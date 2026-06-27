/1 जुलाई 2026 से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े ये 5 बड़े नियम; ITR, आधार, पासपोर्ट, SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड...आपकी जेब पर पड़ेगा असर!

ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है. इस डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस देनी होगी. अगर 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए पेनल्टी देनी होगी. जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है. उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए यह जुर्माना 1,000 रुपये तक हो सकता है.