 लजीज पकवान, खेल-योग का पूरा इंतजाम...बैरक नंबर 12 में भगोड़े मेहुल चोकसी को मिलेंगे राजाओं वाले ठाठ! बेल्जियम से वापस लाने के लिए भारत की तैयारी
 PNB Scam: 13500 करोड़ के PNB घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी के प्रत्यपर्ण की कोशिशे तेज हो गई है. भारत की ओर से बेल्जियम सरकार को भरोसा दिलाया जा रहा है कि मेहुल चोकसी के मानवाधिकारों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 08, 2025, 12:28 PM IST
Mehul Choksi: 13500 करोड़ के PNB घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी के प्रत्यपर्ण की कोशिशे तेज हो गई है. भारत की ओर से बेल्जियम सरकार को भरोसा दिलाया जा रहा है कि मेहुल चोकसी के मानवाधिकारों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा. उसे हिरासत में रखने के लिए भारत के इंतजामों का ब्यौरा बेल्जियम सरकार को सौंपा गया है. भारत ने बेल्जियम सरकार को भरोसा दिलाया है कि चोकसी को जेल में रखने को दौरान यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैडर्ड्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा.  दरअसल भारत की ओर से प्रत्यपर्ण की मांगों को कई बार ये दलील देकर ठुकरा दिया जाता है कि भारतीय जेलों में   कैदियों को मानवाधिकार और स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलतीं. ऐसे में सरकार इस बार कोई चांस नही लेना चाहती है. हाल ही में ब्रिटेन के अधिकारियों ने तिहाड़ जेल का दौरा भी किया था.  

भारत आने पर कहां रहेगा मेहुल चोकसी 

पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाकर फरार हुए मेहुल चोकसी का अगर प्रत्यपर्ण होता है तो उसे मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा.  उसके लिए जेल में खास इंतजाम किए जाएंगे. भारत सरकार की ओर से बेल्जियम सरकार को पत्र लिखकर उन आश्वासनों की लिस्ट सौंपी गई है, जो मेहुल चोकसी को यहां आर्थर रोड के बैरक नंबर 12 में वीआईपी सुविधाओं के साथ रखा जाएगा.  

मेहुल चोकसी को जेल में क्या-क्या मिलेगा ?  
अगर भारत सरकार के आश्वासन पत्र से बेल्जियम सरकार संतुष्ट होती है और ये प्रत्यर्पण होता है, तो मेहुल चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा. बैरक नंबर 12 में उसके लिए वीआईपी इंतजाम होंगे.  20×15 के सेल में अलग टॉयलेट, 3 सीलिंग फैन, 6 ट्यूब लाइट, वेंटिलेटर, मच्छर रोधी वायर, मेश विंडो  होंगे.  उसे साफ मोटा कपास का गद्दा, तकिया, चादर और कंबल मिलेगा,  हर दिन में पीने का साफ पानी,  साफ टॉयलेट, नहाने की सुविधा दी जाएगी.

खेल से लेकर मनोरंजन का इंतजाम  

जेल में मेहुल चोकसी के लिए व्यायाम और मनोरंजन के खास इंतजाम होंगे. उसे खेलने के लिए बैंडमिंटन, शतरंज, कैरम मिलेगा.  इतना ही नहीं उससे बातचीत करने के लिए एक दूसरे आर्थिक अपराध के आरोपी भी उस बैरक में मौजूद होंगे. बैरक नंबर 12 में जेल के अआम बैरक की तरह भीड़भाड़, हिंसा और वसूली का खतरा नहीं रहेगा.  

जेल में लजीज खाने का लुफ्ट उठा सकेगा मेहुल चोकसी  

मेहुल चोकसी को जेल में खाने-पीने में दिक्कत न हो इसका भी इंतजाम रखा जाएगा. उसे तीन बार पोषण के मानकों के अनुसार खाना दिया जाएगा. अगर  कोर्ट इजाज़त मिलती है तो उसे घर का मना खाना मिल सकेगा.  जेल कैंटीन से फल, स्नैक्स खरीदने की सुविधा होगी. मनोरंजन के अलावा उसके पास किताबे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का एक्सेस होगा.  सबसे बड़ी ट्रेड डील के बेहद करीब है भारत, बन गई बात तो अमेरिका की जरूरत ही खत्म, बिना टैरिफ होगा 135 अरब डॉलर का व्‍यापार

 

कौन है मेहुल चोकसी  

मेहुल चोकली ने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर 13500 करोड़ रुपये का घोटाला किया.  दोनों ने मुंबई के ब्रैडी हाउस ब्रांच के कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए बैंक से धोखाधड़ी की और साल 2018 में भारत से फरार हो गया.  भारत सरकार की ओर से मेहुल चोकसी के प्रत्यपर्ण की लगातार कोशिशें हो रही है. 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

PNB scam accused

