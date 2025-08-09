अफवाह या हकीकत: 30 सितंबर के बाद बंद हो जाएंगे 500 के नोट? सरकार ने बताई असली कहानी

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि एटीएम से 500 रुपये के नोट निकलना बंद होने वाला है और 30 सितंबर 2025 के बाद ये नोट शायद ही चलन में रहें. इस खबर ने लोगों के बीच हलचल मचा दी क्योंकि 500 रुपये का नोट रोजमर्रा के लेन-देन का अहम हिस्सा है. लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मामले पर संसद में स्थिति साफ कर दी है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपये के नोटों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जनता की लेन-देन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग मूल्य के नोटों का सही मिश्रण बनाए रखेगा. यानी, 100, 200 और 500 तीनों तरह के नोट एटीएम से मिलते रहेंगे.

दरअसल, 5 अगस्त 2025 को राज्यसभा में सांसद येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी और मिलिंद मुरली देवड़ा ने सवाल किया था कि क्या सरकार 500 रुपये के नोटों की छपाई और वितरण कम करने जा रही है? इसके जवाब में सरकार ने साफ कहा कि नहीं, सर. किसी विशेष मूल्य के बैंक नोटों की छपाई और वितरण का फैसला सरकार और आरबीआई मिलकर करते हैं, और यह जनता की जरूरतों के हिसाब से तय होता है.

तो फिर बदलाव क्यों?

आरबीआई ने अप्रैल 2025 में एक सर्कुलर जारी कर बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (WLAO) को निर्देश दिया था कि एटीएम में 100 और 200 रुपये के नोटों की उपलब्धता बढ़ाई जाए. लक्ष्य है कि 30 सितंबर 2025 तक 75% एटीएम में कम से कम एक कैसेट में 100 या 200 रुपये के नोट हों, और 31 मार्च 2026 तक यह अनुपात 90% हो जाए. इस कदम का मकसद 500 रुपये के नोट को बदलना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे लेन-देन के लिए छोटे मूल्य के नोटों की उपलब्धता आसान बनाना है. सरकार ने दोहराया कि 500 रुपये के नोट की आपूर्ति और चलन दोनों जारी रहेंगे.