍िल्‍ली-एनसीआर में घरों की तेजी से बढ़ती कीमत के बीच लाइफ क‍ितनी मुश्‍क‍िल हो गई है, इसका अंदाजा आप सोशल मीड‍िया की हाल‍िया पोस्‍ट से लगा सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स (X) पर एक पोस्ट ने देश में बढ़ती रियल एस्टेट कीमत और घर खरीदने की मुश्किलों पर बहस छेड़ दी है. टेक प्रोफेशनल अखिलेश ने गुरुग्राम में रहने वाले अपने दोस्त की कहानी शेयर की है. उन्‍होंने ल‍िखा क‍ि मेरे दोस्‍त का सालाना 20 लाख रुपये का पैकेज है, लेकिन वह फिर भी अपना घर नहीं खरीद पा रहा.

गुरुग्राम में अध‍िकतर प्रोजेक्ट की कीमत का ढाई करोड़

अखिलेश ने सोशल मीड‍िया पर ल‍िखी में बताया क‍ि उनके दोस्त की मंथली सैलरी टैक्स और कटौती के बाद करीब 1.2 लाख रुपये महीना है. उसकी लाइफ भी एकदम स‍िंपल है, उसके पास न कार है, न बच्चे हैं और न ही लाइफस्‍टाइल पर ज्‍यादा खर्च है. फ‍िर भी वह घर नहीं खरीद पा रहा. इसका कारण, उन्‍होंने गुरुग्राम में हर रिहायशी प्रोजेक्ट की कीमत का ढाई करोड़ रुपये बताया है. इन घरों में इनफिनिटी पूल, जेन गार्डन, बायोमेट्रिक लिफ्ट और विदेशी मार्बल फर्श जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. इससे साफ है क‍ि डेवलपर्स लग्जरी खरीदारों को फोकस कर रहे हैं न क‍ि आम आदमी को.

मेट्रो स‍िटी में घर खरीदना क‍ितना मुश्किल?

अख‍िलेश की पोस्‍ट शहरी प्रोफेशनल्स के बीच खूब वायरल हो रही है. इसके बाद लोग सोशल मीड‍िया पर सवाल उठा रहे हैं क‍ि देश में टॉप 5% आमदनी वालों के लिए भी मेट्रो स‍िटी में घर खरीदना क‍ितना मुश्किल है. घर खरीदने का मतलब है क‍ि आप हर महीने अपनी पूरी कमाई को खर्च कर दें और क‍िसी तरह का इमरजेंसी फंड न बनाए, न ही मौज-मस्ती के लिए पैसे बचाए. अखिलेश ने कहा, 'मार्केट खराब नहीं है. यह बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है, जैसा इसे क‍िसी और के ल‍िये बनाया गया है.'

