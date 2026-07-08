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₹20000 SIP vs ₹20000 RD; 5 साल में किस निवेश से मिलेगा ज्यादा रिटर्न? पूरा गणित समझें

SIP के जरिए निवेशक हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. चाहें तो समय के साथ स्टेप-अप SIP के माध्यम से निवेश की राशि भी बढ़ाई जा सकती है. म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट या हाइब्रिड कैटेगरी के हो सकते हैं. इनमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 08, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:17 PM IST
₹20000 SIP vs ₹20000 RD; 5 साल में किस निवेश से मिलेगा ज्यादा रिटर्न? पूरा गणित समझें
Image Credit: CanvaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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