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1 जुलाई 2026 से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े ये 5 बड़े नियम; ITR, आधार, पासपोर्ट, SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड...आपकी जेब पर पड़ेगा असर!

जुलाई का महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. 1 जुलाई 2026 से कई अहम वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज पर पड़ सकता है. इन बदलावों में ITR फाइलिंग, आधार, पासपोर्ट, SBI और HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड समेत कई महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 27, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:21 PM IST
1 जुलाई 2026 से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े ये 5 बड़े नियम; ITR, आधार, पासपोर्ट, SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड...आपकी जेब पर पड़ेगा असर!
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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