सिर पर 50 लाख का एजुकेशन लोन, लेकिन नौकरी सिर्फ 20000 सैलरी वाली! क्या सचमुच टूट रहा है भारतीयों का 'अमेरिकन ड्रीम'?

अच्छी पढ़ाई, हाई सैलरी और चमकदार करियर... कभी भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका जाना सपनों की सबसे बड़ी मंजिल माना जाता था. हालांकि, अब लगता है कि यह ‘अमेरिकन ड्रीम’ हकीकत से ज्यादा एक बोझ बनता जा रहा है. हाल ही में सामने आई एक वायरल कहानी ने हजारों भारतीय छात्रों और उनके माता-पिता के दिलों में सवाल खड़े कर दिए हैं.

सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाली एक भारतीय मूल की प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके जानने वाले एक छात्र ने अमेरिका में पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया. ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी उसे एक भी नौकरी का ऑफर नहीं मिला और मजबूरी में उसे मुंबई लौटना पड़ा. आज वह एक स्टार्टअप में महज 20 हजार रुपये महीने की सैलरी पर काम कर रहा है, जबकि उसके रिटायर्ड पिता अपनी पेंशन से 75,000 रुपये EMI चुका रहे हैं.

उस प्रोफेशनल ने लिखा कि यह वह कहानी है जो यूनिवर्सिटीज आपको कभी नहीं बताना चाहेंगी. उनके मुताबिक, छात्र ने 60,000 डॉलर (करीब 50 लाख रुपये) की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन उसके हाथ में न नौकरी है, न आर्थिक आजादी.

यह अकेला मामला नहीं

यह मामला अकेला नहीं है. पोस्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी जॉब मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा. जहां कभी हर STEM ग्रेजुएट (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स) को तुरंत अवसर मिल जाते थे, वहीं अब कॉम्पिटिशन बढ़ने और वीजा नियम सख्त होने के चलते हालात बेहद कठिन हो गए हैं. सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से चर्चा में आ गया. एक यूजर ने लिखा- बहुत सही कहा! हमें चमकदार LinkedIn सक्सेस स्टोरीज के बजाय ऐसे सच सुनने चाहिए. वहीं, दूसरे ने कहा- आज से 20 साल पहले अमेरिका जाना मतलब बड़े सपने पूरे करना था, लेकिन अब भीड़ इतनी बढ़ गई है कि हर किसी के लिए जॉब मिलना संभव ही नहीं. कुछ ने तो अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों का भी जिक्र किया, जहां छात्रों को पढ़ाई के बाद वेटर, क्लीनर या दुकान में काम करने जैसे हालात झेलने पड़ रहे हैं. वहीं, कई युवाओं ने माना कि वे खुद 50-60 लाख के लोन, वीजा तनाव और नौकरी की अनिश्चितता के बीच के राह पर चल रहे हैं.