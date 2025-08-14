रिटायरमेंट के लिए 10,000 की SIP काफी है या नहीं? 25 साल की कैलकुलेशन खोलेगी राज

रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय हम अक्सर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कितनी रकम निवेश करनी है और कितने साल तक करनी है. हालांकि एक अहम फैक्टर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है महंगाई. महंगाई धीरे-धीरे आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम कर देती है और जो रकम आज आपको बड़ी लगती है, वही भविष्य में काफी छोटी साबित हो सकती है. खासकर जब बात रिटायरमेंट जैसी लॉन्ग टर्म टारगेट की हो, तो यह समझना जरूरी है कि आपकी SIP से बनने वाला कॉर्पस महंगाई के असर के बाद कितना बचेगा.

आज हम एक ऐसे उदाहरण के जरिए समझेंगे कि 10,000 रुपये की मासिक SIP अगले 25 साल बाद वास्तव में कितनी वैल्यू रखेगी, और क्या यह रकम आपकी रिटायरमेंट जरूरतों के लिए काफी होगी या नहीं.

कैसे होती है SIP से कॉर्पस की गणना?

मान लीजिए आप 25 साल तक हर महीने 10,000 रुपये ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सालाना औसतन 12% रिटर्न देता है. तो आपका पूरा 1,70,22,066 का फंड तैयार होगा. इसमें आपका कुल निवेश 30 लाख रुपये और कैपिटल गेन 1,40,22,066 रुपये होगा. यह आंकड़ा सुनकर आपको लग सकता है कि रिटायरमेंट के लिए लगभग 1.70 करोड़ रुपये एक अच्छी रकम है. लेकिन यह सिर्फ नॉमिनल वैल्यू है यानी इसमें महंगाई का असर शामिल नहीं है.

महंगाई के बाद तस्वीर कैसे बदलती है?

महंगाई का मतलब है समय के साथ पैसों की परचेसिंग पावर का घटना. मान लीजिए महंगाई की औसत दर 5% है, तो आपके 1,70,22,066 रुपये की वास्तविक (आज के हिसाब से) कीमत होगी 47,19,000 रुपये. वहीं, अगर महंगाई की दर 6% हो, तो यह और कम हो जाएगी. इस बात का ध्यान रखें कि यह रकम टैक्स चुकाने के बाद और भी कम हो सकती है.

रिटायरमेंट जरूरतों के लिए काफी या नहीं?

आज के समय में 43-38 लाख रुपये रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए काफी नहीं माने जाते, खासकर अगर आप 15-20 साल रिटायरमेंट के बाद बिताने वाले हैं. महंगाई के साथ-साथ मेडिकल खर्च, लाइफस्टाइल और अन्य जिम्मेदारियां इस रकम को जल्द खत्म कर सकती हैं.

महंगाई को हराने के लिए क्या करें?

अगर आपकी SIP से बनने वाला कॉर्पस आपकी जरूरत के हिसाब से कम है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है.

1. इक्विटी में निवेश बढ़ाएं

लंबे समय में इक्विटी, डेट या फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न देती है. 10-12% का औसत रिटर्न पाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं.

2. SIP की रकम समय के साथ बढ़ाएं

हर साल अपनी SIP में 10-15% की बढ़ोतरी करने से आपका फाइनल कॉर्पस काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

3. पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखें

इक्विटी और डेट का मिश्रण (Asset Allocation) आपके इन्वेस्टमेंट को स्थिर और ग्रोथ दोनों देगा.

4. महंगाई-एडजस्टेड प्लानिंग करें

सिर्फ नॉमिनल रिटर्न देखने की बजाय, महंगाई-एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें और उसी के अनुसार अपने टारगेट तय करें.

Disclaimer: जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.