Fuel Price Hike: डीजल की कीमत में बड़ा उछाल; ₹87 से बढ़कर ₹109, 22 रुपए महंगा

Bulk Diesel Prices Soar : मिडिल ईस्ट में तनाव और ग्लोबल तेल कीमतों में उछाल के बीच औद्योगिक (थोक) डीजल की कीमतें शुक्रवार को लगभग ₹22 प्रति लीटर बढ़ा दी गईं. जबकि आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल के रिटेल दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया. दिल्ली में थोक डीजल की कीमत ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹109.59 कर दी गई है. वहीं, सामान्य डीजल अब भी ₹87.67 प्रति लीटर और पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर पर स्थिर है.

थोक डीजल की कीमतों में ये बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें गुरुवार को $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. हालांकि, बाद में ये घटकर करीब $108 प्रति बैरल हो गईं हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. प्रीमियम कैटेगरी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कुल पेट्रोल बिक्री का सिर्फ 2-4 प्रतिशत है. आम आदमी के लिए कीमतें स्थिर हैं.

कीमतें तेल कंपनियों तय करती हैं?

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पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेल कंपनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से तय की जाती हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को 2010 और 2014 में डीरगुलेट किया गया था. सरकार इन दामों को नियंत्रित नहीं करती. सरकार वैश्विक तेल बाजार की निगरानी कर रही है. लेकिन फिलहाल खुदरा कीमतें बढ़ाने का कोई योजना नहीं है.

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कितना कच्चा तेल आयत करता है भारत?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88 प्रतिशत आयात करता है. ये ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की खाड़ी के रास्ते आती हैं. अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जहाजों को खाड़ी से दूर रहने की चेतावनी दी है और बीमाकर्ताओं ने कवरेज वापस ले लिया. इसी वजह से टैंकरों की आवाजाही प्रभावी रूप से रुक गई. बता दें, इससे पहले जून 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तेल की कीमतें $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं. उस साल, तेल कंपनियों को नाममात्र का मुनाफा हुआ था. लेकिन वित्त वर्ष 2024 में उन्होंने रिकॉर्ड 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया. इससे पिछले मार्जिन के नुकसान की भरपाई हुई थी.