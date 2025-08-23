सिर पर 50 लाख का एजुकेशन लोन, लेकिन नौकरी सिर्फ 20000 सैलरी वाली! क्या सचमुच टूट रहा है भारतीयों का 'अमेरिकन ड्रीम'?
अच्छी पढ़ाई, हाई सैलरी और चमकदार करियर... कभी भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका जाना सपनों की सबसे बड़ी मंजिल माना जाता था. हालांकि, अब लगता है कि यह ‘अमेरिकन ड्रीम’ हकीकत से ज्यादा एक बोझ बनता जा रहा है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:39 PM IST
अच्छी पढ़ाई, हाई सैलरी और चमकदार करियर... कभी भारतीय युवाओं के लिए अमेरिका जाना सपनों की सबसे बड़ी मंजिल माना जाता था. हालांकि, अब लगता है कि यह ‘अमेरिकन ड्रीम’ हकीकत से ज्यादा एक बोझ बनता जा रहा है. हाल ही में सामने आई एक वायरल कहानी ने हजारों भारतीय छात्रों और उनके माता-पिता के दिलों में सवाल खड़े कर दिए हैं.

सैन फ्रांसिस्को में काम करने वाली एक भारतीय मूल की प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके जानने वाले एक छात्र ने अमेरिका में पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया. ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भी उसे एक भी नौकरी का ऑफर नहीं मिला और मजबूरी में उसे मुंबई लौटना पड़ा. आज वह एक स्टार्टअप में महज 20 हजार रुपये महीने की सैलरी पर काम कर रहा है, जबकि उसके रिटायर्ड पिता अपनी पेंशन से 75,000 रुपये EMI चुका रहे हैं.

उस प्रोफेशनल ने लिखा कि यह वह कहानी है जो यूनिवर्सिटीज आपको कभी नहीं बताना चाहेंगी. उनके मुताबिक, छात्र ने 60,000 डॉलर (करीब 50 लाख रुपये) की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन उसके हाथ में न नौकरी है, न आर्थिक आजादी.

