₹20000 SIP vs ₹20000 RD; 5 साल में किस निवेश से मिलेगा ज्यादा रिटर्न? पूरा गणित समझें

SIP के जरिए निवेशक हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. चाहें तो समय के साथ स्टेप-अप SIP के माध्यम से निवेश की राशि भी बढ़ाई जा सकती है. म्यूचुअल फंड इक्विटी, डेट या हाइब्रिड कैटेगरी के हो सकते हैं. इनमें कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती. डेट और हाइब्रिड फंड अपेक्षाकृत स्थिर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, जबकि इक्विटी फंड का उद्देश्य लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ और महंगाई को मात देना होता है. हालांकि, इक्विटी म्यूचुअल फंड में बाजार जोखिम रहता है. लेकिन, ऐतिहासिक रूप से इन्होंने लंबी अवधि में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया है.