PM Kisan Yojana: '4 लाख करोड़ रुपये...', 22वीं किस्त से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पीएम किसान पर दी बड़ी जानकारी

PM Kisan Yojana 22nd Installment: 28 जनवरी से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के द्वारा संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया गया. इस खास मौके पर राष्ट्रपति मुर्मु ने मोदी सरकार के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी अपनी बात कही. यहां बता दें कि बीते साल नवंबर में पीएम किसान की 21वीं किस्त आई थी, अब सभी पात्र किसानों को इसकी 22वीं किस्त का इंतजार है. वहीं, 22वीं किस्त से पहले प्रेसिडेंट मुर्मु द्वारा संसद में देश के सामने इस योजना की सराहना करते हुए कुछ आंकड़ों को भी बताया गया है. आइए सबसे पहले जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद में बुधवार को क्या कहा है और फिर इसके साथ ही जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त कब तक आ सकती है.

किसानों के खाते में गईं 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि- राष्ट्रपति

28 जनवरी से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस दौरान संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. इस खास मौके पर उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया और आने वाले समय में सरकार की क्या कुछ खास प्लानिंग और योजना है, उसपर भी अपनी बात कही. वहीं, इस बीच उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर भी अपनी बात कही. राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है. इसी भावना के साथ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना को शुरू किया था.

उन्होंने कहा, "कृषि का महत्व समझाते हुए संत तिरुवल्लुवर ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हों, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है. इसीलिए, मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है. इसी भावना के साथ सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजना को शुरू किया था. अब तक इस योजना से किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है."

नवंबर में आई थी 21वीं किस्त

साल 2025 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को तीन इंस्टॉलमेंट में 6 हजार रुपये मिले थे. ये पैसे उनके खाते में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 की पहली किस्त (19वीं किस्त) फरवरी में आई थी. 20वीं किस्त अगस्त 2025 में आई थी, वहीं 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को आई थी. अब सभी की निगाहें 22वीं किस्त के आने पर है.

बजट के बाद 22वीं किस्त की संभावना

जनवरी का महीना अब खत्म हो रहा है और फरवरी की शुरुआत होने वाली है. इस बीच कई लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जनवरी में या इसके अंत तक आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि पीएम किसान की 22वीं किस्त एक फरवरी को बजट पेश होने के बाद आने वाले दिनों में कभी भी आ सकती है. मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि संभावना है कि बजट के बाद ही 22वीं किस्त आएगी.

वैसे पिछले साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फरवरी में एक किस्त आई थी. तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि आने वाला महीना यानी फरवरी किसानों के लिए खास होने वाला है. इस महीने के पहले दिन बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान तो होने की संभावना है ही, उसके अलावा फरवरी में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी आ सकती है. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है कि किस तारीख को आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे. लेकिन उम्मीद है कि फरवरी में पीएम किसान की 22वीं किस्त आ सकती है.

बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

> सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाना है.

> उसके बाद आप Beneficiary List के ऑप्शन पर क्लिक करें.

> अब आप राज्य, जिला, Sub-District, ब्लॉक, गांव का नाम सेलेक्ट करें.

> उसके बाद आप Get Report पर क्लिक करें.

> इसके बाद आप यहां आसानी से अपना नाम देख सकते हैं.

> अगर आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल है तो आपको पीएम किसान की 22वीं किस्त मिल सकती है.

पीएम किसान योजना के बारे में

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की इस सरकार के द्वारा फरवरी 2019 में की गई थी, जो दिसंबर 2028 से प्रभावित हुई. इसके तहत पात्र किसानों को साल में तीन किस्तों में केंद्र सरकार कुल 6 हजार (हर किस्त में 2 हजार रुपये) रुपये की आर्थिक मदद करती है. इससे किसान अपनी खेती समेत अन्य जरूरी कामों को करते हैं. अभी तक इस योजना के तहत कुल 21 किस्त मिल चुकी है, अब किसानों इसकी 22वीं किस्त का इंतजार है.