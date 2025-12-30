Advertisement
trendingNow13058535
Hindi Newsबिजनेस1 जनवरी से नए नियम, नया खर्च? LPG, UPI और PAN क्या-क्या बदलेगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

1 जनवरी से नए नियम, नया खर्च? LPG, UPI और PAN क्या-क्या बदलेगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

 गैस बिल से लेकर UPI, PAN, LPG और ट्रेड पॉलिसी तक कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. इन नए नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा एक्टिविटी पर असर पड़ेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 जनवरी से नए नियम, नया खर्च? LPG, UPI और PAN क्या-क्या बदलेगा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Rules Changing From January 2026 : बस कुछ ही घंटों में नया साल 2026 आने वाला है जनवरी में कई बड़े बदलाव लागू होंगे ये लोगों की रोजाना की फाइनेंशियल जिंदगी पर असर डालेंगे. नया साल कई पॉलिसी और नियमों में बदलाव लाएगा जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि सोच-समझकर फैसले ले सकें और अपने फाइनेंस को सही रास्ते पर रख सकें. गैस बिल से लेकर UPI, PAN, LPG और ट्रेड पॉलिसी तक कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं. इन नए नियमों का सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा एक्टिविटी पर असर पड़ेगा. ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इन बदलावों को समझ लें. आइए जानते हैं कि आने वाले महीने की पहली तारीख से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

2026 में लागू होने वाले ये बदलाव घर, जेब, बिज़नेस, ट्रैवल और डिजिटल मनी सभी पर असर डालेंगे. अगर आप चाहते हैं कि नया साल पैसों की बचत और सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ शुरू हो, तो समय रहते PAN–Aadhaar लिंक करें. UPI अकाउंट अपडेट रखें और LPG की कीमतों पर नजर बनाए रखें.

UPI और डिजिटल पेमेंट के नए नियम

Add Zee News as a Preferred Source

1 जनवरी से डिजिटल पेमेंट की सुरक्षा को लेकर नियम और सख्त होंगे. UPI ऐप्स पर अतिरिक्त KYC अनिवार्य होगी और मोबाइल-डिवाइस लिंकिंग जरूरी होगी. संदिग्ध या फर्जी अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे. ये नियम Google Pay, PhonePe, Paytm और WhatsApp Pay सभी पर लागू होंगे.

कच्चा तेल और LPG कीमतें

अगर कच्चे तेल के भाव नीचे आते हैं, तो 1 जनवरी से LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती संभव है. घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के गैस सिलेंडर सस्ते हो सकते हैं. इसके साथ ही ATF (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के दामों में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं. IOC, BPCL और HPCL हर महीने गैस कीमतों की समीक्षा करते हैं, इसलिए नए साल की शुरुआत में गैस बिल कम होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें  : अपने पीछे कितनी दौलत छोड़ गईं बांग्लादेश की बेगम खालिदा जिया

PAN-Aadhaar लिंक

PAN और Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अगर समय पर लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसके कारण ITR फाइल और वेरिफाई नहीं हो पाएगा, टैक्स रिफंड अटक सकता है और TDS/TCS 20% तक कट सकता है.

PAN इनऑपरेटिव होने के नतीजे

PAN इनऑपरेटिव होने पर ITR फाइलिंग और वेरिफिकेशन संभव नहीं होगा. टैक्स रिफंड रुक सकता है और अधिक दर से TDS/TCS कटेगा. इसके अलावा बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी से जुड़े लेन-देन में भी दिक्कतें आ सकती हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Rules Changing From January 2026

Trending news

महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह