रिटायरमेंट के लिए 10,000 की SIP काफी है या नहीं? 25 साल की कैलकुलेशन खोलेगी राज
Advertisement
trendingNow12881195
Hindi Newsबिजनेस

रिटायरमेंट के लिए 10,000 की SIP काफी है या नहीं? 25 साल की कैलकुलेशन खोलेगी राज

रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय हम अक्सर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कितनी रकम निवेश करनी है और कितने साल तक करनी है. हालांकि एक अहम फैक्टर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है महंगाई.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रिटायरमेंट के लिए 10,000 की SIP काफी है या नहीं? 25 साल की कैलकुलेशन खोलेगी राज

रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय हम अक्सर सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कितनी रकम निवेश करनी है और कितने साल तक करनी है. हालांकि एक अहम फैक्टर जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वह है महंगाई. महंगाई धीरे-धीरे आपकी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम कर देती है और जो रकम आज आपको बड़ी लगती है, वही भविष्य में काफी छोटी साबित हो सकती है. खासकर जब बात रिटायरमेंट जैसी लॉन्ग टर्म टारगेट की हो, तो यह समझना जरूरी है कि आपकी SIP से बनने वाला कॉर्पस महंगाई के असर के बाद कितना बचेगा.

आज हम एक ऐसे उदाहरण के जरिए समझेंगे कि 10,000 रुपये की मासिक SIP अगले 25 साल बाद वास्तव में कितनी वैल्यू रखेगी, और क्या यह रकम आपकी रिटायरमेंट जरूरतों के लिए काफी होगी या नहीं.

कैसे होती है SIP से कॉर्पस की गणना?
मान लीजिए आप 25 साल तक हर महीने 10,000 रुपये ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सालाना औसतन 12% रिटर्न देता है. तो आपका पूरा 1,70,22,066 का फंड तैयार होगा. इसमें आपका कुल निवेश 30 लाख रुपये और कैपिटल गेन 1,40,22,066 रुपये होगा. यह आंकड़ा सुनकर आपको लग सकता है कि रिटायरमेंट के लिए लगभग 1.70 करोड़ रुपये एक अच्छी रकम है. लेकिन यह सिर्फ नॉमिनल वैल्यू है यानी इसमें महंगाई का असर शामिल नहीं है.

यह भी पढ़ें- 5000 की SIP से करोड़पति बनने में कितने साल लगेंगे? आसान भाषा में समझिए पूरा गणित!

महंगाई के बाद तस्वीर कैसे बदलती है?
महंगाई का मतलब है समय के साथ पैसों की परचेसिंग पावर का घटना. मान लीजिए महंगाई की औसत दर 5% है, तो आपके 1,70,22,066 रुपये की वास्तविक (आज के हिसाब से) कीमत होगी 47,19,000 रुपये. वहीं, अगर महंगाई की दर 6% हो, तो यह और कम हो जाएगी. इस बात का ध्यान रखें कि यह रकम टैक्स चुकाने के बाद और भी कम हो सकती है.

रिटायरमेंट जरूरतों के लिए काफी या नहीं?
आज के समय में 43-38 लाख रुपये रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों के लिए काफी नहीं माने जाते, खासकर अगर आप 15-20 साल रिटायरमेंट के बाद बिताने वाले हैं. महंगाई के साथ-साथ मेडिकल खर्च, लाइफस्टाइल और अन्य जिम्मेदारियां इस रकम को जल्द खत्म कर सकती हैं.

महंगाई को हराने के लिए क्या करें?
अगर आपकी SIP से बनने वाला कॉर्पस आपकी जरूरत के हिसाब से कम है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है.

1. इक्विटी में निवेश बढ़ाएं
लंबे समय में इक्विटी, डेट या फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न देती है. 10-12% का औसत रिटर्न पाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं.

2. SIP की रकम समय के साथ बढ़ाएं
हर साल अपनी SIP में 10-15% की बढ़ोतरी करने से आपका फाइनल कॉर्पस काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

3. पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखें
इक्विटी और डेट का मिश्रण (Asset Allocation) आपके इन्वेस्टमेंट को स्थिर और ग्रोथ दोनों देगा.

4. महंगाई-एडजस्टेड प्लानिंग करें
सिर्फ नॉमिनल रिटर्न देखने की बजाय, महंगाई-एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करें और उसी के अनुसार अपने टारगेट तय करें.

Disclaimer: जी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

retirement planning

Trending news

भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
Independence Day
30 जून 1948 को ही मिलने वाली थी आजादी, फिर समय से पहले देश छोड़कर क्यों भागे अंग्रेज
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
Supreme Court News
'और कोई नहीं इनकी लापरवाही है जिम्मेदार...', सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी?
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
Sanjay Raut
'सभी शाकाहारी नपुंसक हैं?', महाराष्ट्र में मांस पर क्यों हो रही रार, तकरार हुई तेज
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे..? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
President
15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने विभाजन की विभीषिका के दर्द को याद किया
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
;