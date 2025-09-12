रेड में मिला 5 करोड़ कैश, शख्स ने भिड़ाया ऐसा तिकड़म; उलटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भरना पड़ा 2 लाख का जुर्माना!
Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:34 PM IST
भारत में टैक्स से जुड़े मामलों में आयकर विभाग और टैक्सपेयर्स के बीच अक्सर टकराव देखने को मिलता है. कई बार यह विवाद न केवल आकलन और पेनाल्टी (Penalty) तक सीमित रहता है, बल्कि आपराधिक मुकदमेबाजी तक पहुंच जाता है. हाल ही में 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णास्वामी बनाम आयकर विभाग मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि आयकर विभाग अपनी ही सर्कुलर और मैनुअल की अवहेलना करके किसी करदाता पर अनुचित मुकदमा नहीं चला सकता.

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल आयकर विभाग की काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना की बल्कि टैक्सपेय कृष्णास्वामी को 2 लाख रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश भी दिया. आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं.

कहां से शुरू हुई कहानी?
अप्रैल 2016 में आयकर विभाग ने एक टिप पर चेन्नई निवासी कृष्णास्वामी के घर पर धारा-132 के तहत छापेमारी की. इस दौरान विभाग ने लगभग 5 करोड़ की नकद बरामद की, जिसे 'अघोषित आय' मानकर जब्त कर लिया गया. इसके बाद कृष्णास्वामी का बयान धारा 132(4) के तहत लिया गया. 2017 में आयकर विभाग ने उन पर मुकदमा शुरू करने का नोटिस भेजा. उन्होंने इस नोटिस को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई.

सेटलमेंट कमीशन की शरण
लंबी कानूनी लड़ाई के बीच 2018 में कृष्णास्वामी ने धारा 245C के तहत आयकर सेटलमेंट कमीशन में आवेदन दिया. उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा आय का पूरा खुलासा किया और दंड से छूट की मांग की. 2019 में सेटलमेंट कमीशन ने उनका आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया और उन्हें दंड से छूट दी गई. हालांकि, अभियोजन से छूट नहीं दी, क्योंकि उनकी याचिका पहले से हाईकोर्ट में लंबित थी. जांच में यह भी पाया गया कि ₹5 करोड़ में से ₹61.5 लाख की आय का सोर्स स्पष्ट नहीं हो पाया.

हाईकोर्ट की कार्यवाही
2020 में मद्रास हाईकोर्ट ने फिर से उनकी याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि 2017-18 आकलन वर्ष के लिए जब्त की गई नकदी को उनकी आय में नहीं दिखाया गया, जो टैक्स चोरी हो सकती है. इसके चलते उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रहा.

कृष्णास्वामी ने खट-खटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
हाईकोर्ट में हारने के बाद कृष्णास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की. 28 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ अभियोजन को गैरकानूनी ठहराया और उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विभाग ने 24 अप्रैल 2008 के एक सर्कुलर का उल्लंघन किया, जो उनके लिए अनिवार्य था. सर्कुलर कहता है कि सिर्फ तभी मुकदमा चलाया जा सकता है, जब आयकर अपील ट्रिब्यूनल (ITAT) ने 50,000 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया हो और वह 60 दिन के अंदर हो. लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ. कोर्ट ने कहा कि विभाग ने अपनी ही गाइडलाइंस की अनदेखी की, जो नाइंसाफी और गैर-जिम्मेदारी दिखाती है. इसलिए उनका मुकदमा रद्द कर दिया गया और विभाग को 2 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. यह फैसला (2025 INSC 1048) एक मिसाल बन गया, जो भविष्य के मामलों के लिए अनिवार्य होगा.

एक्सपर्ट की राय
चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष करुंडिया ने कहा कि यह फैसला याद दिलाता है कि आयकर विभाग को अपनी प्रक्रियाओं का पालन करना ही होगा. केवल तलाशी में नकद बरामद होना अभियोजन का आधार नहीं हो सकता. वहीं, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना ने बताया कि विभान ने मुकदमा चलाया और वह फेल हुआ क्योंकि सेटलमेंट कमीशन की रिपोर्ट अंतिम और अनिवार्य है. हालांकि, विभाग ने अपनी ही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया.

इस फैसले का महत्व
* टैक्सपेयर्स की सुरक्षा: अब टैक्सपेयर्स भरोसे के साथ सेटलमेंट कमीशन जा सकते हैं.
* CBDT सर्कुलर अनिवार्य: विभाग इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता.
* प्रोसीजरल चूक = अभियोजन खारिज: यदि विभाग प्रक्रिया का पालन नहीं करता, तो केस रद्द हो जाएगा.
* सेटलमेंट कमीशन की ताकत बढ़ी: अब उसके आदेश और भी पुख्ता हो गए हैं.
* टैक्स प्रशासन में जवाबदेही: यह फैसला विभाग को ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनाएगा.

Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

income tax

;