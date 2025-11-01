Bhupendra Poptani Viral Post: देश में लाखों लोग हर रोज अपने घर से रोजगार की तलाश में नौकरी और अपने काम-धंधे पर न‍िकलते हैं. द‍िल्‍ली-एनसीआर हो या देश का कोई और शहर, हर शहर और कस्‍बों का यही हाल है. आदमी जैसा कमा रहा है, उस ह‍िसाब से अपनी लाइफस्‍टाइल मेंटेन कर रहा है. लोगों को एक-दूसरे की हकीकत कम ही पता है. लेक‍िन इस बीच एक वायरल पोस्ट ने मॉर्डन लाइफस्‍टाइल के पीछे छ‍िपी फाइनेंश‍ियल कमजोरी को उजागर कर दिया है. उनकी पोस्‍ट से यह साफ है क‍ि आज का युवा ईएमआई पर हर शौक कर रहा है, ब‍िना फ्यूचर को ध्‍यान में रखें.

एक्‍स पर शेयर की क्‍लाइंट मीट‍िंग से जुड़ी कहानी

एएमएफआई (AMF) रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भूपेंद्र पोपटानी (Bhupendra Poptani) ने एक्स पर एक क्‍लाइंट से अपनी मीट‍िंग से जुड़ी कहानी शेयर की है. उनकी यह पोस्‍ट देखते ही देखते वायरल हो गई. भूपेंद्र पोपटानी ने 30 साल के एक क्‍लाइंस से मिलने की बात बताई, जो हर महीने 1.7 लाख (एक लाख 70 हजार रुपये) कमाता है. काफी लोग इसे अच्छी सैलरी मानते हैं. उन्‍होंने ल‍िखा मेरा यह क्लाइंट नया शादीशुदा है और अच्छी नौकरी करता है. नई कार, लेटेस्ट आईफोन, सजा हुआ घर और आधुन‍िक सुख-सुव‍िधाएं देखकर उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती है. लेकिन इन सबके पीछे का सच कुछ और ही है.

हर महीने 90 हजार रुपये की EMI

पोपटानी ने लिखा, 'उसकी सैलरी के करीब 90 हजार रुपये ईएमआई में जाते हैं. ये ईएमआई घर की, कार-मोबाइल की और शादी के बाद खरीदे घरेलू सामान की हैं.' इसके अलावा उसके 30 हजार रुपये महीना लाइफस्टाइल पर खर्च होते हैं, ज‍िसमें वीकेंड ट्रिप, बाहर का डिनर. इसके अलावा घर के खर्चे भी. इस तरह सेव‍िंग के नाम पर वह लगभग जीरो है. पोपटानी ने इनवेस्‍टमेंट प्लानिंग के बारे में पूछा तो क्लाइंट ने कहा, 'अभी लाइफ एंजॉय करूं. जीवन में काफी संघर्ष किया है. घर खरीदकर सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद सेव‍िंग शुरू करूंगा.'

नौकरी गई तो क्या?

इस पर पोपटानी ने उससे सवाल क‍िया 'कल नौकरी चली गई तो?' अपने देश में पश्‍च‍िमी देशों जैसी मदद नहीं म‍िलती–बेरोजगारी भत्ता, फ्री हेल्थकेयर या लोन से जुड़ी राहत. इस पर क्लाइंट चुप हो गया. उन्होंने अपने भी फॉलोअर्स को याद दिलाया, 'यहां कोई रेस्क्यू नहीं करेगा.' उनकी इस पोस्‍ट ने लाखों भारतीयों को झकझोर द‍िया है. शहरी युवा कामयाब द‍िखने के लि‍ए क्रेडिट पर जीते हैं-कार, गैजेट्स, ट्रिप खरीदते हैं, ऑनलाइन चीजों को शो ऑफ करते हैं. लेकिन नौकरी गंवाने या मेडिकल इमरजेंसी के बाद बेहद तनाव हो जाता है.

असली अमीरी क्या है?

पोपटानी ने अपने फॉलोअर्स को साफ मैसेज द‍िया असली धन ऊंची कमाई नहीं, आपका कंट्रोल है. चुनाव, समय और मेंटल पीस पर फोकस करें. इमरजेंसी फंड बनाओ, एसआईपी शुरू करो और कमाई से कम खर्च करो. यह त्याग नहीं, तैयारी है आगे आने वाले समय की. उन्होंने कहा, 'अपनी सफलता को एंजॉय करो और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो, लेकिन दिखावा बंद करना जरूरी है. जरूरी चीजें कंट्रोल करो, गैर-जरूरी नहीं.' उनकी यह पोस्‍ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.