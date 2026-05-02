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Hindi Newsबिजनेस₹3,000 मंथली SIP से कैसे बन सकता है बच्चों का लाखों-करोड़ों का फंड? जानिए पूरी डिटेल

₹3,000 मंथली SIP से कैसे बन सकता है बच्चों का लाखों-करोड़ों का फंड? जानिए पूरी डिटेल

अगर किसी बच्चे के जन्म से ही हर महीने ₹3,000 की SIP शुरू की जाए, तो 18 साल में कुल निवेश ₹6.48 लाख होता है. इस पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले, तो ये रकम बढ़कर करीब ₹22.96 लाख हो सकती है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 02, 2026, 02:23 PM IST
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SIP For Your Child : आज के दौर में बच्चों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करना हर माता-पिता की प्राथमिकता होती है. लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के बीच एकमुश्त बड़ी रकम जमा करना आसान नहीं होता. ऐसे में सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) एक आसान और अनुशासित तरीका बनकर सामने आया है. 

कैसे मिलेगा कंपाउंडिंग का फायदा?

अगर किसी बच्चे के जन्म से ही हर महीने ₹3,000 की SIP शुरू की जाए, तो 18 साल में कुल निवेश ₹6.48 लाख होता है. इस पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले, तो ये रकम बढ़कर करीब ₹22.96 लाख हो सकती है. यानी लगभग ₹16.48 लाख का फायदा केवल नियमित निवेश और कंपाउंडिंग से मिल सकता है.

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छोटा निवेश, बड़ा फायदा

SIP में निवेशक हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में निवेश करता है. ये रकम सीधे बैंक खाते से कट जाती है. इससे निवेश में निरंतरता बनी रहती है ₹500 या ₹1,000 जैसे छोटे निवेश से भी शुरुआत की जा सकती है. इससे हर आय वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें : एशियाई देशों में 50% बढ़े दाम, भारत ने कैसे बेलगाम तेल को कर रखा है कंट्रोल?

समय का मिलता है सबसे बड़ा फायदा?

लंबे समय तक नियमित निवेश करने से कंपाउंडिंग का असर दिखने लगता है. समय के साथ निवेश पर मिलने वाला रिटर्न भी रिटर्न कमाने लगता है. इससे कुल फंड तेजी से बढ़ता है. सिर्फ बचत करने के बजाय निवेश करना जरूरी है, क्योंकि महंगाई के कारण भविष्य की जरूरतें बढ़ती रहती हैं.

जल्दी शुरुआत है जरूरी

जितनी जल्दी निवेश शुरू किया जाए, उतना ज्यादा समय पैसा बढ़ने के लिए मिलता है. लंबी अवधि में छोटे-छोटे निवेश भी बड़ा फंड बना सकते हैं. लक्ष्य तय करके और नियमित निवेश बनाए रखकर माता-पिता बच्चों की शिक्षा, करियर और आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत फंड तैयार कर सकते हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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