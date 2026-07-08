₹20000 SIP vs ₹20000 RD; 5 साल में किस निवेश से मिलेगा ज्यादा रिटर्न? पूरा गणित समझें

SIP Vs RD : कई निवेशक अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा हर महीने निवेश करते हैं, ताकि समय के साथ अच्छी संपत्ति तैयार की जा सके. बाजार में ऐसी कई निवेश योजनाएं मौजूद हैं, जिनमें हर महीने एक तय राशि निवेश की जा सकती है. इनमें म्यूचुअल फंड SIP और रिकरिंग डिपॉजिट सबसे लोकप्रिय ऑप्शंस में शामिल हैं.
RD में निवेशक बैंक या पोस्ट ऑफिस में हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ब्याज प्राप्त करते हैं. वहीं, म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए हर महीने निवेश किया जाता है. SIP की कोई निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती और निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी निवेश रिडीम कर सकते हैं. ऐसे में सवाल ये है कि अगर हर महीने ₹20,000 निवेश किए जाएं, तो 5 साल में SIP और RD में से कौन ज्यादा रिटर्न दे सकता है? आइए जानते हैं......
SIP के जरिए निवेशक हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. चाहें तो समय के साथ स्टेप-अप SIP के माध्यम से निवेश की राशि भी बढ़ाई जा सकती है. म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट या हाइब्रिड कैटेगरी के हो सकते हैं. इनमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती. डेट और हाइब्रिड फंड अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, जबकि इक्विटी फंड का उद्देश्य लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ और महंगाई को मात देना होता है. हालांकि, इक्विटी म्यूचुअल फंड में बाजार जोखिम रहता है. लेकिन, ऐतिहासिक रूप से इन्होंने लंबी अवधि में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है.
नीचे 5 साल तक हर महीने ₹20,000 की SIP पर 6% से 12% तक अनुमानित वार्षिक रिटर्न (XIRR) के आधार पर संभावित कॉर्पस दिया गया है.
6% ₹13,96,480
7% ₹14,31,968
8% ₹14,68,280
9% ₹15,05,430
10% ₹15,43,435
11% ₹15,82,310
12% ₹16,22,072
इंडिया पोस्ट की 5 वर्षीय रिकरिंग डिपॉजिट (RD) पर फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज मिलता है, जिस पर तिमाही आधार पर क्वार्टरली कम्पाउंडिंग लागू होती है. अगर कोई निवेशक 5 साल तक हर महीने ₹20,000 जमा करता है, तो..
कुल निवेश: ₹12,00,000
अनुमानित ब्याज: ₹2,27,315
मैच्योरिटी वैल्यू: ₹14,27,315
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 5 साल की रिकरिंग डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.05% सालाना ब्याज देता है. सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर इससे कम है. अगर वरिष्ठ नागरिक 5 साल तक हर महीने ₹20,000 की RD करते हैं, तो..
कुल निवेश: ₹12,00,000
अनुमानित ब्याज: ₹2,40,553
मैच्योरिटी वैल्यू: ₹14,40,553
SBI की RD उन निवेशकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जो बाजार जोखिम नहीं लेना चाहते और निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं.
|डिटेल
|SIP (म्यूचुअल फंड)
|इंडिया पोस्ट RD
|SBI RD (वरिष्ठ नागरिक)
|मासिक निवेश
|₹20,000
|₹20,000
|₹20,000
|निवेश अवधि
|5 वर्ष
|5 वर्ष
|5 वर्ष
|कुल निवेश
|₹12,00,000
|₹12,00,000
|₹12,00,000
|रिटर्न/ब्याज
|6%–12% (अनुमानित)
|6.7% प्रति वर्ष
|7.05% प्रति वर्ष
|अनुमानित लाभ
|₹1,96,480 से ₹4,22,072
|₹2,27,315
|₹2,40,553
|अनुमानित मैच्योरिटी/कॉर्पस
|₹13,96,480 से ₹16,22,072
|₹14,27,315
|₹14,40,553
इसका जवाब पूरी तरह आपके निवेश उद्देश्य और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है. यदि बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो लंबी अवधि में SIP, RD की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकती है. हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण ऐसा भी हो सकता है कि SIP का रिटर्न अपेक्षा से कम रहे और RD बेहतर साबित हो जाए. वहीं, RD में मिलने वाला रिटर्न पहले से तय होता है। निवेश के समय ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मैच्योरिटी पर कितनी राशि मिलेगी.
SIP और RD में से कौन-सा विकल्प बेहतर है, इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है. सही विकल्प आपके वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि और जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है. यदि आप बाजार जोखिम लेने के लिए तैयार हैं और लंबी अवधि में अधिक रिटर्न की संभावना चाहते हैं, तो SIP बेहतर विकल्प हो सकती है. वहीं, यदि आप निश्चित और अनुमानित रिटर्न चाहते हैं तथा पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, तो RD आपके लिए उपयुक्त हो सकती है.