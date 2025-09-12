हर महीने ₹1.5 लाख की पेंशन! बैंक ऑफिसर ने बताया सीनियर सिटिजन्स के लिए सबसे बड़ा हैक, हर किसी को नहीं होता पता

रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल होता है कि नियमित पैसे कहां से आएंगे? नौकरी के दौरान भले ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किए जाएं, लेकिन जिनके पास पेंशन नहीं है, उनके लिए बुढ़ापे में खर्च चलाना अक्सर चुनौती बन जाता है. लेकिन अब एक ऐसा फाइनेंशियल ऑप्शन है, जो बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन जैसी फिक्स्ड इनकम दे सकता है और वो भी पूरी तरह टैक्स-फ्री.

इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा ने अपने हालिया लिंक्डइन पोस्ट में इसी ऑप्शन पर ध्यान खींचा है. उन्होंने बताया कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर में उपलब्ध रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम का सही इस्तेमाल कर कोई भी वरिष्ठ नागरिक हर महीने लगभग 1.5 लाख रुपये तक की आय हासिल कर सकता है.

क्या है रिवर्स मॉर्टगेज?

इस स्कीम में 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटिजन्स अपने खुद के घर को बैंक के पास मॉर्टगेज रख सकते हैं. इसके बदले बैंक उन्हें हर महीने, तिमाही या लमसम रकम देता है. खास बात यह है कि जीवनकाल में कभी भी इसकी अदायगी करने की जरूरत नहीं होती और जो रकम बुजुर्गों को मिलती है, उसे आयकर विभाग टैक्स-फ्री मानता है.

सार्थक आहूजा ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि अगर किसी दंपति के पास 4 करोड़ रुपये की कीमत वाला घर है और उनकी उम्र 60 साल है, तो बैंक घर की कीमत का लगभग 40% निकालकर 20 साल तक हर महीने किश्तों में दे सकता है. इस तरह बुजुर्गों को हर महीने लगभग ₹1.5 लाख की नियमित आय मिल सकती है.

स्कीम की बड़ी खूबियां

* बुजुर्ग जीवनभर अपने घर में रह सकते हैं, बैंक उन्हें बेदखल नहीं कर सकता.

* अगर दंपति की मृत्यु हो जाती है तो वारिस बैंक का बकाया चुकाकर घर वापस ले सकते हैं या फिर घर बेचकर कर्ज चुकाने के बाद शेष राशि रख सकते हैं.

* यह प्लानिंग खासतौर पर उनके लिए कारगर है, जो हाउस-रिच, कैश-पुअर हैं यानी जिनके पास घर तो है लेकिन नियमित आय का साधन नहीं.

किन्हें मिलती है सुविधा?

* आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए (ज्वाइंट एप्लीकेशन में जीवनसाथी कम से कम 55 साल का हो).

* घर पूरी तरह से स्वामित्व वाला होना चाहिए, उस पर कोई लोन या कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए.

* संपत्ति की शेष आयु कम से कम 20 साल होनी चाहिए.

कैसे लें लाभ?

SBI, PNB, HDFC, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंक यह स्कीम चला रहे हैं. इसके लिए पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, संपत्ति के दस्तावेज और कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची देनी होती है. बैंक संपत्ति का मूल्यांकन करता है और बीमा कवर के बाद भुगतान शुरू कर देता है.