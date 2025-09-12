हर महीने ₹1.5 लाख की पेंशन! बैंक ऑफिसर ने बताया सीनियर सिटिजन्स के लिए सबसे बड़ा हैक, हर किसी को नहीं होता पता
Advertisement
trendingNow12918725
Hindi Newsबिजनेस

हर महीने ₹1.5 लाख की पेंशन! बैंक ऑफिसर ने बताया सीनियर सिटिजन्स के लिए सबसे बड़ा हैक, हर किसी को नहीं होता पता

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है कि नियमित पैसे कहां से आएंगे? नौकरी के दौरान भले ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किए जाएं, लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है, उनके लिए बुढ़ापे में खर्च चलाना अक्सर चुनौती बन जाता है. 

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर महीने ₹1.5 लाख की पेंशन! बैंक ऑफिसर ने बताया सीनियर सिटिजन्स के लिए सबसे बड़ा हैक, हर किसी को नहीं होता पता

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है कि नियमित पैसे कहां से आएंगे? नौकरी के दौरान भले ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किए जाएं, लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है, उनके लिए बुढ़ापे में खर्च चलाना अक्सर चुनौती बन जाता है. लेकिन अब एक ऐसा फाइनेंशियल ऑप्शन है, जो बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन जैसी फिक्स्ड इनकम दे सकता है और वो भी पूरी तरह टैक्स-फ्री.

इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा ने अपने हालिया लिंक्डइन पोस्ट में इसी ऑप्शन पर ध्यान खींचा है. उन्होंने बताया कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में उपलब्ध रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम का सही इस्तेमाल कर कोई भी वरिष्ठ नागरिक हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपये तक की आय हासिल कर सकता है.

क्या है रिवर्स मॉर्टगेज?
इस स्कीम में 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स अपने खुद के घर को बैंक के पास मॉर्टगेज रख सकते हैं. इसके बदले बैंक उन्हें हर महीने, तिमाही या लमसम रकम देता है. खास बात यह है कि जीवनकाल में कभी भी इसकी अदायगी करने की जरूरत नहीं होती और जो रकम बुजुर्गों को मिलती है, उसे आयकर विभाग टैक्स-फ्री मानता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सार्थक आहूजा ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी दंपति के पास 4 करोड़ रुपये की कीमत वाला घर है और उनकी उम्र 60 साल है, तो बैंक घर की कीमत का लगभग 40% निकालकर 20 साल तक हर महीने किश्तों में दे सकता है. इस तरह बुजुर्गों को हर महीने लगभग ₹1.5 लाख की नियमित आय मिल सकती है.

यह भी पढ़ें- iPhone 17 खरीदना इतना भी मुश्किल नहीं, इन 5 बैंकों से लीजिए सबसे सस्ता पर्सनल लोन और पूरा कीजिए सपना!

स्कीम की बड़ी खूबियां
* बुजुर्ग जीवनभर अपने घर में रह सकते हैं, बैंक उन्हें बेदखल नहीं कर सकता.
अगर दंपति की मृत्यु हो जाती है तो वारिस बैंक का बकाया चुकाकर घर वापस ले सकते हैं या फिर घर बेचकर कर्ज चुकाने के बाद शेष राशि रख सकते हैं.
यह प्लानिंग खासतौर पर उनके लिए कारगर है, जो हाउस-रिच, कैश-पुअर हैं यानी जिनके पास घर तो है लेकिन नियमित आय का साधन नहीं.

किन्हें मिलती है सुविधा?
आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए (ज्वाइंट एप्लीकेशन में जीवनसाथी कम से कम 55 साल का हो).
घर पूरी तरह से स्वामित्व वाला होना चाहिए, उस पर कोई लोन या कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए.
संपत्ति की शेष आयु कम से कम 20 साल होनी चाहिए.

कैसे लें लाभ?
SBI, PNB, HDFC, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंक यह स्कीम चला रहे हैं. इसके लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, संपत्ति के दस्तावेज और कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची देनी होती है. बैंक संपत्ति का मूल्यांकन करता है और बीमा कवर के बाद भुगतान शुरू कर देता है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

retirement planning

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;