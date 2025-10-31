Advertisement
1 नवंबर से बदल जाएगा खर्च का हिसाब-किताब, जानिए आपकी जेब पर क्या होगा असर?

नवंबर 2025 आने ही वाला है और नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. ये सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. हर महीने की तरह इस बार भी कुछ ऐसे नियम लागू होंगे जो आपके रोजमर्रा के खर्च, बचत और निवेश के तरीकों को प्रभावित करेंगे.

Rule Change From 1 November 2025 : नवंबर 2025 आने ही वाला है और नए महीने की शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. ये सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं. हर महीने की तरह इस बार भी कुछ ऐसे नियम लागू होंगे जो आपके रोजमर्रा के खर्च, बचत और निवेश के तरीकों को प्रभावित करेंगे. 1 नवंबर से गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकता है, वहीं बैंकिंग से जुड़े नए नियम, आधार अपडेट और बैंक अकाउंट नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिलेगा. ये सारे बदलाव आपकी वित्तीय योजनाओं और बजट पर सीधा असर डालेंगे. इसलिए इन नियमों को पहले से जानना और अपनी तैयारी करना बेहद जरूरी है.

आइए जानते हैं 1 नवंबर से कौन-कौन से नियम बदलने जा रहे हैं, क्या महंगा होगा और किन तरीकों से आप अपने पैसे की बेहतर योजना बना सकते हैं ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे.

अब 4 नॉमिनी तक जोड़ सकेंगे

1 नवंबर से बैंकिंग लॉ (Revision) एक्ट 2025 के तहत नया नियम लागू होगा. अब ग्राहक अपने बैंक खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे. पहले ये सर्विस सुविधा सीमित थी, लेकिन अब परिवार के अधिक सदस्यों को शामिल करने की अनुमति होगी.

SBI क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नया चार्ज

अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह बदलाव आप पर असर डालेगा. अब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर 3.75% शुल्क लागू किया गया है. इसके अलावा, अगर आप CRED, CheQ, Mobikwik जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स के जरिए स्कूल या कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा.

LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव!

1 नवंबर से LPG, CNG और PNG  की कीमतों में संशोधन हो सकता है. सरकार या तेल कंपनियों द्वारा नए रेट जारी किए जा सकते हैं.

आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

UIDAI ने 1 नवंबर से आधार अपडेट के नियमों में सुधार किया है. अब आप अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंग आधार केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी. केवल बायोमेट्रिक डिटेल्स (जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के लिए ही केंद्र जाना अनिवार्य रहेगा.

निवेशकों के लिए SEBI के नए नियम

1 नवंबर से निवेशकों पर भी नए दिशा-निर्देश लागू होंगे. SEBI ने म्यूचुअल फंड्स में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. अब अगर किसी AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) के अधिकारी, कर्मचारी या उनके रिश्तेदार ₹15 लाख से अधिक का लेन-देन करते हैं, तो इसकी जानकारी कंपनी को अपने अनुपालन अधिकारी (Compliance Officer) को देनी होगी.

